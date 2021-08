Brandon Lee: 20 choses à savoir sur l’acteur de The Crow

Acteur maîtrisant les arts martiaux chinois et philippins, Brandon Lee était sur les pas de son père avant de trouver la mort à la suite d’un accident pendant le tournage d’un film. Les blessures accidentelles à cause desquelles il est décédé n’ont pas été prises au sérieux, ses coéquipiers étant habitués aux blagues de l’artiste. Brandon Lee n’a pas pu échapper au pire, il succombe à ses blessures et s’éteint le 31 mars 1993 en plein tournage de The Crow, un des premiers films mettant notre personnage en vedette. Quelle est l’histoire de Brandon Lee et de sa tragique disparition? Vous trouverez toutes les informations dans la suite de notre portrait.

À la mémoire d’un artiste talentueux et d’un acteur unique, plusieurs films ont été tournés dont le dernier où Brandon Lee avait participé. The Crow est devenu un film culte, notamment après la mort de l’acteur principal qui jouait le rôle d’Eric Draven. D’un genre fantastique, ce long-métrage a reçu une nomination au prix du meilleur film d'horreur de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 1995. Plusieurs suites sont sorties après cela, dont 3 autres films, un téléfilm, une série et un jeu vidéo. D’autres longs-métrages ont été également tournés en hommage à Brandon Lee, dont Dragon, l'histoire de Bruce Lee en 1993 et Teresa's Tattoo en 1994.

Présentation de Brandon Lee

Nom complet: Brandon Bruce Lee

Genre: homme

Date de naissance de Brandon Lee: 1ᵉʳ février 1965

Date de décès de Brandon Lee: 31 mars 1993

Âge au décès de Brandon Lee: 28 ans

Lieu de décès de Brandon Lee: Wilmington, Caroline du Nord

Signe du zodiaque: Verseau

Lieu de naissance: Oakland, en Californie, U.S.A.

Nationalité: américaine

Taille de Brandon Lee: 1,83 m

Couleur des cheveux: blond

Couleur des yeux: gris

Statut matrimonial: fiancé

Compagne: Eliza Hutton

Profession: artiste, acteur, combattant

Années d’activité: de 1985 à 1993

Distinction: Meilleur acteur de Fangoria Chainsaw Awards

Nomination: Meilleur nouvel acteur de Hong Kong Film Awards

Films de Brandon Lee: Legacy of Rage, Rapid Fire, The Crow

Découvrez 20 faits de la naissance au décès de Brandon Lee

Décrit par son père comme étant probablement le premier chinois avec des cheveux blonds et des yeux gris, les origines de Brandon Lee, qui est né à Oakland, en Californie, sont très diversifiées. Les débuts de son parcours cinématographique, grâce auquel il a laissé plusieurs citations, étaient prometteurs, surtout lorsqu’il arrive à son 9ème et dernier film. The Crow allait être, selon des spécialistes du cinéma, le film qui allait donner plus de chances à la star du cinéma. Comme son père, Brandon maîtrisait le 7ème art et les arts martiaux pour aller en avant et conquérir les grands écrans, comme d’autres figures à l’instar de Peter Falk ou Luke Perry.

1. Il est le fils de Bruce Lee

Né Brandon Bruce Lee, notre figure est le fruit d’une relation entre Bruce Lee qui est d'origine chinoise et européenne, et Linda Emery qui est d’origine suédoise et anglaise. L’acteur américain parlait plusieurs langues grâce à cela.

2. Il est né à Oakland

C’est en Californie que notre personnage a vu le jour, à Oakland plus précisément. Cependant, la famille déménage quand Brandon Lee était un bébé de 3 mois. Ils sont tous allé vivre à Los Angeles à cause du travail du père, Bruce.

3. Il a appris le Cantonais à Hong-Kong

Ce dialecte étant appartenu à la famille des langues chinoises et parlé principalement au sud-est du pays asiatique, n’était pas difficile pour notre figure à maîtriser. Brandon a pu apprendre cette langue à l'âge de 3 ans lors d'un autre déménagement à cause du travail de son père.

4. Il a perdu son père à l’âge de 8 ans

Bruce Lee est mort le 20 juillet 1973 à Hong-Kong, quand son fils avait 8 ans et quelques mois. Brandon était de retour aux États-Unis avec sa sœur. Ils ont vécu un moment avec leur mère à Seattle avant de retourner tous ensemble à Los Angeles.

5. Il a grandi à Los Angeles

Après le retour aux États-Unis, le futur acteur a passé une grande partie de son enfance dans la petite ville de Rolling Hills. C’est en Californie qu’il a grandi, et puis il a rejoint l’université à la Nouvelle-Angleterre dans l'Emerson College de Boston.

