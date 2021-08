Corinne Masiero: de la rue aux Césars, son incroyable parcours

Dans le rôle de Louise Wimmer au film portant le même nom, Corinne Masiero participe au long-métrage et contribue dans le film qui aura 12 récompenses, ainsi que 36 nominations dont le César de la meilleure actrice pour le personnage principal qu’elle a joué. Corinne Masiero est également connue pour le rôle de capitaine de gendarmerie, elle est une actrice principale dans la série Capitaine Marleau qui a connu un grand succès dans plusieurs pays francophones, ainsi qu’en Espagne et en Italie. Comment l’actrice a-t-elle pu gagner de la notoriété au fil des années? Pour quelles raisons s’est-elle déshabillée durant la cérémonie des César? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait d’une actrice engagée.

Corinne Masiero arrive à la 46e cérémonie des César du cinéma à L'Olympia à Paris, le 12 mars 2021. Photo: Thomas Samson

Source: Getty Images

Elle est une militante très souvent engagée en faveur de la culture, ainsi que pour dire non à l'extrême droite et à ses idées qui, selon elle, ne doivent pas arriver au gouvernement. Corinne Masiero a récemment signé une tribune publiée chez Libération qui appelle à une “marche des libertés” contre la montée des idées racistes qui se propagent à cause des politiques “sécuritaires”, “liberticides” et “anti-sociales” du gouvernement de Macron. La tribune est également signée par Thomas Piketty, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, parmi d’autres personnalités politiques en France. Il ne s’agit pas de la première fois où Corinne Masiero exprime sa prise de position, l’actrice fait partie du Parti Communiste Français depuis 2003.

Présentation de Corinne Masiero

Nom complet: Corinne Masiero

Surnom: Masiero

Genre: femme

Date de naissance: 3 février 1964

Âge de Corinne Masiero : 57 ans

Signe du zodiaque: Verseau

Lieu de naissance: Douai, en région Hauts-de-France

Résidence actuelle: Roubaix, en région Hauts-de-France

Nationalité: française

Taille de Corinne Masiero: 1,8 m

Couleur des cheveux: brun

Couleur des yeux: vert

Statut matrimonial: en couple

Compagnon: Nicolas Grard

Profession: actrice

Années d’activité: depuis 1993

Films notables: Louise Wimmer , De rouille et d'os , Les Invisibles

, , Séries notables: Capitaine Marleau, Fais pas ci, fais pas ça, Hard

Corinne Masiero assiste à la première parisienne de "Souffler Plus Fort Que La Mer" au Cinéma Les 7 Parnassiens, le 3 mai 2017 à Paris, France. Photo: Laurent Viteu

Source: Getty Images

Corinne Masiero: comment a-t-elle surmonté les obstacles de sa jeunesse?

L’actrice avait seulement 15 ans quand elle a fait le tour d'Europe en auto-stop, une expérience qui a eu un impact sur le parcours de la jeune fille quelques années après. La jeune Corinne Masiero a pu rencontrer un grand nombre de personnes à travers le continent, ce qui lui a permis d'apprendre à facilement incarner des personnages et à jouer des rôles devant les caméras. Cependant, il n’était pas facile pour notre personnage de se frayer le chemin vers la gloire. Corinne Masiero a travaillé dans de nombreux petits boulots avant d’arriver à l'industrie du spectacle.

Née le 3 février 1964 de parents qui sont des militants communistes, la jeune fille a participé à plusieurs manifestations, notamment avant son départ pour la conquête de l’Europe en auto-stop. Si l’actrice Bérénice Bejo avait des raisons pour quitter son pays, pour Corinne Masiero, il y a eu plusieurs raisons qui l'ont poussé à vivre sans domicile dans son pays d’origine. Durant le début des années 1980, la jeune fille était de retour en France pour pouvoir passer le baccalauréat. Elle réussit à décrocher son bac littéraire, mais elle va passer plusieurs années dans la rue avant de jouer son premier rôle dans un film.

