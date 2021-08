Milli Vanilli: du succès au scandale, l’histoire du groupe

L'évocation du titre Girl you know it's true ne rappelle peut-être aucun souvenir à de nombreuses personnes nées après 1990. En revanche, les quadragénaires français et allemands ont tous des souvenirs du groupe Milli Vanilli, les auteurs de ce tube qui leur a valu un Grammy Award des meilleurs nouveaux artistes le 21 février 1990. Le succès du duo n'a cependant été que de courte durée. Fab Morvan et Rob Pilatus ont rendu leur Grammy Award après qu'on a découvert qu'ils ne chantaient aucune des voix sur leurs sorties musicales. Le groupe pop franco-allemand a assayé de rebondir avec l'album Back and in Attack dont la sortie a été malheureusement annulée après la mort de Rob Pilatus alors âgé de 32 ans. Découvrez ce groupe pop dont la chute a été aussi retentissante que la montée.

LR Rob Pilatus et Fab Morvan, membres du groupe Milli Vanilli, Londres, le 27 septembre 1988. Photo: @Michael Putland

Source: Getty Images

Milli Vanilli était un duo de R&B franco-allemand installé à Munich. Fondé par le producteur de disques et auteur-compositeur allemand Frank Farian en 1988, le duo était composé de Fab Morvan et Rob Pilatus. Leur premier album a été appelé All or Nothing en Europe avant d'être reconfiguré sous le nom de Girl You Know It's True aux États-Unis. Milli Vanilli a été impliqué dans l'un des plus gros scandales de la musique.

Présentation sommaire de Milli Vanilli

Nom du groupe: Milli Vanilli

Autre nom: Rob et Fab

Créateur: Frank Farian

Membres: Fab Morvan (né le 14 mai 1966 à Paris) et Rob Pilatus (né le 8 juin 1965 à Munich et décédé le 3 avril 1998 à Frankfurt)

Année de création: 1988

Lieu de création: Munich, Allemagne

Genres musicaux: danse-pop, nouvelle balançoire, jack, R&B, trouille, Eurodance, hip hop.

Années d'activités: 1988-1990, 1997-1998

Albums studio: Tout ou rien (1988), Fille tu sais que c'est vrai (1989), La minute de vérité (1991)

Rencontre de Rob et Fab et naissance du groupe

Rob Pilatus et Fabrice Morvan ont fait connaissance pendant un séminaire de danse dans un club de Munich. Les deux jeunes danseurs se sont rapprochés au gré de leurs expériences similaires alors qu'ils vivaient respectivement à Munich et à Paris.

Ils se sont ensuite réunis à Munich pour essayer d'y trouver du travail en tant que choristes. C'est plutôt en duo que Rob Pilatus et Fabrice Morvan ont finalement vu naitre leur premier projet professionnel, un album enregistré pour un petit label allemand. Ce projet n'a pas été un succès. L'album n'a été vendu qu'à quelques milliers d'exemplaires.

Bien que les artists ont été tenaillés par la pauvreté, ils n'ont pas jeté l'éponge. Ils rêvaient de la célébrité comme l'a révélé Rob Pilatus.

Nous vivions dans un projet. Nous n'avions pas d'argent. Nous voulions être des stars [...] Quelque chose a cliqué entre nous. C'est peut-être parce que nous sommes tous les deux des Noirs qui ont grandi dans des villes étrangères qui n'ont pas trop de Noirs.

Producteur de disques et auteur-compositeur allemand ayant fondé le groupe disco-pop Boney M. et le groupe de pop latino No Mercy, Frank Farian a entendu parler du duo et l'a invité dans son studio de Francfort pour lui faire écouter une démo.

Nous avons reçu un appel pour venir dans son studio et nous avons dit:"D'accord, c'est tout". Nous n'étions que de petits gamins stupides, alors nous avons dit: Allons-y. Quand nous sommes arrivés en studio, "Girl You Know It's True" n'était qu'une démo et il nous a demandé notre avis et si nous pouvions la chanter et nous avons dit: "Ouais, nous pourrions la chanter.'" Et il a dit: "Oh magnifique, je le crois, mais la semaine prochaine, nous avons des spectacles à faire, alors ne vous inquiétez pas, je vais faire de vous des millionnaires."

Le 1er janvier 1988, Farian a signé un contrat avec le duo à Munich. L'une des clauses de ce contrat astreignait le groupe à l'enregistrement de 10 chansons par an. Mais en studio d'enregistrement, le groupe n'a pas convaincu le producteur par la qualité de leurs voix.

C'est ainsi que le mix final du titre Girl You Know It's True a été confié aux artistes de studio, Charles Shaw, John Davis, Brad Howell, Jodie Rocco et Linda Rocco, qui l'on achevé en avril 1988.

C'est Farian qui a nommé le projet Milli Vanilli, "Milli" étant tiré du surnom de sa petite amie, Ingrid Segieth, et "Vanilli" ajouté pour se rapprocher du groupe britannique Scritti Politti.

