Jada Pinkett Smith: découvrez l’actrice et femme de Will Smith

Jouant dans plusieurs films et séries depuis le début des années 1990, pareillement au cinéma qu’à la télévision, comme The Matrix ou Gotham, Jada Pinkett Smith a su démontrer ses capacités. Elle n’est pas seulement actrice, notre personnage est aussi réalisatrice depuis 1996 et productrice depuis 1998. Chanteuse aussi, elle a également écrit des paroles et a été le vocale dans un groupe d'heavy métal avec qui elle a sorti un album en 2006. Également connue pour être mariée à Will Smith depuis 24 ans, elle gagne de plus en plus de notoriété dans les milieux de l’industrie du spectacle. Qui est cet artiste multi-talentueux et aux activités diversifiées? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait de Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith lors d'une conférence de presse à Los Angeles avec le casting de "The Matrix Revolutions" au Disney Concert Hall en Californie, États-Unis. Photo: J. Merritt

Source: Getty Images

Jada Pinkett Smith est l’une des stars afro-américaines les plus connues depuis qu’elle a joué dans des rôles différents dans les grands et petits écrans. Plusieurs grands réalisateurs lui ont déjà fait confiance, comme les Wachowskis et Spike Lee. En 2010, notre figure est élue Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour Hawthorne : Infirmière en chef. L’actrice a aussi été récompensée en 2016 comme étant derrière le Meilleur second rôle féminin dans une série télévisée dramatique pour Gotham. Quant aux nominations, elle a été présentée dans la remise de People's Choice Awards de 2015, ainsi que dans d’autres cérémonies avant cela, comme Women's Image Network Awards en 2010 et 2011.

Présentation de Jada Pinkett Smith

Nom complet: Jada Koren Pinkett Smith

Genre: femme

Date de naissance: 18 septembre 1971

Âge de Jada Pinkett Smith : 49 ans

Signe du zodiaque: Vierge

Lieu de naissance: Baltimore, au Maryland, U.S.A.

Résidence actuelle: Baltimore, au Maryland, U.S.A.

Nationalité: américaine

Taille de Jada Pinkett Smith: 1,52 m

Couleur des cheveux: noir

Couleur des yeux: marron clair

Mère de Jada Pinkett Smith: Adrienne Banfield-Norris

Père de Jada Pinkett Smith: Robsol Pinkett Jr

Statut matrimonial: mariée

Époux de Jada Pinkett Smith: Will Smith

Enfants de Jada Pinkett Smith: Jaden Smith et Willow Smith

Profession: actrice, réalisatrice, productrice, chanteuse et parolière

Années d’activité: depuis 1990

Films notables: Menace II Society , Scream 2 , Girls Trip , La Chute du Président

, , , Séries notables: Docteur Doogie , Ellen , Gotham

, , Réalisations: Keep On , Keepin'On de MC Lyte et Xscape , The Human Contract

, , Productions: The Seat Filler , Karaté Kid , Annie

, , Albums: Wicked Wisdom

Récompenses: Meilleur second rôle féminin dans une série télévisée dramatique

Distinctions: Meilleur présentateur d'émission de variétés/d'informations

Jada Pinkett Smith arrive avec son mari à la première mondiale de Los Angeles de Warner Bros Pictures 'Focus' au Théâtre chinois de Grauman le 24 février 2015 à Hollywood. Photo: Axelle/Bauer-Griffin

Source: Getty Images

Jada Pinkett Smith: l’enfance et l’amitié qui l’a lié avec Tupac

Appartenant à une génération qui a précédé celle de Melissa Fumero et née le 18 septembre 1971 à Baltimore d’une mère infirmière et d’un père entrepreneur, ses parents vont divorcer peu de temps après sa naissance. Jada Pinkett Smith, qui s’est récemment rasée les cheveux, va avoir un frère en 1980 qui est également acteur et producteur, Caleeb Pinkett est le fils de Robsol Pinkett Jr.. Impactée par le divorce de ses parentes, la jeune Jada Pinkett Smith se réfugie dans l’art, elle va apprendre le chant et la danse, ce qui va lui permettre d’acquérir plusieurs compétences qu’elle pourra développer par la suite.

Jada Pinkett Smith assiste à la première à Los Angeles de "Angel Has Fallen" de Lionsgate au Regency Village Theatre le 20 août 2019 à Westwood, en Californie. Photo: Amy Sussman

Source: Getty Images

Jada Pinkett Smith va prendre ses premiers cours de théâtre, de danse et de chant à la Baltimore School for the Arts située dans sa ville natale. Cela a été l’endroit où elle a rencontré la future star du rap américain, une amitié va la lier avec Tupac Shakur. Jada Pinkett Smith a récemment publié pour la première fois un poème de Tupac, cela a été un hommage au rappeur disparu à l’occasion de son 50ème anniversaire.

Après ce passage à la Baltimore School for the Arts, l’actrice va aller en Caroline du Nord pour continuer ses apprentissages. Elle rejoint une école de théâtre située dans l'État au sud des U.S.A. où elle va passer une année, ensuite, elle aura un rôle dans une série télévisée qui va lui permettre d’enchaîner avec plusieurs d’autres. Jada Pinkett Smith arrête les études et la formation théâtrale pour travailler en tant qu’actrice, elle commence sa carrière en 1990 en jouant le rôle de Beverly dans True Colors.

L'actrice américaine Jada Pinkett Smith avec le rappeur américain Tupac Shakur, en 1996. Photo: Mychal Watts

Source: Getty Images

Jada Pinkett Smith: la filmographie d’une actrice confirmée

En tant qu’actrice, notre personnage a commencé dans les séries télévisées, ce qui était différent du cas de plusieurs autres acteurs comme Luke Perry ou Bérénice Bejo qui ont marqué leurs débuts dans des courts-métrages. Jada Pinkett Smith, qui est aussi réalisatrice depuis 1996, a commencé en dirigeant les tournages de clips vidéos. Puis, en tant qu'une productrice, elle continuait produire des courts-métrages en 1998.

L’actrice a été choisie en 2003 pour le casting d’un film qui va lui permettre de gagner plus de notoriété dans les milieux du cinéma, Jada Pinkett Smith joue le rôle de Niobé dans The Matrix. L’actrice continue son chemin en jouant des rôles de plus en plus diversifiés, elle augmente sa visibilité à la télévision en participant à plusieurs émissions. Jada Pinkett Smith joue dans Gotham en 2014, la série télévisée diffusée du 22 septembre 2014 au 25 avril 2019 sur le réseau Fox.

Jada Pinkett Smith lors de la première de "The Matrix Reloaded" au Mann Village Theatre à Westwood, Californie, États-Unis. Photo: SGranitz

Source: Getty Images

Le premier film de Jada Pinkett Smith sort en 2008, pourtant, elle avait réalisé un documentaire et deux clips vidéos avant cela, et a également été derrière la production de plus de 15 travaux différents. Notre personnage a aussi écrit le scénario de son film intitulé The Human Contract qui raconte l’histoire de Julian, un homme d'affaires prospère mais malheureux qui rencontre un étranger à l'esprit libre afin d’explorer l'amour imprudent. Elle y a également joué le rôle de Rita, la sœur de Julian, le personnage principale.

Source: Legit