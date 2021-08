Votre âme soeur: quelques signes pour savoir la reconnaître

L'amour et l'amitié sont des sentiments comme un véritable feu d'artifice de couleurs vives et d'émotions. C'est un vrai miracle qui est rare et qu'il faut apprécier pour ne pas perdre. Et vous avez probablement rencontré une telle personne dans votre vie qui a complètement coïncidé avec vous dans les vues et le monde intérieur. Vous la regardez et vous ne pouvez littéralement pas croire, comme si vous aviez une âme pour deux. Il peut s'agir d'un ami, d'un petit ami ou d'une sœur. Comment comprenez-vous qu'une personne est vraiment votre âme sœur?

Сomment savoir que c'est l'âme soeur?

L'amitié est l'une des conditions les plus importantes pour une relation avec une âme sœur. Vous pouvez être marié à cette personne, vous pouvez être amoureux - tout de même. Abandonner la passion. Vous devez être amis. La qualité la plus importante de l'amitié est le respect. En amour, surtout à ses débuts, le respect est secondaire. Dès lors, dès que vous avez été à la hauteur du respect dans votre relation avec un mec, vous pouvez également envisager sa candidature au titre d'âme sœur.

Comment trouver votre âme sœur?

Pour trouver votre âme sœur, vous devez vous trouver vous-même. Quelles qualités sont les plus importantes pour vous? Quelles sont vos valeurs et aspirations de vie? Comment exprimez-vous votre amour et qu'attendez-vous en retour? Vous devez répondre à ces questions par vous-même afin de ne pas vous tromper dans votre choix. De nos jours, il est de coutume de simplement rencontrer des gens, sans vraiment penser à votre choix et au sérieux de la relation. C'est amusant de sortir avec quelqu'un, mais vous ne devriez pas sortir avec n'importe qui parce que vous avez peur d'être seul. Trouver l'âme sœur prendra beaucoup de temps, soyez patient et n'arrêtez pas de chercher si vous échouez.

Recherche de l'âme soeur

Il est nécessaire de mettre en évidence les principaux signes par lesquels vous pouvez déterminer que vous avez trouvé votre âme sœur:

Forte attirance physique les uns envers les autres. Grand intérêt pour la paix intérieure de chacun. Intérêts communs. Valeurs partagées. Respect l'un pour l'autre.

La definition de l'âme soeur

Tout d'abord, il convient de noter que les âmes sœurs sont différentes. Pour la plupart des gens, le terme même d'âme sœur est associé à une personne qu'ils ont connue dans une vie antérieure - peut-être un partenaire qu'ils ont aimé autrefois. Dans cette incarnation passée, un lien si étroit s'est établi entre les deux âmes qu'elle a pu survivre à la mort physique. Le souvenir de ce sentiment a en quelque sorte survécu à la flamme purificatrice de la mort et est réapparu, déjà dans cette incarnation. D'autres personnes croient qu'une âme sœur est une âme que nous avons autrefois aimée dans un autre endroit et à un autre moment, pas nécessairement un partenaire.

Сomment garder l'âme soeur?

Lorsque vous trouvez une âme sœur, n'essayez pas de la garder près de vous, réjouissez-vous simplement des cadeaux célestes qu'elle apportera avec elle. Les âmes sœurs sont attirées et nous rencontrons de telles personnes, ressentant simplement cela et réalisant que c'est cette personne qui vous chérira et marchera avec vous. Sans sortir le cerveau, avec un cœur ouvert, apportant confort et chaleur particulière au caramel dans votre vie.

Que se passe-t-il lorsque les âmes sœurs se rencontrent?

Lorsque vous rencontrez une âme sœur, alors vous vous rencontrez vous-même, cette partie oubliée de vous-même, ancienne et si proche de vous. Des forces et des capacités phénoménales s'éveillent en vous, vous vous souvenez de vos incarnations passées et acquérez vos talents primordiaux. Rencontrer une âme sœur, c'est comme retrouver l'amour, la puissance, l'énergie, la sagesse et une nouvelle vie!

Source: Legit.ng News