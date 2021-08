Biographie de Jalil Lespert: origine, âge, films, compagnes

Fils du comédien, Jalil Lespert a réussi à intégrer le cercle de la crème des acteurs et réalisateurs français. Avec une filmographie longue comme la Manche, il est l'un des acteurs les plus prolifiques de sa génération. Dans Tralala, le dernier film où on le voit, le jeu du quadragénaire fait l'unanimité au sein de la critique comme à l'accoutumée. Mais c'est l'annonce de ses fiançailles avec Laeticia Hallyday qui a le plus retenu l'attention du public. Son père, Jean Lespert, avec qui il a fait son entrée dans le septième art en 1995, est sans doute le plus heureux de la réussite de son fils et collègue. Apprenez davantage sur le nouveau conjoint de la veuve de Johnny Hallyday en lisant cet article.

Né le 11 mai 1976 à Paris, Jalil Lespert est un acteur et réalisateur français d’origine franco-kabyle. Il est issu d'une famille dont le chef est comédien, tout comme son frère Yaniss Lespert. Il a joué dans 33 longs-métrages et 6 courts-métrages tous intéressants les uns autant que les autres.

Présentation sommaire de Jalil Lespert

Nom de naissance : Jalil Lespert

: Jalil Lespert Genre : homme

: homme Date de naissance : 11 mai 1976

: 11 mai 1976 Age : 45 ans

: 45 ans Signe du zodiaque : Taureau

: Taureau Lieu de naissance : Paris, France

: Paris, France Résidence actuelle : Brentwood, Essex, Grande Bretagne

: Brentwood, Essex, Grande Bretagne Nationalité : française

: française Orientation sexuelle : hétéro

: hétéro Taille : 180 cm

: 180 cm Couleur des cheveux : brune

: brune Couleur des yeux : marronne

: marronne Parents : Jean Lespert et Farida Azi

: Jean Lespert et Farida Azi Frère : Yaniss Lespert

: Yaniss Lespert Statut matrimonial : marié

: marié Epouse : Leaticia Hallyday

: Leaticia Hallyday Enfants : Gena, Aliosha (avec Bérangère Allaux) et Kahina (avec Sonia Roland).

: Gena, Aliosha (avec Bérangère Allaux) et Kahina (avec Sonia Roland). Profession : acteur, réalisateur, présentateur

: acteur, réalisateur, présentateur Instagram : jalilespert (47 000 abonnés)

: jalilespert (47 000 abonnés) Twitter: @jalilespert

Le cinéma, une affaire de famille chez les Lespert?

Encouragé par sa mère, Jalil Lepert a fait des études de droit avant de se rendre compte qu'il n'y évoluerait pas. Le cinema a très vite devenu sa passion. C'est ainsi qu'il a considéré son père comme son modèle. Il a confié plus tard que Jean Lespert est le premier acteur qu'il l'a vu jouer et qui l'a inspiré.

En 1995, il a véritablement embrassé le cinéma après avoir accompagné son père à un casting. A cette occasion, père et fils ont été retenus pour le court-métrage Jeux de plage de Laurent Candet.

C'est à travers ce film que Lespert s'est fait connaitre alors qu'il avait juste 19 ans. Cela n'a cependant pas suffit pour en faire une star mondiale. C'est en 1999 que le jeune Lespert a décroché son premier grand rôle. C'était dans le film Nos vies heureuses de Jacques Maillot. L'année d'après, il est apparu dans Ressources humaines, un autre film de Candet.

Cette autre apparition a marqué un tournant majeur dans sa carrière. En 2001, il a reçu le César du meilleur espoir pour son rôle dans ce long-métrage.

En plus de son père, le frère de Jalil Lespert, Yaniss Lespert, est acteur. Les abonnés de France 2 l'ont connu sous les traits du personnage Christophe Lepic dans la série à succès Fais pas ci, fais pas ça. Le frère cadet de Jalil Lespert est par ailleurs apparu dans Rencontre avec le dragon d'Hélène Angel, Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois, À l'aveugle de Xavier Palud, Le Prénom de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière et Un profil pour deux de Stéphane Robelin.

Yaniss Lespert est aussi apparu dans les court-métrages Le Chant des cigales de Samuel Tuleda, Julie d'Adrien Le Fehler, Les Annales de Laurent Dusseaux, Run de Romain Laguna, La Casse de M. Alfred de Jean-Emmanuel Godart, D'excellents Français d'Akito Dumora, Welcom Jeanine de Jean-Michel Fete, Le Détour de Cristina Ciuffi, Psykorama de Laurent Platieu, Les Éléphants de la planète Mars de Philippe Barasat et Ces jours heureux d'Olivier Nakache et Éric Toledano.

Jalil Lespert et son frère forment un duo d'acteur qui écrivent leurs noms en lettres d'or au panthéon du cinéma français.

Le prix du meilleur nouvel acteur et l'ascension fulgurante de Jalil Lespert

En 2003, Jalil Lespert a obtenu le prix du meilleur nouvel acteur au Festival du film de Cabourg, pour son rôle dans Vivre me tue de Jean-Pierre Sinapi. A partir de cet instant, le jeune acteur n'a pas arrêté d'enchainer les films.

