L’incroyable succès de Michel Hazanavicius: d’OSS 117 aux Oscars

Michel Hazanavicius est un réalisateur et scénariste français juif le plus célèbre pour son travail sur le lauréat de l'Oscar 2012 du meilleur film The Artist. Cela lui a également valu l'Oscar du meilleur réalisateur. Il a également réalisé des parodies de films d'espionnage OSS 117: Le Caire, Nid d'Espions (2006) et OSS 117: Lost in Rio (2009).

Michel Hazanavicius assiste à la cérémonie de clôture de la projection de "The Specials" lors de la 72e édition du Festival de Cannes le 25 mai 2019 à Cannes, France. (Photo de Foc Kan/FilmMagic)

La présentation de la biographie de Michel Hazanavicius

Date de naissance: 29 mars 1967

Signe astrologique: Bélier

Signe chinois: Bouc (ainsi Chèvre ou Mouton)

Age de Michel Hazanavicius: 54 ans

Lieu de naissance: Paris, France

Nationalité: française

Taille de Michel Hazanavicius: 182 cm

Profession: réalisateur, scénariste, producteur, monteur, acteur

Films notables: La Classe américaine, OSS 117: Le Caire, nid d'espions, OSS 117 : Rio ne répond plus, The Artist

Conjoint: Bérénice Bejo

Enfants: Lucien Hazanavicius, Gloria Hazanavicius, Simone Hazanavicius, Fantin Hazanavicius

Récompenses: César du meilleur réalisateur

Nominations: César du meilleur réalisateur

Grégoire Ludig et son parrain Michel Hazanavicius assistent au 'César - Révélations 2019' au Petit Palais le 14 janvier 2019 à Paris, France. (Photo de Rindoff Petroff/Viteur)

Qui est Michel Hazanavicius et que sait-on de lui?

Hazanavicius est né à Paris. Sa famille est juive et originaire de Lituanie. Ses grands-parents se sont installés en France dans les années 1920. Avant de réaliser des films, Hazanavicius a travaillé à la télévision, en commençant par la chaîne Canal+ où il a débuté comme réalisateur en 1988. Il a commencé à réaliser des publicités pour des sociétés telles que Reebok et Bouygues Telecom. En 1993, il a réalisé son premier film de long métrage La Classe Américaine. Ce film, co-réalisé avec Dominique Mézerette, était entièrement composé d'images extraites de divers films produits par le studio Warner Bros., réédités et doublés en français. En 1997, Hazanavicius a réalisé son premier court métrage Echec au capital et enchaîne avec son premier long métrage sorti en salles Mes Amis avec son frère Serge Hazanavicius, qui est l'acteur.

Michel Hazanavicius assiste à la première de "Godard Mon Amour" organisé par Cohen Media Group et The Cinema Society au Quad Cinema le 19 avril 2018 à New York. (Photo de Jim Spellman/WireImage)

Filmographie

Mes amis (1999)

OSS 117: Le Caire, nid d'espions (2006)

OSS 117: Rio ne répond plus (2009)

The Artist (2011)

2012Les Infidèles (segment La Bonne Conscience) (2012)

The Search (2014)

Le Redoutable (2017)

Le Prince oublié (2020)

Scénariste

Delphine 1, Yvan 0 de Dominique Farrugia (1996)

Le Clone de Fabio Conversi (1998)

Mes amis de lui-même (1999)

Les Dalton de Philippe Haïm (2004)

OSS 117 : Rio ne répond plus de lui-même (2009)

The Artist de lui-même (2011)

The Search de lui-même (2014)

Le Redoutable de lui-même (2017)

Le Prince oublié de lui-même (2020)

Z (comme Z) de lui-même (2022)

Louis Garrell et le réalisateur Michel Hazanavicius assistent au photocall du film 'Il mio godard' à la Casa del Cinema à Rome le 18 octobre 2017. (Photo de Luca Carlino/NurPhoto)

Que savons-nous du film The Artist?

"Partant du principe que plus tu parles calmement, plus vite ils t'entendront..." Le réalisateur français Michel Hazanavicius a décidé de revenir aux sources du cinéma, quand les mots de l'écran ne sonnaient pas du tout. George Valentine, un bel homme magnifique et un favori du public, a l'habitude de sourire aux dents blanches et de poser pour les photographes. Etant une star du cinéma muet, il est confiant dans sa propre irrésistibilité, ainsi que dans le fait qu'Hollywood sera à jamais son élément natal. Touché par la maladresse d'une simple connaissance, l'artiste encourage favorablement la douce fille et la protège même dans le monde merveilleux de la splendeur de l'écran. Par coïncidence, c'est elle, Pippi Miller, qui jouera un rôle fatal dans le destin de la préférée de tous.

Michel Hazanavicius pose avec le prix du meilleur long métrage pour "The Artist" le 25 février 2012 à Santa Monica, en Californie. (Photo de Joe Scarnici/WireImage)

Que sait-on de Bérénice Bejo, le compagnon de Michel Bérénice Bejo?

Bérénice Bejo est née le 7 juillet 1976. Son père, Miguel Bejo, était étroitement lié à l'art du cinéma, consacrant sa vie à une carrière de réalisateur. Quand Bérénice avait 3 ans sa famille a émigré en France, où Bejo a fait ses débuts sur grand écran. Elle a participé au tournage et au doublage de films: Artiste (2011), Le Passé (2013), L'Histoire d'Un Chevalier (2001), etc., ainsi que les séries TV Alice Never (1993-2009), Julie Lescaut (2011) et Les Redoutables (2000). En tant que caméraman, elle a réalisé le tournage de La Classe Américaine (2012).

Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius assistent à la première de "Le Meilleur Reste A Venir" au Grand Rex le 02 décembre 2019 à Paris, France. (Photo d'Edouard Berthelot)