Corinne Masiero assiste au 5ème festival international du film de St Jean de Luz, le 4 septembre 2018 à Saint Jean de Luz, France. Photo: Claude Médaille

Source: Getty Images

En effet, Corinne Masiero était SDF et a passé un bon moment dans la rue, sans sa famille ni personne d’autre pour l’aider à gagner sa vie. D’ailleurs, dans le premier film dans lequel elle a participé, l'actrice joue le rôle d’une jeune femme marginal, et elle réussit facilement à convaincre les spectateurs puisqu’elle a vécu plusieurs situations semblables à celles qu’elle a jouées dans Louise Winner. L’actrice avait bien connu la rue et ses galères, lorsque l’alcool, les drogues et la prostitution faisaient partie de sa vie quotidienne à un certain moment.

Corinne Masiero: les premiers pas dans l’industrie du spectacle

Notre actrice a traversé plusieurs épreuves avant d’incarner son premier personnage. Contrairement à plusieurs travaillants dans l’industrie du cinéma, comme Johnny Galecki ou encore Luke Perry qui ont commencé dans des courts-métrages, Corinne Masiero fait ses débuts dans les grands écrans en participant dans un long-métrage. Avec un rôle non crédité d’une danseuse au bal dans le film Germinal de Claude Berri, qui sort en 1993, elle joue auprès de grands acteurs comme Jean Carmet et Gérard Depardieu.

Corinne Masiero assiste au 26ème Photocall des "Trophées du Film Français" au Palais Brongniart, le 05 février 2019 à Paris, France. Photo: Marc Piasecki

Source: Getty Images

Le théâtre était un point de contrôle pour Corinne Masiero, une étape importante qui va lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences, et de démontrer son talent d’actrice. Entre 1996 et 1997, elle joue dans la pièce théâtrale Effluves qui est mise en scène par Thierry Poquet, et participe à la tournée de spectacles donnés suivant la sortie de la pièce.

L’année suivante, l’actrice participe à une autre pièce de théâtre mise en scène par Guy Alloucherie et jouée au Théâtre du Prato qui se situe dans l’un des quartiers populaires de Lille. Elle joue également un rôle dans La Vie rêvée des anges d'Érick Zonca qui sort en 1998, puis en 1999, l’actrice joue finalement dans un premier court-métrage. En revanche, notre personnage ne va paraître à la télévision qu’en 2002 quand elle figure dans un épisode de la série nommée Alex Santana, négociateur qui était diffusée sur TF1.

Corinne Masiero met des capsules de bouteilles dans ses yeux lors de la conférence de presse "Effacer l'historique" à l'hôtel Grand Hyatt, le 24 février 2020 à Berlin. Photo: Matthias Nareyek

Source: Getty Images

Corinne Masiero: la filmographie d’une actrice d’un parcours unique

Après plusieurs rôles secondaires joués dans des films, téléfilms et séries télévisées, comme Famille d'accueil, Du côté de chez Marcel et Un petit garçon silencieux, la star se fait démarquer grâce à ses traits et à ses incarnations atypiques. Thierry Binisti l’admet trois fois dans ses réalisations, ainsi que Peter Kassovitz qui l’appelle pour des rôles dans Beau Masque en 2005 et dans Le Sang noir en 2007. L’actrice enchaîne avec plusieurs travaux chaque année, pareillement au cinéma que dans les petits écrans.

Son apparition en 2008 dans L'Emmerdeur de Francis Veber était bien accueillie par les spectateurs qui ont vu cette adaptation d’une pièce de théâtre. Xavier Giannoli, pour À l'origine fait appel aux services de Corinne Masiero, ainsi que Patrice Chéreau pour le film franco-allemand nommé Persécution. Ces deux films ont été tournés en 2008 avant de sortir l’année suivante dans les salles de cinéma, ce qui permettra à l’actrice de se faire connaître encore plus dans les milieux du 7ème art.

Corinne Masiero assiste au Photocall "Effacer L'Historique" au 13ème Festival du Film Francophone d'Angoulême le 28 août 2020 à Angoulême, France. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

Corinne Masiero de Capitaine Marleau, qui est une série télévisée réalisée par Josée Dayan, a participé à diverses autres séries avant d’avoir ce rôle principal qu’elle a joué depuis 2015. Elle a joué le rôle de Felicidade dans Indiscrétions de Josée Dayan, le rôle de la grande Sylvie dans Les Vivants et les Morts, mini-série de Gérard Mordillat, et dernièrement dans Boomerang de Christian François où elle joue le rôle de Louise Falconetti.

