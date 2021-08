Élisabeth Rioux: âge, fortune, taille, qui est l’influenceuse?

Grâce à sa notoriété, Elisabeth Rioux a pu gagner un grand pouvoir d’influence, notamment sur Instagram où plus d’un million sept cent mille d’abonnés suivent ses postes et attendent ses publications. Par l'exposition médiatique dont elle bénéficie aujourd’hui et essentiellement grâce à son marketing digital, elle est l’ambassadrice de sa propre marque de prêt-à-porter. Qui est réellement Elisabeth Rioux et comment ses activités sont-elles devenues plus rentables que la majorité des influenceurs numériques francophones? Toutes les informations sur l’originaire du Canada qui s’est envolée pour vivre au Costa Rica sont dans la suite de notre portrait.

La jeune femme est reconnue auprès d’un large public, non seulement au Canada, son pays d’origine, elle trouve du succès partout dans le monde. Elle est entrepreneuse depuis la réussite des petits projets dans lesquels elle s’est lancée suivant l’affaire réussie de son compte Instagram, son entreprise récolte des ventes et réalise des chiffres importants dès le lancement. Elisabeth Rioux a pu compter sur ses followers, dont la plupart sont également ses clients, et a su ignorer tous les préjugés qui suivent la publication de ses photos en bikini. Très motivée dès le départ, la pandémie du nouveau coronavirus n’a pas pu arrêter ses activités.

Présentation d’Élisabeth Rioux

Nom complet: Élisabeth Rioux

Genre: femme

Date de naissance: 20 décembre 1996

Âge d’Élisabeth Rioux : 24 ans

Signe du zodiaque: Sagittaire

Lieu de naissance: Mirabel, Québec, Canada

Résidence actuelle: Costa Rica

Nationalité: québécoise

Taille d’Élisabeth Rioux: 1,67 m

Poids d’Élisabeth Rioux: 54 kg

Couleur des cheveux: blond

Couleur des yeux: marron

Statut matrimonial: en couple

Compagnons: Bryan McCormick, Jonathan Germain

Enfant: Wolfie Pau

Profession: influenceuse numérique, entrepreneur, actrice

Film: Retrocausality

Années d’activité: depuis 2014

Fortune d’Élisabeth Rioux: $ 905,000

Hobbies: voyage, photographie, fashion

Elisabeth Rioux: les débuts prometteurs d’une figure du numérique

Après avoir gagné rapidement le succès sur Instagram, notamment auprès des filles de son âge qui ont représenté une grande majorité de ses followers, la simple jeune femme se transforme immédiatement en influenceuse. Au bout de quelques mois après son inscription sur le réseau social, elle comptait déjà 500,000 abonnés dont la plupart sont engagés avec ses publications, des simples commentaires et jusqu'au passage à l’acte pour acheter les produits dont elle fait le marketing.

Pendant le début de son aventure, et comme la plupart des influenceurs, tel que Martha Gambet ou Emma Cakecup, Elisabeth Rioux ne partageait que des postes fashion. Mais après avoir remarqué qu’elle attirait l’attention de plusieurs personnes, elle a pu bien profiter d’une telle situation. Ses photos en maillot de bain ont récolté des centaines de réactions, la plupart faisant des commentaires sur sa taille puisqu'elle devient de plus en plus en forme. Cependant, plusieurs sont ceux qui demandaient d’où elle a acheté les produits qu’elle porte, et c’était le début d’un grand projet.

Après le succès qui continue, notamment après l’association avec d’autres influenceurs dans le but de se partager les followers, elle est souvent contactée par des marques afin de faire des collaborations. Cependant, notre figure, qui quittera son logement à Mirabel, vise plus loin que ça, elle souhaite être l’ambassadrice de sa propre marque, et réalise son objectif en créant Hoaka Swimwear. Elisabeth Rioux réussit à vendre ses maillots de bain comme des petits pains chauds.

Elisabeth Rioux: une jeune femme derrière deux entreprises

L’histoire a commencé quand notre personnage avait besoin de faire un dépôt de $800, alors que sa carte de crédit ne permettait pas de dépasser les $ 500. Elle obtient l’aide de ses parents après avoir expliqué ses plans, bien qu’elle cachait ses projets initialement pour que ses parents ne soient pas fâchés. La vente des maillots de bain qui a permis à l’influenceuse de gagner assez de revenu ne semblait pas être une bonne idée pour tout le monde, elle savait qu’elle aurait des difficultés à convaincre sa famille et son entourage.

Pourtant, Elisabeth Rioux a reçu, non seulement de l’aide financière pour lancer ses projets, mais tous les conseils dont elle avait besoin pour créer une entreprise. Elle dessine alors ses premiers bikinis qu’elle va fabriquer en Chine, tout en défendant la qualité de ses produits. Pour ce parcours différent de plusieurs influenceuses comme Demdem ou Lou Pernaut, la vente et le marketing se passent exclusivement sur internet, notamment lors des premières années du projet. La jeune femme a réussi, cependant, à vendre tous les maillots qu’elle a fabriqués en une seule journée.

Suivant la réussite de ses activités, et avec l’arrivée de la pandémie, Elisabeth Rioux a lancé un nouveau projet. Une nouvelle gamme de sous-vêtements de la marque Hoaka Apparel est lancée, et l’entrepreneuse explique que cette ligne est unique en son genre, avec des vêtements aussi confortables qu’éco-responsables. Les projets de notre figure gagnent de plus en plus de succès avec le temps, ce qui pourrait l’encourager à aller encore plus loin en sortant d’autres lignes au futur.

Elisabeth Rioux: toutes les informations sur sa vie privée

L’influenceuse a été invitée à l’émission Tout le monde en parle, elle y avait déclaré les raisons de sa rupture avec son ancien conjoint. Elisabeth Rioux mentionne de la brutalité, elle aurait été victime de violences conjugales. Cela a créé la polémique puisque plusieurs ont soutenu notre figure, quand d’autres se sont moqués de la façon dont elle fait le buzz. Pour quelques-uns qui lient le salaire d’Elisabeth Rioux avec sa présence dans les médias, il ne s’agirait que d’un peu de marketing en fin de compte.

L’animatrice de l’émission faisait partie des personnes critiques envers l’influenceuse, avant qu'elle ne revienne en arrière pour s’excuser. Elisabeth Rioux et Jonathan Germain ne sont plus ensemble depuis déjà quelques années, c’est en 2018 que notre figure a dévoilé les raisons de cette rupture durant l'émission. Vers la fin de 2019, Elisabeth Rioux était enceinte et elle a donné naissance à une petite fille, qu'elle a nommé Wolfie, le 8 juillet de l’année suivante.

Amoureuse des tendances fashion et de la photographie, mais aussi du voyage, notre personnage a fait le tour du monde en visitant plusieurs pays depuis qu’elle est devenue célèbre. Présentement, elle a vecu au Costa Rica avec sa fille, ainsi qu’avec Christo qui habitait avec elle lors de son passage au Mexique en hiver. Christo a accompagné Élisabeth Rioux et sa fille dans son séjour dans le pays des Amériques, mais ils ne sont pas officiellement en couple jusqu’à présent, bien que notre personnage affirme dans entretien qu'elle "ne sait plus" ce que Christo représente pour elle en réalité.