6. Il a connu les arts martiaux à un jeune âge

Notre figure est le fils d’un professionnel des arts martiaux. Bruce était la personne qui a appris les bases du Kung-Fu à son fils, avant que ce dernier ne commence ses pratiques. Il va s’entraîner auprès de grands personnages des arts martiaux par la suite.

7. Il a eu une enfance difficile

Selon l’un de ses entraineurs, le jeune homme a eu des troubles d’identités. Cela était non seulement à cause des déplacements avec sa famille, mais également à cause de ses propres réactions à son entourage.

8. Il a laissé les arts martiaux pour le football

Notre star a préféré le sport le plus célèbre au monde à la pratique des arts martiaux. Quand il était jeune, apparemment, il a trouvé qu’il consacrait trop de temps et d'énergie aux arts martiaux. Ce n’est qu’en liant ces sports au cinéma qu’il a regagné ses habitudes.

9. Il a été renvoyé de l’école

Quand il était à l’école, notre personnage était rebelle et guidait, selon les responsables de l’école où il étudiait, ses collègues aussi envers la rébellion contre les professeurs. Pour cette raison, le futur acteur a été renvoyé de l’école Chadwick de Los Angeles.

10. Il a fait du théâtre à 18 ans

Brandon Lee est allé à New York en 1984 pour rejoindre l'académie Actors Studio de Lee Strasberg. Il fait des études théâtrales qui lui ont permis de faire partie du groupe American New Theatre. Comme Guy Bedos, notre personnage a également commencé dans le théâtre.

11. Il a maîtrisé 14 disciplines

Notre figure, inspirée par le succès de son père, a maîtrisé plusieurs types d’arts martiaux dès un jeune âge. Il a pratiqué le Jeet Kune Do, le Karaté, le Judo, le Jujitsu, la Boxe anglaise, le Muay Thai, en plus de plusieurs autres techniques de l’autodéfense.

12. Il a débuté sa carrière dans le cinéma à 20 ans

Quand Brandon Lee est retourné à Los Angeles en 1985, Lynn Stalmaster était le premier directeur à lui faire confiance. Il l’a appelé pour jouer un rôle dans Kung Fu: The Movie, un film qui a connu assez de succès pour avoir plusieurs séquelles.

13. Il a joué son premier rôle principal à 21 ans

Dans Legacy of Rage, notre personnage joue le rôle d’un jeune homme dont l’histoire tourne entre sa petite amie qui veut avoir un vélo et son autre ami qui est un dealer de drogues. Entre le meurtre et la prison, le film mettant Brandon Lee en vedette, sort en 1986.

14. Il a refusé de jouer le rôle de son père

En 1991, Universal Pictures s’est approché de notre figure pour qu’il joue le rôle de son père dans un film dédié à la vie de Bruce Lee. Il a refusé le rôle de Bruce dans Dragon: The Bruce Lee Story, qui est sorti en 1993, pour la raison que jouer son père serait étrange pour lui.

15. Il a été Meilleur acteur en 1994

L’acteur a reçu le prix du Meilleur acteur de Fangoria Chainsaw Awards lors de la cérémonie présentée par le magazine Fangoria en 1995. The Crow est l'un des meilleurs fils de Brandon Lee qui a laissé une filmographie de 5 longs-métrages, en plus d’un téléfilm et 2 séries.

16. Il a trouvé la mort pendant le tournage

Brandon Lee était l'un des membres de l’équipe qui tourne pour The Crow, il a joué le rôle principal d’Eric Draven. L’accident de Brandon Lee faisait partie du show où l’acteur joue le rôle d’un personnage qui allait être tué par des malfrats.

17. Il a trouvé la mort et personne ne l’ai cru

Face à la scène et à comment Brandon Lee est mort, toute l’équipe de The Crow a cru que l’acteur faisait encore une blague. Notre personnage était connu par son humour noir, et il en faisait part lors du tournage de plusieurs des films dans lesquels il a joué.

18. Il a été très actif avant sa mort

Avant la mort de Brandon Lee, ce dernier était actif partout dans les milieux du cinéma. Selon Chuck Norris, notre personnage était l’ami de son fils. Il a aussi été l’ami du scénariste John Lee Hancock, dont il lisait les scénarios pour en faire des critiques.

19. Son double était aussi son ami

L’autre ami de notre acteur, Chad Stahelski, jouait le double de Brandon Lee pour le rôle d’Eric Draven. Stahelski est également connu pour avoir joué dans Buffy contre les vampires et dans John Wick. Mais il est notamment connu après avoir continué le rôle dans The Crow.

20. Il a été fiancé en 1992

L'histoire entre Brandon Lee et Eliza Hutton a commencé en 1990, ils se sont dans le bureau du réalisateur Renny Harlin. Eliza Hutton était l'assistante du réalisateur, et Brandon Lee la rencontre par hasard avant qu’ils ne sortent ensemble pour la première fois en 1991.