Corinne Masiero: son engagement dans des causes humanitaires

L’actrice joue auprès de la comédienne Blanche Gardin dans le film où Corinne Masiero performe le rôle de Christine, l’un des personnages principaux du film qui raconte l’histoire de 3 gilets jaunes qui s'unissent amicalement autour de leurs causes. Avant cela, Corinne Masiero était présente dans Les Invisibles, elle avait joué le rôle de Manu, directrice de l'Envol qui est un centre d'accueil de jour pour femmes sans-abri. Ce film avec Corinne Masiero est une adaptation comique du livre de Claire Lajeunie intitulé Sur la route des invisibles, femmes dans la rue.

Corinne Masiero s'exprime sur scène lors de la 46ème cérémonie des César du cinéma à L'Olympia, le 12 mars 2021 à Paris, France. Photo: Pierre Villard

Source: Getty Images

Loin du du cinéma et des personnages, l’actrice se présente sur la liste du Front de gauche à Roubaix, sa ville de résidence, lors des élections municipales de 2014. En 2017, celle qui voit la pauvreté et la solidarité chaque jour collabore avec François Ruffin, un journaliste également soutenu par La France insoumise. Corinne Masiero refuse la politique de Macron, elle est aujourd’hui l’une des importantes figures de l’opposition.

En 2020, lors de la 45ème cérémonie des César du cinéma, l’actrice dénonce ouvertement les “bourgeois hétéros catholiques blancs” et leur idéologie qui "domine" dans les milieux culturels. Corinne Masiero revient dans les César l’année suivante, et se met à l’origine d’une nouvelle polémique. L’actrice, forte de ses prises de position, se déshabille devant le public. Corinne Masiero se tient nue devant les spectateurs de la 46ème cérémonie des César. Avec le message "No Culture, No Future", son but était d’attirer l’attention envers la culture qui devrait être plus considérée par le gouvernement, selon l'avis de notre personnage.

Corinne Masiero se déshabille et s'exprime sur scène lors de la 46ème cérémonie des César du cinéma à L'Olympia, le 12 mars 2021 à Paris, France. Photo: Dominique Charriau

Source: Getty Images

Corinne Masiero: toutes les informations sur sa vie privée

Corinne Masiero est en couple, elle sort depuis le début des années 2000 avec un homme qu’elle avait rencontré lors d'une manifestation anti-Medef. Il s’agit de Nicolas Grard, le compagnon de Corinne Masiero qui est également directeur d'une troupe de théâtre de rue. Corinne Masiero et Nicolas Grard vivent ensemble dans leur maison à Roubaix, la ville qui se situe dans le nord, pas loin de l’endroit où notre personnage est né en 1964.

Si Corinne Masiero a célébré son mariage ou pas, il s’agit d’une question que plusieurs d’entre nous peuvent se poser aujourd’hui, notamment après plus de 20 ans qu'elle a passé avec son compagnon. Corinne Masiero n’a jamais été enceinte, elle défend son choix de ne pas vouloir avoir d’enfants, bien qu’elle n’ait jamais eu l’occasion d’expliquer ses raisons d’une manière claire. Il ne vous sera pas possible de trouver des photos de Corinne Masiero et son fils, elle n’a jamais été une mère en réalité bien qu’elle a joué plusieurs rôles de mamans.

Corinne Masiero assiste au Photocall "Effacer L'Historique" au 13ème Festival du Film Francophone d'Angoulême, le 28 août 2020 à Angoulême, France. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Les photos du compagnon de Corinne Masiero sont aussi introuvables, le couple mène sa vie loin des regards. En cherchant des informations sur la vie de Corinne Masiero et son mari, vous saurez que l’actrice et le directeur d'une troupe de théâtre de rue ne se sont pas unis légalement, ni religieusement. Le sacrement de mariage semble être une idée traditionnelle pour notre actrice qui touche aujourd’hui plus de € 25,000 par mois, notamment après son rôle de gendarme Marleau.

Source: Legit