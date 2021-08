Kendji Girac: famille, âge, qui est le chanteur d’Évidemment?

La vidéo de Kendji Girac jouant sa propre version de Bella a fait le tour sur Internet et a battu plusieurs records. Avec un million de vues après une semaine de sa publication, le chanteur commence à se faire connaître auprès des amateurs de la musique. Il fait le buzz d’une manière involontaire, puis il sera sélectionné à The Voice de 2014 grâce à la même reprise de la chanson de Maître Gims. Si le timbre gipsy que Kendji Girac a donné à la chanson était parmi les facteurs qui lui ont permis ce succès, le chanteur le sait bien et poursuit en enregistrant plusieurs chansons du même style. Qui est ce chanteur que plusieurs ont pu découvrir à The Voice? Comment a-t-il pu remporter le trophée de la compétition et quels sont les meilleurs morceaux qu’il a enregistrés? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Kendji Girac assiste à la 21e cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals le 09 novembre 2019 à Cannes, France. Photo: Toni Anne Barson

Source: Getty Images

Chanteur aux influences gitanes, toujours équipé de la guitare qui est son instrument préféré, Kendji Girac était la révélation francophone de l'année en 2014. Durant la même saison et pour la chanson Color Gitano, il est aussi lauréat de la Chanson de l’année, une catégorie parmi les distinctions des NRJ Music Awards. Après cela, alors qu’il a déjà 3 albums studio dans les bacs en plus d’un album live, notre chanteur gagne la récompense de la Chanson de l’année à 5 autres reprises. Les fameux titres de Kendji Girac Conmigo, Andalouse, Me Quemo, Maria Maria et Pour oublier sont sortis en l’espace de 3 ans, entre 2015 et 2018. En 2020, le chanteur est en compétition pour l’Artiste masculin francophone de l'année des NRJ Music Awards.

Présentation de Kendji Girac

Nom complet: Kendji Maillé

Surnom: Kendji Girac

Genre: homme

Date de naissance: 3 juillet 1996

Âge de Kendji Girac: 25

Signe du zodiaque: Cancer

Lieu de naissance: Périgueux, dans le centre-est de la région Nouvelle-Aquitaine

Résidence actuelle: Dordogne, dans la région Nouvelle-Aquitaine

Nationalité: française

Taille de Kendji Girac: 1,63 m

Poids de Kendji Girac: 65 kg

Couleur des cheveux: noir

Couleur des yeux: marron

Mère: Carmen Girac

Père: Paul Maillé

Compagne: Soraya Miranda

Fille de Kendji Girac: Eva Alba

Statut matrimonial: fiancé

Profession: musicien, chanteur, guitariste

Années d’activité: depuis 2014

Célèbres chansons: Conmigo, Andalouse, Me Quemo

Style musical: pop

Influences: flamenco

Instruments: guitare, voix

Label: Mercury Records, Polydor, Vertigo Records

Kendji Girac pose lors d'une séance photo à Paris le 22 mars 2021. Photo: Joel Saget

Source: Getty Images

Kendji Girac: l’enfance en route et les origines diversifiées

Le jeune chanteur qui prendra le nom de sa mère comme nom de scène est né Kendji Maillé, le 3 juillet 1996 à Périgueux, d’une famille d’origine de la communauté de la catalogne. Durant son enfance, Kendji Girac et sa famille font plusieurs déplacements puisque le père aime la vie nomade. Il passe tous ses étés en route, ce qui le force à quitter l’école à l’âge de 16 ans, juste après le collège.

Avant de se consacrer à la musique, son ultime passion, le jeune Kendji qui est de la même génération que Burna Boy travaille comme élagueur dans l'entreprise de son père. Il prendra soin des arbres pour de longues années, et en même temps, il va apprendre à maîtriser le jeu de guitare qui va être essentiel dans sa carrière de musicien.