En tant qu'acteur, on l'a vu dans les films:

Les Sanguinaires , réalisé par Laurent Cantet,

, réalisé par Laurent Cantet, Ressources Humaines dirigé par Laurent Cantet,

dirigé par Laurent Cantet, Inch'Allah Dimanche réalisé par Yamina Benguigui,

réalisé par Yamina Benguigui, Bella Ciao réalisé par Stéphane Giusti,

réalisé par Stéphane Giusti, Les Amateurs réalisé par Martin Valente,

réalisé par Martin Valente, Pas sur les lèvres,

L'ennemi naturel réalisé par Pierre Erwan Guillaume,

réalisé par Pierre Erwan Guillaume, Le Jeune Lieutenant de Xavier Beauvois,

de Xavier Beauvois, Le Voyage en Arménie réalisé par Robert Guédiguian,

réalisé par Robert Guédiguian, Ne le dis à personne de Guillaume Canet,

de Guillaume Canet, Ligne de Front de Jean-Christophe Klotz et

de Jean-Christophe Klotz et De guerre lasse réalisé par Olivier Panchot.

Jalil Lepert est aussi apparu dans la série télévisée française intitulée Pigalle, la nuit.

En 2007, il est passé pour la première fois derrière la caméra en signant la réalisation du film 24 mesures avec Benoit Magimel et Sami Bouajila.

Quatre ans plus tard, il a repris son siège de réalisateur pour le long-métrage intitulé Des vents contraires, sorti en 2011.

En 2014, Jalil Lespert a coécrit et réalisé un biopic sur la vie et le parcours professionnel d'Yves Saint-Laurent aux cotés de Pierre Bergé. A l'affiche de ce film salué par la critique, on avait Pierre Niney, Marianne Basler, Laura Smet, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, Gérard Lartigau, Marie de Villepin, Nikolai Kinski, Adeline d’Hermy et Alexandre Steiger.

De l'avis de Jean-Claude Arrougé qui a signé une critique pour avoir-alire.com au sujet du boipic, le résultat du travail de Lespert a été "sympathique".

Jalil Lespert a réalisé un film qui hésite trop souvent entre documentaire et fiction. Le résultat est certes sympathique, bien chapitré et ponctué par les divers événements qui ont jalonné ces vingt ans de vie commune d’Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé. De leur rencontre en 1958 au défilé de 1976, en passant par la collection « Mondrian », le lancement du prêt-à-porter, la découverte des paradis marocains… Les reconstitutions de ces différentes manifestations sont soignées. La futilité de ces événements mondains, en pleine période des Trente Glorieuses, on y croit. On n’échappe toutefois pas au traitement style roman-photo ou magazines sur papier glacé, voire journaux à scandales. Certaines scènes auraient gagné à être traitées moins superficiellement et avec beaucoup plus de hardiesse.

En 2015, le tout nouveau réalisateur a intégré l’équipe de réalisateurs de la série Versailles, diffusée sur Canal+. Cette dernière a rencontré une adhésion massive du public. Se sentant pousser les ailes, il a enchaîné l’année d'après avec la réalisation du long-métrage Iris dans lequel il arbore également la casquette d'acteur.

Les films de Jalil Lespert traitent des thèmes divers.

Vie privée: qui sont les femmes qu'a connues Jalil Lespert?

Le succès que rencontre Jalil Lespert au cinéma n'est pas loin de ses réussites en amour. Si certains pensent que son instabilité sur le plan sentimental est plutôt un échec, d'autres, par contre, y voient un potentiel de séducteur qui ne court pas les rues.

Grace à son charme, le réalisateur a eu des liaisons plus ou moins intimes avec de nombreuses stars.

Il a tout d'abord fait tourner la tête de Sonia Rolland, qu'il a rencontrée lors d'une séance photo pour le magazine Vogue en fin 2008. À cette époque, l'ancienne miss France se remettait à peine des douleurs de sa rupture avec Christophe Rocancourt. Elle a ainsi succombé au charme de l'acteur qu'elle avait découvert dans Nos vies heureuses. Sonia Rolland et Jalil Lespert n'ont pas tardé à se mettre ensemble.

L'idylle a évolué rapidement à tel point que les deux célébrités sont devenus parents d'une fille appelée Kahina, le 6 novembre 2010. Follement amoureux l'un de l'autre, les deux stars n'hésitaient pas à se montrer complices en public, comme à Roland Garros.

Mais la romance n'a duré que neuf mois. La confirmation de la séparation par Jalil Lespert a été précédée par des rumeurs.

Après 9 ans d’amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction, a écrit le réalisateur sur sa page Instagram le 23 octobre 2018. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d’apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent mais, grâce à elle, notre avenir restera d’une manière ou d’une autre commun...

Selon l'ancienne miss France, il n'y avait plus rien de solide entre le père de son enfant et elle.

Me séparer était devenu une évidence. Jalil et moi étions devenus des potes…Je me consumais de l'intérieur. Depuis deux ans, la charge émotionnelle est devenue trop pesante. Je ne me sentais soutenue dans mon couple ni au niveau personnel ni au niveau professionnel…

Sonia Rolland s'est efforcée de retrouver l'équilibre en rencontrant une guide spirituelle.

Avant son histoire d'amour avec la reine de beauté franco-rwandaise, Jalil Lespert avait déjà deux enfants, Alyosha et Gena, issus de sa précédente relation avec Bérangère Allaux, une actrice qu'il a d'ailleurs mise en scène dans son film 24 mesures.

Aujourd'hui, Lespert semble filer le parfait amour avec Laeticia Hallyday, la veuve de la rock star Johnny. Leur romance fait la une de tous les tabloïdes people. Jalil Lespert et sa nouvelle compagne ont été vus récemment sur la tombe de Johnny. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert y saluaient la mémoire de la légende.

La filmographie de Jalil Lespert en fait un acteur et réalisateur qui a sa place à la table des grands. Depuis son sacre au festival de Cannes et au Festival du film de Cabourg, il n'a pas arrêté de monter.