Whitney Houston et le groupe Milli Vanilli. Photo: @Robin Platzer

Source: Getty Images

Le début du faux succès

Très vite, Milli Vanilli a connu un succès retentissant. All or Nothing a été reconditionné sous le nom Girl You Know It's True pour le public américain et est sorti en mars 1989. Le premier tube du duo est resté sur le Billboard Hot 100 pendant 26 semaines, culminant au numéro 2, en avril 1989.

Les cinq singles du groupe sont également entrés dans le top cinq du Billboard Hot 100, dont trois, Baby Don't Forget My Number, Blame It On the Rain et Girl I'm Gonna Miss You sont devenus sur les premières positions.

En janvier 1990, Girl You Know It's True a été certifié six fois disque de platine par la RIAA après avoir passé sept semaines au sommet du Billboard Top 200. Il a trôné pendant 41 semaines au sommet du Billboard Top 200 et pendant 78 semaines sur les graphiques dans l'ensemble.

Le hit a également été certifié Diamant au Canada, avec des ventes de plus d'un million d'exemplaires. Cela a permis au duo de remporter le prix du meilleur nouvel artiste aux 32e Grammy Awards, ainsi que trois prix aux 17e American Music Awards.

La découverte de la supercherie et le début de la chute de Milli Vanilli

En mai 1989, Pilatus et Morvan se sont lancés dans une vaste tournée en Espagne, en France et en Italie. Leurs pistes préenregistrées ont fait danser les foules qui ne se doutaient pas que les deux jeunes gens ne chantaient pas. Le groupe a davantage séduit le public avec son style particulier: shorts en spandex, cuissardes et extensions de cheveux cornrow. Mais la réalité n'a pas tardé à rattraper les interprètes.

Alors que le duo se produisait au parc à thème Lake Compounce à Bristol au Connecticut devant 80,000 spectateurs, Fab Morvan et Rob Pilatus ont été surpris par un bug qui a entrainé la lecture en boucle d'un fragment du refrain de leur hit Fille, tu sais que c'est vrai.

Le duo pop Milli Vanilli, de gauche à droite: Fab Morvan, Rob Pilatus à la 32e cérémonie annuelle des Grammy Awards, le 21 février 1990, au Shrine Auditorium de Los Angeles. Photo: @CBS

Source: Getty Images

Selon Pilatus qui s'est confié au sujet de ce scandale au Los Angeles Times en novembre 1990, Frank Farian en était l'unique responsable.

"Je savais tout de suite que c'était le début de la fin pour Milli Vanilli. Quand ma voix s'est coincée dans l'ordinateur et qu'elle n'arrêtait pas de se répéter, j'ai paniqué. Je viens de quitter la scène... Nous demanderions à Frank: "Quand serons-nous autorisés à apporter une contribution?", et il dirait : "Ouais, ouais, mais en ce moment, nous avons besoin que vous sortiez et faire de la promotion. Bien sûr, vous pourrez le faire, travaillez simplement avec nous. C'est comme ça qu'il nous a enfilés."

"Après que Frank a sorti l'album, il nous a dit qu'il était trop tard pour arrêter maintenant Parce que le single a été un grand succès, il a dit: 'Maintenant, vous devez aller jusqu'au bout. Je vais vous couvrir, les gars. Personne ne le saura. Il a dit: "Ici, je vais vous donner une avance de $ 20,000." Nous n'avions jamais eu de succès auparavant, alors nous avons accepté. Nous avons joué avec le feu et maintenant nous le savons, mais c'est trop tard."

C'est en décembre de la même année que Pilatus et Morvan se sont rendus à l'évidence que leurs voix réelles ne seraient jamais entendues sur aucune piste de Milli Vanilli.

A la suite de ce scandale, le magazine Rolling Stone les a nommés "le pire acte de 1989" et Girl You Know It's True "le pire album de 1989".

L'impossible remontée du groupe après le scandale

Après le scandale de la synchronisation labiale, Morvan et Pilatus ont déménagé à Los Angeles, en Californie. Il y ont signé avec le Joss Entertainment Group avec Sandy Gallin comme manager. Le duo a enregistré l'album Rob & Fab financé par Taj Records en 1992, et publié par Joss Entertainment en 1993.

A cause de ses contraintes financières, Joss Entertainment Group n'a pas pu sortir l'album ailleurs qu'aux États-Unis. Peu avant la sortie de l'opus, le single intitulé "We Can Get It On" a été mis à la disposition des radios. Seulement, il n'a pas bénéficier d'une bonne promotion et la mauvaise distribution a fini de plomber son décollage. Il ne s'est vendu qu'à 2000 exemplaires environ.

A l'effet de redonner une vie à leur carrière, Farian a accepté de produire un nouvel album de Milli Vanilli avec Morvan et Pilatus comme véritables chanteurs, en 1997. En 1998, le groupe est entré en studio pour l'enregistrement de Back and In Attack.

Parallèlement, Rob Pilatus est entré dans la drogue et le crime, se rendant coupable d'agressions et de vols. C'est ainsi qu'il a été condamné à trois mois de prison et six mois dans un centre de désintoxication pour toxicomanes en Californie. Le 2 avril 1998, Pilatus a été retrouvé mort, tué par l'alcool et des médicaments sur ordonnance dans une chambre d'hôtel à Frankfurt. Le groupe préparait pourtant la tournée promotionnelle de son nouvel album.

Source: Legit