Grâce à ses origines diversifiées, Kendji Girac parle aujourd’hui plusieurs langues, dont le français, l'espagnol, ainsi que les langues catalane et occitane parlées dans le sud-ouest de la France et le nord-est de l’Espagne. Influencé par des chanteurs comme Joan-Pau Verdier et Francis Cabrel, ainsi que des musiciens comme les Gipsy Kings le musicien utilise le catalan et l’occitan dans plusieurs de ses textes, notamment quand il était plus jeune et moins connu.

Kendji Girac pose lors d'une séance de portraits à Paris, France le 02/09/2019. Photo: Eric Fougère

Source: Getty Images

Kendji Girac: la discographie d’un chanteur au style unique

Après Bella, qui est une chanson porte-bonheur pour notre artiste, Kendji Girac se produit rapidement en sortant album après album. Il semblerait qu’il a pu oublié les années passées auprès des arbres avec l’entreprise de son père, il se concentre totalement sur sa passion et gagne sa vie grâce à sa musique. Pour Kendji Girac dont la pop est différente de celle d’Akon, il s’agissait d’arriver à gagner la faveur des admirateurs et de maintenir cette confiance mutuelle entre lui et les personnes qui l’écoutent.

La sortie rapide de son premier EP

Notre personnage n’avait jamais pris un cours de chant quand il s’est présenté aux éliminatoires de la 3ème saison de The Voice. Cependant, il arrive à remporter le titre avec 51% des votes à la finale de la compétition. Face à Maximilien Philippe, Amir Haddad et Wesley, la tâche était difficile, mais le jeune chanteur arrive à convaincre le public avec ses reprises surprenantes. Il rejoint The Voice Tour 2014 et va gagner des milliers d’admirateurs à travers le monde.

Kendji Maille aka Kendji Girac se produit sur scène pour le lancement du guide local de Lille "Le Chti" avec NRJ Radio le 16 mars 2019 à Lille, France. Photo: Sylvain Lefèvre

Source: Getty Images

Moins d’une année après la publication de la vidéo où Kendji Girac reprend Bella de Maître Gims, celui-ci sort son premier EP qui comprend le titre original Color Gitano, en plus de 4 reprises de chansons de Maître Gims, de Guillaume Grand, d'Amel Bent et de Stromae.

De la gloire dès le premier album

Sorti le 8 septembre 2014, le premier album de Kendji Girac se positionne directement en première place des ventes en France. Plus de 68,000 exemplaires ont été vendus en une semaine, l’un des meilleurs démarrages au niveau de l’histoire des musiciens français. Kendji est le deuxième meilleur album en France en 2014 au niveau des ventes, avec plus de 500,000 exemplaires vendus, l’artiste se positionne en deuxième place derrière Stromae, avec son album Racine carrée.

Kendji Girac assiste à la 18e cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals le 12 novembre 2016 à Cannes, France. Photo: Pascal Le Segretain

Source: Getty Images

L’album bat plusieurs records, et vers la fin de 2015, il est parmi les 19 albums qui se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires depuis le début du siècle courant. Kendji comprend 13 titres, dont Color Gitano, Andalouse et Bella. Dans sa réédition du 4 mai 2015, quelques morceaux ont été ajoutés comme Contigo et La Bohème. Ce premier album se classe en première position dans les classements hebdomadaires en France et en Belgique.

Un deuxième album pour continuer le chemin

Le second album, Ensemble, sera publié le 30 octobre 2015, quelques semaines après la sortie du single Me quemo avec un clip qui a également pu faire le tour d’internet d’une manière rapide. Avec cet album, le chanteur réalise exactement 101,200 ventes en une semaine. Pour un artiste issu d'une émission de télé-crochet, cela a été un nouveau record pour Kendji Girac.

Quelques mois après sa sortie, l’album est vendu à plus de 850,000 exemplaires, et dépasse le million de ventes en juillet 2019. La sortie du single intitulé Les yeux de la mama a contribué à la promotion de l’album. Dans les classements de 2015, Ensemble arrive facilement à la première place en France, en Belgique et en Suisse.

