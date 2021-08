Quand poster sur Instagram? Conseils pour publier efficacement

Le contenu ("content" en Englais) est un mot relativement nouveau concernant Internet. Il a commencé à être utilisé dans les années 90 et est maintenant devenu populaire grâce aux médias sociaux. Certains croient que le mot «contenu» est emprunté de la langue anglaise. Si vous voulez commencer à garder un Instagram beau et populaire, alors с'est la première chose à laquelle vous devriez penser.

Par où commencer est comment maintenir votre page sur Instagram?

Un chapeau de profil sur Instagram — cela vaut la peine de commencer par celui-ci pour rendre les choses plus logiques. Il s'agit d'un bloc sous votre photo de profil, une sorte de CV — de brèves informations sur vous/votre entreprise. Le chapeau crée la première impression auprès des clients potentiels, il est donc important de le prendre au sérieux. Textes des postes — l'utilisateur, attiré par votre chapeau, voit que tout est super et compréhensible, ainsi qu’il y a des boutons de communication. Mais ensuite, il ira aux publications, et s'il n'y a pas de contenu de qualité là-bas, tout le reste n'a aucun sens. N'oubliez pas que le contenu texte et photo de haute qualité est un concept relatif.

Que faut-il faire avant de créer une page Instagram?

La mise en route peut être délicate. Mais il est encore plus difficile de ne pas abandonner cette entreprise en quelques mois. Pour cela, il est important de répondre à plusieurs questions :

Pourquoi ai-je besoin d'un blog sur Instagram?

Qu'est-ce que je veux transmettre aux gens?

Suis-je prêt à investir du temps, des efforts et de l'argent dans le développement chaque jour?

Lors de l'ouverture d'un compte Intsagram, il est important de répondre oui à ces questions. Vous devez comprendre qu'il faudra de la patience pour réussir, car la popularité ne vous tombe pas sur la tête en un instant.

Quand poster sur Instagram?

Il est préférable de publier sur Instagram le mercredi à 11h et le vendredi de 10h à 11h. Dans l'ensemble, le mercredi est le meilleur jour pour poster. Le moment le plus sûr pour poster est du jeudi au vendredi entre 10h00 et 15h00. Le dimanche est le pire jour de fiançailles. Et l'engagement le plus bas est observé la nuit et au petit matin de 11 à 15.

6 façons éprouvées d'augmenter votre portée sur Instagram

Posez des questions et organisez des concours. Travaillez avec du contenu personnalisé. Publier des histoires. Utiliser les annonces. Publier sans fanatisme. Suivez les tendances.

Comment obtenir des abonnés Instagram en 2021?

Instagram ne tolère pas la négligence des détails. Toutes les petites choses dans la pratique jouent un rôle important pour attirer de nouveaux adeptes. Par conséquent, aucune méthode décrivant comment attirer des abonnés sur Instagram ne sera efficace si la page n'est tout simplement pas préparée. De nombreuses personnes utilisent des méthodes "grises" pour attirer les utilisateurs, mais elles peuvent jouer contre vous. Premièrement, vous pouvez obtenir une interdiction pour cela, et deuxièmement, la manipulation des abonnés ne donne pas de résultats à long terme.

Tendances des STORIES: comment éviter de perdre vos abonnés Instagram en 2021?

Les Stories ont détourné l'attention du flux principal, et ne pas utiliser les histoires = perdre 50% de l'engagement qui aurait pu être dans le profil. Les utilisateurs d'Instagram sont devenus de moins en moins susceptibles de publier dans le flux et de plus en plus souvent dans les Stories. Le flux s'est transformé en un album d'archives de photos avec les moments les plus brillants et de belles photos. La vraie vie apparaît plus souvent dans les histoires. La fugacité donne à ce format une valeur unique. La popularité des stories ne cesse de croître — plus de 3 millions de stories Instagram sont publiées chaque jour dans le monde.

