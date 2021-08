Biographie d’Audrey Fleurot: son âge, sa taille, ses films, son mari

Audrey Fleurot est une actrice de cinéma et de télévision française, surtout connue pour ses rôles dans le film 1+1 et la série télévisée Un village français, Kaamelott. Elle a participé à des dizaines de projets télévisés et de productions théâtrales françaises.

Audrey Fleurot arrive à la cérémonie de clôture du 60e Festival de Télévision de Monte-Carlo le 22 juin 2021 à Monte-Carlo, Monaco. (Photo de Pascal Le Segretain)

Source: Getty Images

La présentation de la biographie d'Audrey Fleurot

Date de naissance: 6 juillet 1977

Signe astrologique: Cancer

Signe chinois: Serpent

Age d'Audrey Fleurot: 44 ans

Lieu de naissance: Mantes-la-Jolie, Yvelines

Nationalité: française

La taille d'Audrey Fleurot: 170 cm

Statut de la relation: dans un mariage civil

Profession: actrice, productrice

Films notables: Intouchables, Sous les jupes des filles , Divorce Club, Kaamelott: Premier Volet

, Séries notables: Kaamelott, Engrenages, Un village français, Le Bazar de la Charité, HPI

Actress Audrey Fleurot attends the 27th "Trophees Du Film Francais" photocall At Palais Brongniart on February 11, 2020 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/WireImage)

Source: Getty Images

Audrey Fleurot: l'enfance de la star française

Audrey Fleurot est née le 6 juillet 1977 dans la ville de Mantes-la-Jolie, département des Yvelines, France. De 1997 à 2000, elle étudie le théâtre à l'école d'art dramatique l'ENSATT à Lyon. Puis, elle commence à jouer pour la première fois: en 2000, elle apparaît dans le clip J'Voulais de Sully Sefil.

Audrey Fleurot assiste au lancement des ateliers "Jardin D'Acclimatation" au "Jardin D'Acclimatation" le 18 septembre 2019 à Paris, France. (Photo de Bertrand Rindoff Petroff)

Source: Getty Images

Début de carrière d’Audrey Fleurot

L'actrice a commencé à s'essayer au grand cinéma avec de petits rôles dans des comédies — Two Worlds en 2007 et Women from the 4th Floor en 2010. L'année suivante, Audrey a été invitée par le réalisateur Woody Allen à jouer dans le melodrama Midnight in Paris. Le premier jour du tournage, l'actrice a décidé de saluer Allen en lui serrant la main, sur quoi le réalisateur, connu pour un grand nombre de phobies, a reculé. On ne sait pas s'il s'agissait d'une coïncidence ou non, mais les scènes avec la participation de la fille ont été considérablement réduites lors du montage.

Audrey Fleurot and Pierre Niney attends the “Toy Story 4” Paris Gala Screening at Disneyland Paris on June 22, 2019 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images For Disney Studios)

Source: Getty Images

Construction de carrière active d'Audrey Fleurot

Depuis 2012, Audrey participe fréquemment à des émissions télévisées. La série historique Un Village Français est l'une des plus brillantes d'entre elles. Audrey est également apparue dans le F.B.I. Frog Butthead Investigators (2012) en tant que président des États-Unis et La vraie vie des profs (2013) comme le professeur strict qui cache un drôle de secret. La même année, l'artiste obtient le rôle de Jessica dans le film Queens of the Ring. C'est l'histoire de quatre femmes qui travaillent comme caissières et décident de devenir boxeuses. Elle fait partie des acteurs français choisis pour apparaître dans la comédie dramatique Minuit à Paris de Woody Allen, mais son rôle a été largement coupé au montage.

Caroline Proust, Audrey Fleurot, une invitée et Thierry Godard à la soirée séries télévisées lors du 60e Festival de télévision de Monte-Carlo, le 19 juin 2021. (Photo de Pascal Le Segretain)

Source: Getty Images

Filmographie d'Audrey Fleurot: longs métrages

Les Deux Mondes, de Daniel Cohen: Boubs (2007) Leur morale... et la nôtre de Florence Quentin: l'héroïne de série télé (2008) La Sainte Victoire de François Favrat: la commissaire (2009) Les Femmes du 6e étage, de Philippe Le Guay: Bettina de Brossolette (2011) Les Reines du ring, de Jean-Marc Rudnicki: Jessica (2013)

Audrey Fleurot pose lors de la présentation Julien Fournie Haute Couture Automne/Hiver 2021/2022 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 17 juin 2021. (Photo de Pierre Suu/WireImage)

Source: Getty Images

Filmographie d'Audrey Fleurot: courts métrages

Les Seins de ma prof d'Anglais de Olivier Bardy: Marie25 (2004) Une simple histoire d'amour de Jean-Luc Mathieu: Laurence Duval (2006) Bébé de Clément Michel: La sage femme (2008) Notre Faust de Chloé Larouchi et Elsa Blayau: la Diablesse (2014)

Audrey Fleurot assiste à la cérémonie d'ouverture du 2nd Series Mania Festival à Lille le 22 mars 2019 à Lille, France. (Photo de Stéphane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Source: Getty Images

La vie privée d’Audrey Fleurot

Audrey Fleurot est dans une relation de longue date avec Djibril Glissant. Ce couple a un fils nommé Lou qui est né le 25 novembre. Mais, parlant de leur mariage, ils n'ont rien révélé à ce sujet.

Julien FournieÊpose avec Audrey Fleurot lors du défilé Julien Fournie Haute Couture Printemps Eté 2019 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 22 janvier 2019. (Photo de Foc Kan/WireImage)

Source: Getty Images

Qu'est-ce qu'on sait encore à propos de la vie d’Audrey Fleurot

En 2012, Audrey est devenue la Présidente du 17e Festival International du Film des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz.