Kendji Girac se produit sur scène lors de la 31e cérémonie des "Victoires de la Musique" au Zénith le 12 février 2016 à Paris, France. Photo: Kristy Sparow

Source: Getty Images

Un album live pour garder ses admirateurs

L’album Ensemble/le live est une captation de concerts qui se sont tenus dans la salle de Forest National à Bruxelles. Ces concerts ont été donnés par Kendji Girac et ses musiciens en avril 2016, puis en novembre de la même année, mais c’est la partie jouée en novembre qui a été filmée et enregistrée pour pouvoir en faire un album.

Plusieurs célèbres morceaux du chanteur ont été joués, ainsi que des célèbres reprises que Kendji Girac interprète avec autant de passion. L’album est bien assez pour oublier que des concerts de Kendji Girac sont annulés à cause de la pandémie. Conmigo, Andalouse et Color Gitano sont des chansons qui sont présentes dans cet album live, ainsi que plusieurs autres titres qui ne sont pas moins importants pour notre musicien.

Kendji Girac arrive à la 18e cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals le 12 novembre 2016 à Cannes, France. Photo: Toni Anne Barson

Source: Getty Images

Une pause d’une année et le retour avec un album

Le 31 août 2018 marque la sortie du 3ème album de Kendji Girac, il fait son retour après une année d’inactivité. Notre chanteur avait peur que le public finisse par l’oublier. Alors, pour éviter le sort de K-Maro, il publie alors un single titré Maria Maria qui fera partie d’Amigo, l’album certifié disque de platine au bout de trois semaines.

Amigo commence avec Pour oublier qui est une chanson de Kendji Girac coécrite par Renaud Rebillaud et Vianney. Encore une fois, Kendji Girac fait une bonne récolte en se positionnant à la première place des classements en France et en Belgique. Sa meilleure position en Suisse était la 7ème place.

Kendji Girac assiste aux NRJ Music Awards au Palais des Festivals le 13 décembre 2014 à Cannes, France. Photo: Pascal Le Segretain

Source: Getty Images

Des collaborations fructueuses pour le 4ème album

D’autres collaborations avec Vianney et Maître Gims vont suivre dans le 4ème album de notre chanteur. Mi Vida est l’opus qui paraît le 9 octobre 2020, et avant d’être publié, nous avons pu voir le clip de Habibi qui est l’une des chansons que l’album comprend.

L’album est publié le 9 octobre 2020, et trois autres clips vont suivre comme celui de la chanson Dernier Métro, où notre figure collabore avec Maître Gims. Puis, le célèbre Évidemment et le morceau Bebeto, fait en collaboration avec Soulking, sont apparus. La musique de Kendji Girac, comme nous l’avons présentée, reste toujours aussi riche et diversifiée.

Gims se produit avec Kendji Girac au Stade de France le 28 septembre 2019 à Paris, France. Photo: David Wolff

Source: Getty Images

Kendji Girac: toutes les informations sur sa vie privée

Bien qu’il fasse de son mieux pour cacher sa vie privée, nous savons que Kendji Girac est en couple depuis quelques années. Le couple Kendji Girac et Soraya Miranda ont eu un enfant depuis le début de l’année, mais aucune photo de la jeune fille n’a été dévoilée par les parents, ni par le proche entourage de notre personnage. Lui qui se voit comme un père inquiet doit aussi gérer la responsabilité d’être un papa.

Kendji Girac assiste à la 20e cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals le 10 novembre 2018 à Cannes, France. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Eva Alba, la fille de Kendji Girac et sa copine, est née le 26 janvier 2021. Notre chanteur et Soraya sont fiancés, Mme Miranda n’est pas la femme de Kendji Girac. Pourtant, la petite famille mène sa vie loin des regards à Dordogne, et selon le papa, avec plein d’amour et de bisous partagés.

Source: Legit.ng