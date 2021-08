Godzilla vs Kong: monstre, singe, qui sont-ils vraiment ?

L'eau a coulé sous les ponts depuis le premier combat qui a opposé Godzilla et King Kong au cinéma. On s'est délecté des aventures singulières des animaux géants les plus célèbres de la science-fiction sans jamais s'imaginer qu'ils s'affronteraient à nouveau un jour. Legendary Pictures a pourtant réussi à opposer les deux monstres dans une autre grande production, Godzilla vs. Kong, pour le grand bonheur des amoureux des films de monstres d'horreur fantastiques. Qui sont Godzilla et King Kong? Qui a gagné le combat qui a opposé Godzilla et Kong? Vous en saurez davantage en lisant cet article.

L'affiche du film Godzilla vs. Kong à la salle de cinéma AMC Lincoln Square 13, le 5 mars 2021 à New York. Photo: @Noam Galai

Source: Getty Images

Godzilla vs. Kong est un film de science-fiction américain réalisé par Adam Wingard. Il est sorti en 2021, après 36 films présentant le personnage de Godzilla en vedette et 8 autres films mettant en scène King Kong. Il s'agit de la quatrième production de l'univers de fiction MonsterVerse de Legendary Pictures, après Godzilla sortie en 2014, Kong: Skull Island, sortie en 2017 et à Godzilla 2: Roi des monstres sortie en 2019. Le film est sorti le 24 mars 2021 en Indonésie avant de faire son entrée dans les salles de plusieurs autres pays d'Asie (Hong Kong, Inde, Singapour, Taïwan) et les Etats-Unis.

Présentation sommaire du film

Titre original: Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong Genre : science-fiction

: science-fiction Date de sortie : 24 mars 2021

: 24 mars 2021 Lieu de sortie : Indonésie, Asie

: Indonésie, Asie Durée : 113 minutes

: 113 minutes Sociétés de production : Legendary Pictures, Warner Bros et Tōhō

: Legendary Pictures, Warner Bros et Tōhō Pays d’origine : États-Unis

: États-Unis Réalisateur : Adam Wingard

: Adam Wingard Scénario : Eric Pearson et Max Borenstein

: Eric Pearson et Max Borenstein Acteurs principaux : Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall

: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall Musique : Junkie XL

: Junkie XL Photographie : Ben Seresin

: Ben Seresin Montage : Josh Schaeffer

: Josh Schaeffer Décors : Tom Hammock et Owen Paterson

: Tom Hammock et Owen Paterson Costumes : Ann Foley

: Ann Foley Début du tournage : 12 novembre 2018

: 12 novembre 2018 Lieux du tournage : Hawaï, Australie et Hong Kong

: Hawaï, Australie et Hong Kong Fin du tournage : avril 2019

: avril 2019 Budget de production : entre 155 et 200 millions de dollars américains

: entre 155 et 200 millions de dollars américains Seuil de rentabilité : 330 millions de dollars américains

: 330 millions de dollars américains Record: le quatrième film le plus rentable de 2021

Synopsis de Godzilla contre Kong

Kong et Godzilla sont des titans alpha et leurs ancêtres étaient autrefois ennemis. Pour éviter leur affrontement, Monarch a confiné Kong dans un dôme géant sur l'île appelée Skull Island. Seulement, le titan a beaucoup grandi.

Devant Godzilla, King Ghidorah a plié l'échine et le monstre marin est devenu le nouveau roi des monstres. Depuis, cinq année ont passé et tandis que la réapparition des titans semblait avoir des résultats bénéfiques pour la planète, Godzilla s'est retourné contre l'humanité et a commencé à tout détruire sur son passage.

Employé d'Apex Cybernetics et animateur d'un podcast sur la théorie du complot Titan, Bernie Hayes a récupéré des données selon lesquelles des activités dangereuses seraient menées dans une installation de Pensacola. Godzilla a ensuite attaqué soudainement l'installation et pendant le saccage, Bernie a trébuché sur un appareil massif. Madison Russell, une abonnée du podcast de Bernie, a fait appel à son ami Josh pour enquêter sur les attaques de Godzilla.

