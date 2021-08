Maripier Morin: mais qui est vraiment l’animatrice et comedienne?

Maripier Morin est une actrice, femme d'affaires, animatrice de télévision et chroniqueuse canadienne d'origine québécoise. En tant qu'une star de la télévision, elle a gagné la popularité pour son apparition dans les Hockey Wives. C'est une série télévisée documentaire canadienne qui a fait ses débuts le 18 mars 2015 sur le réseau W et est toujours en cours d'exécution.

La présentation de la biographie de Maripier Morin

Nom complet: Maripier Morin

Date de naissance: 7 juillet 1986

Signe astrologique: Cancer

Signe chinois: Tigre

Age de Maripier Morin: 35 ans

Lieu de naissance: Rivière-du-Loup, Québec, Canada

Pseudonyme: Maripier

Nationalité: canadienne

Taille de Maripier Morin: 168 cm

Activités: animatrice de télévision, chroniqueuse de télévision, actrice

Période d'activité: 2006-jusqu'à présent

A travaillé pour: VRAK.TV, TVAVoir et modifier les données sur Wikidata

Cheveux: Brun

Que sait-on à propos de Maripier Morin?

Maripier Morin est née le 7 juillet 1986 à Québec, Canada. Elle est une animatrice d'émissions télévisées de célébrités. Elle a rejoint des films et des émissions de télévision nommés Hockey Wives (depuis 2015) et The Fall of the American Empire (2018). Son partenaire était Brandon Prust avec qui elle était en couple de 2017 jusqu'à 2019. A présent, Maripier Morin est une personnalité populaire. Elle a accumulé 50,000 abonnés via Twitter et plus de 480,000 followers sur Instagram.

Maripier Morin assiste à la Journée de la Journée de Montréal au Théâtre St-Denis le 32 février 2016 à Montréal, au Canada.(Photo de Sophie Noël de Tilly)

Source: Getty Images

Le début de la carrière de Maripier Morin

Maripier Morin a été découverte pour la première fois en 2006, lorsqu'elle a participé à Occupation Double, une émission de télé-réalité québécoise à succès. Un an plus tard, elle se voit offrir son premier contrat à la télévision. Elle a ensuite été sélectionnée comme l'une des modèles de porte-documents pour la version canadienne-française de Deal or No Deal en tant que Le Banquier. Elle a également coanimé La Voix Junior sur le réseau TVA, une retombée du populaire concours télévisé The Voice. Au printemps 2016, elle a réalisé enfin son rêve d'animer son propre talk-show, l'émission de CanalZ. La troisième saison a été diffusée à l'automne 2018.

Acteurs du film Denys Arcand Assistez à «La Chute de l'Empire Americain»: Photocall à Cinema UGC Normandie le 12 février 2019 à Paris, France. (Photo de Bertrand Rindoff Petroff)

Source: Getty Images

Les faits intéressants sur la biographie de Maripier Morin

Depuis 2015, elle est le visage de Revlon Cosmetics au Canada. Elle a également signé un partenariat avec Buick.

Les gens aiment que Maripier Morin est accessible et fondamentalement terre-à-terre. Son véritable sens de l'humour la rend d'autant plus attachante. Elle est largement perçue comme une femme de la ville , ce qui se traduit par son style unique.

, ce qui se traduit par son style unique. En 2018, elle a animé la version franco-canadienne de The Wall: Face au Mur .

. Selon IMBD, elle a joué dans Le Triomphe de l'Argent , son premier grand rôle au grand écran. Le film très attendu est réalisé par le réalisateur oscarisé Denys Arcand.

, son premier grand rôle au grand écran. Le film très attendu est réalisé par le réalisateur oscarisé Denys Arcand. Elle est ambassadrice de Reebok au Canada et a participé à une campagne intitulée BE MORE HUMAN.

au Canada et a participé à une campagne intitulée BE MORE HUMAN. Elle est aussi le visage des publicités de maquillage.

Elle a également coanimé La Voix Junior sur le réseau TVA, une retombée du populaire concours télévisé The Voice.

Mariipier Morin assiste au 33ème Festival international de film de langue française - FIFF - Le 30 septembre 2018 à Namur, Belgique. (Photo de Sylvain Lefevre)

Source: Getty Images

Vie personnelle de Maripier Morin

Maripier Morin est une femme mariée. Elle a commencé à sortir avec le joueur de hockey Brandon Prust depuis 2010 et apparaît en couple. Après cela, ils se sont fiancés en 2015 et se sont mariés en 2017. Après avoir joué seulement 35 matchs pour les Canucks, Prust a choisi de prendre sa retraite et a épousé Morin peu de temps après. Ils annoncent leur rupture le 7 septembre 2019 sur les réseaux sociaux et demandent le divorce. En septembre 2019, le couple a annoncé sur Instagram qu'ils se séparaient après 10 ans ensemble, dont deux ans de mariage. À partir de maintenant, elle profite de sa vie actuelle avec bonheur sans aucune perturbation. Son orientation sexuelle est hétéro.

Alexandre Landry et Maripirt Morin au 12e Festival francophone Angouleme Film à Angoulême, en France occidental le 23 août 2019.(le crédit photo doit lire Yohan Bonnet / AFP via Getty Images)

Source: Getty Images

Source: Legit.ng