Dépassée par la tournure des évènements, l'organisation Monarch a décidé de faire appel à Kong, le seul titan qui puisse encore tenir tête à Godzilla. Forcé par les humains et s'étant juré de protéger Jia, une fillette sourde et dernière des Iwis de la tempête, Kong est désormais le dernier espoir de l'humanité.

Qui est Godzilla?

Le nom Godzilla est une transformation du nom japonais original "Gojira" qui est une combinaison de deux mots japonais: "gorira" qui signifie gorille et "kujira" qui désigne la baleine. Le mot fait ainsi allusion à la taille, à la puissance et à l'origine aquatique de Godzilla.

Godzilla est un monstre fictif issu d'une série de films japonais. On l'a vu pour la première fois dans le film Godzilla de 1954. Depuis, le personnage est devenu la figure de la science-fiction, faisant son apparition dans plus de 30 films produits par Toho, ainsi que dans quatre films hollywoodiens et dans de nombreux jeux vidéo, romans, bandes dessinées et émissions de télévision.

Développé par Toho, le monstre est issu de la combinaison de la radioactivité et d'anciennes créatures ressemblant à des dinosaures, indestructibles et dotés de pouvoirs particuliers.

Surnommé le "roi des monstres" à la suite de la sortie du film Godzilla, Le Roi Des Monstres! en 1956, Godzilla a toujours bien porté son surnom.

Une réplique de Godzilla de 12 mètres de haut est vue sur la terrasse du 8ème étage de l'hôtel Gracery Shinjuku, le 15 avril 2015 à Tokyo, au Japon. Photo: @Chris McGrath

Source: Getty Images

Godzilla est par ailleurs un gigantesque monstre marin de la préhistoire, destructeur réveillé et habilité par les radiations nucléaires. Il a été mis en scène dans de nombreuses productions aux côtés de plusieurs personnages secondaires, et a affronté des adversaires humains tels que le JSDF, ainsi que d'autres monstres.

Parmi les autres montres que Godzilla a affrontés, il y a le roi Ghidorah, Mechagodzilla et Gigan. Godzilla a également combattu des personnages d'autres maisons de production dans des médias croisés. Cela a été le cas avec le monstre du film RKO Pictures / Universal Studios, King Kong, ainsi que divers Marvel Comics, y compris Shield, les Quatre Fantastiques et les Avengers.

Godzilla n'a pas eu que des adversaires. Il s'est parfois fait des alliés comme Rodan, Mothra et Anguirus, et des descendants tels que Minilla et Godzilla Junior.

Le personnage de Godzilla n'est pas qu'un simple monstre de cinéma. Il est étroitement lié à l'histoire de l'Humanité et particulièrement à celle du Japon.

Avec les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki et l' incident de Lucky Dragon 5 encore frais dans la mémoire des Japonais, Godzilla est apparu comme une image des armes nucléaires, représentant une créature fabriquée par l'homme et qui échappe au contrôle de ce dernier.

D'autres pensent que Godzilla représente, pour les États-Unis, une bête géante réveillée de son sommeil qui se venge ensuite terriblement du Japon.

Le premier film Godzilla a été réalisé par Ishirō Honda et est sorti par Toho en 1954. Il est devenu un classique majeur du genre, présentant des nuances politiques et sociales importantes pour le Japon à cette époque.

Le film de 1954 et son réalisateur d'effets spéciaux Eiji Tsuburaya sont présentés comme les précurseurs du modèle du tokusatsu, une technique de réalisation de films d'effets spéciaux très répandue dans l'industrie du cinéma au Japon depuis la sortie de Godzilla en 1954.

Pour sa sortie en Amérique du Nord en 1956, le film Godzilla a été renommé Godzilla, Le Roi Des Monstres! Les réalisateurs y avaient introduit de nouvelles images avec Raymond Burr. Ces dernières étaient éditées avec les images japonaises originales.

Au regard de la popularité des films liés à Godzilla, la franchise s'est étendue à d'autres médias, tels que la télévision, la musique, la littérature et les jeux vidéo.

C'est ainsi que Godzilla s'est imposé comme l'un des symboles les plus représentatifs de la culture pop japonaise dans le monde. Il reste l'un des premiers exemples des sous-genres populaires kaiju et tokusatsu dans le divertissement japonais.

Le ton et les thèmes adoptés par les réalisateurs des films de Godzilla varient selon les productions. Si la plupart de ces films ont des thèmes politiques, d'autres ont des tons sombres, une mythologie interne complexe ou sont de simples films d'actions mettant en scène des extraterrestres ou d'autres monstres.

D'autres encore ont en filigrane des thèmes plus simples, et sont destinés aux enfants. Selon les films, le rôle de Godzilla varie d'une force de destruction massive à un allié et protecteur des humains. Dans certains films, Gidzilla apparait comme un protecteur des valeurs japonaises.

Qu'est-ce qui fait la particularité de Kong?

Tout comme Godzilla, King Kong est un monstre fictif qui a les traits physiques d'un gorille géant. Il est apparu dans de différents médias depuis 1933. Surnommé "La huitième merveille du monde", une expression régulièrement utilisée dans les films, King Kong a fait sa première apparition dans la novélisation du film King Kong par RKO Pictures.

En 1976, le film King Kong a mis en lumière les acteurs Jeff Bridges, Charles Grodin et Jessica Lange.

Lors de sa première sortie, et de ses rééditions ultérieures, le film a été salué par le public et la critique. La même année, une suite a rapidement suivi avec The Son of Kong. Cette production a mis en lumière Little Kong.

En 1962, Toho a opposé pour la première fois King Kong et Godzilla dans le film King Kong vs. Godzilla. En 1967, King Kong Escapes est sortie dans les salles. C'était une série superficiellement basée sur Rankin/Bass.

Entre 1966 et 1969, c'est la série The King Kong Show qui a tenu les téléspectateurs du monde entier en haleine.

En 1976, Dino De Laurentiis a décidé de produire une version moderne du film original réalisé par John Guillermin. Une suite, King Kong Lives , s'en est suivie, une décennie plus tard, avec une Lady Kong.

Le personnage de King Kong est devenu l'une des icônes les plus célèbres du cinéma de science-fiction. Il a inspiré un nombre impressionnant de suites, de remakes, de spin-offs, d'imitateurs, de parodies, de dessins animés, de livres, de bandes dessinées, de jeux vidéo, de parcs à thème et une pièce de théâtre. Son rôle dans les différentes productions varie, oscillant entre un monstre farouche et un anti-héros tragique.

A qui doit-on la paternité de King Kong?

King Kong est né de l'ingéniosité de deux cinéastes racontant l'aventure qu'ils ont vécue: Merian C. Cooper (1893-1973) et Ernest B. Schoedsack (1893-1979).

Merian C. Cooper était passionné par l’exploration, l’aviation et le cinéma. Il a pris part aux deux Guerres mondiales et a été tour à tour reporter pour le New York Times, directeur de la Pan American et la Western Air Express.

Membre de l’American Kosciuszko Squadron qui soutenait l’armée polonaise en guerre avec la Russie soviétique, il a été fait prisonnier avant de s'évader.

En Pologne, Cooper a fait la connaissance d'Ernest B. Schoedsack, un cameraman d’actualité qui avait couvert la guerre. Les deux hommes se sont liés d'amitié et ont uni leurs forces pour reproduire des "drames naturels" à travers des films comme L’Exode ou Chang, ou des documentaires animaliers tournés sur le terrain tels que Perse, Siam. Leurs productions étaient déjà relevés d’une touche de fiction.

C'est après avoir lu un livre sur le varan de Komodo découvert en 1912 et vu un aéroplane passer dans le ciel new-yorkais que Merian C. Cooper aurait été inspiré pour l'histoire de King Kong. Il aurait alors aimé filmer au zoo de Central Park un gorille se battant contre les varans, mais ces animaux sont tous morts.

Il s'est donc rabattu sur "la plus féroce, la plus brutale, la plus monstrueuse chose qu’on ait jamais vue": Kong, un gorille colossal confronté à des dinosaures.

