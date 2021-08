Les fantasmes humains varient d'un individu à un autre, allant des plus ordinaires aux plus étranges. Le candaulisme fait partie des pratiques sexuelles que très peu de personnes ont déjà inscrites dans leurs listes des fantasmes à réaliser. Il est encore inimaginable, pour la majorité des hommes et femmes, que l'on puisse prendre du plaisir à regarder son partenaire se livrer à des ébats avec une ou plusieurs autres personnes. Pourtant, certains ont déjà fait le pas. Cet article vous apprend tout sur le candaulisme: candaulisme amateur, candaulisme français, candaulisme à la plage, candaulisme pour personnes matures, candaulisme en club, candaulisme noire, candaulisme par surprise, etc.

Origine du mot "candaulisme"

Le vocable candaulisme est dérivé du nom "Candaule". Encore appelé Sadyatte ou Myrsile, Candaule était un roi semi-légendaire de Lydie. Il a régné sur cet ancien pays de l'Asie mineure vers le VIIIe siècle av. J.-C. Dernier souverain de la dynastie des Héraclides dont on disait qu'il descendait d'Héraclès, il a été assassiné par Gygès qui lui a succédé au trône pour fonder la dynastie des Mermnades.

Selon le mythe de Gygès et du roi Candaule raconté par Hérodote, le roi Candaule trouvant sa femme plus belle que toutes les autres, en vantait ses charmes à Gygès, un officier de sa garde du corps. Un jour, le roi invita son officier à voir son épouse pour se convaincre lui-même de sa beauté. Gygès trouva que l'offre était un sacrilège et refusa de s'y plier. Les deux auraient alors tenu ce dialogue.

"Il me semble que tu ne m'en crois pas sur la beauté de ma femme. Les oreilles sont moins crédules que les yeux: fais donc ton possible pour la voir nue. - Quel langage insensé, seigneur! s'écria Gygès. Y avez-vous réfléchi? Ordonner à un esclave de voir nue sa souveraine! Oubliez-vous qu'une femme dépose sa pudeur avec ses vêtements? Les maximes de l'honnêteté sont connues depuis longtemps: elles doivent nous servir de règle. Or une des plus importantes est que chacun ne doit garder que ce qui lui appartient. Je suis persuadé que vous avez la plus belle de toutes les femmes; mais n'exigez pas de moi, je vous en conjure, une chose malhonnête".

Le roi insista et Cygès se résolu finalement à se rendre complice de son projet. A l'approche du coucher, le roi introduisit son officier dans la chambre. La reine ne tarda pas à y faire son entrée à son tour. Gygès la regarda se déshabiller et pendant qu'elle tournait le dos pour se coucher, il s'esquiva rapidement. Mais la souveraine l'aperçut alors qu'il sortait et fit semblant de ne l'avoir pas vu.

Elle a compris que son mari était l'auteur de cette machination et juré qu'elle se vengerait de Candaule parce que chez les Lydiens, comme chez presque tout le reste des nations barbares, c'était un opprobre de paraître nu.

Le lendemain matin, elle a fait appeler Gygès et exigé de lui qu'il exécutât le roi s'il voulait rester en vie pour s'emparer du trône et l'épouser. Gygès a refusé d'abord l'offre de la reine mais elle insistait. Devant son insistance, il s'est résolu à tuer Candaule.

Comme pour laver l'affront qu'elle avait essuyé la veille, la reine l'a caché à l'endroit où il s'était dissimulé la veille. Candaule a été ainsi poignardé par Gygès pendant son sommeil et est mort de ses blessures.

Au moment d'être installé sur le trône, Gygès s'est heurté à l'opposition de nombreux adversaires qui acceptèrent finalement de soumettre le cas à l'oracle de Delphes. L'oracle a confirmé Gygès dans sa royauté.

Le candaulisme se fonde donc sur cette histoire dont de nombreuses autres versions précisent que le roi Candaule offrait la reine à d'autres partenaires sexuels et prenait du plaisir à assister au spectacle.

Définition du candaulisme

Le candaulisme est une pratique sexuelle qui consiste à prendre du plaisir à regarder son partenaire avoir des ébats sexuels avec un ou plusieurs autre partenaires. C'est en quelque sorte du voyeurisme consenti dans un couple. En anglais, cette pratique est appelée le "cuckolding".

La définition du candaulisme selon passeportsante.net, est "un penchant sexuel qui s'exprime par l'excitation d'un membre du couple à voir son partenaire faire l'amour avec un tiers." Pour le site, "on parle également de candaulisme lorsque le désir monte au simple regard d'un tiers sur le conjoint."

Quelques témoignages de personnes pratiquant le candaulisme

Même si la pratique n'est pas très connue, elle est néanmoins pratiquée par de nombreuses personnes dont certaines n'ont pas honte d'en parler. C'est le cas de Léa qui s'est ouverte à Lucile Bellan sur le sujet, pour le site Slate.fr.

Léa est arrivée petit à petit à cette pratique pour essayer de sauver son couple qui battait de l'aile. Son conjoint, Tristan, n'a pas hésité à consentir à s'y mettre et les deux sont devenus un couple de candaulistes plus épanouis sur le plan sexuel, selon ce qu'a raconté Léa.

J'avais envie de lui offrir des femmes. C'est ce que j'ai fait, un soir de septembre 2016, avec une femme que je fréquente toujours. Moi, ça a bien collé avec cette fille. Je l'ai offerte à Tristan un soir où j'étais partie chez ma mère. J’ai discuté longuement avec elle par messages privés, en lui expliquant qui était Tristan, qui j'étais moi, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. C'était important de la rassurer tout de suite aussi, de lui faire comprendre qu'il n'y avait aucun problème avec moi, que je ne me mesurais pas à elle, qu'il fallait qu'elle soit elle-même, qu'elle profite. Je lui ai expliqué la personnalité sexuelle de Tristan. Je lui ai bien rappelé que si elle avait envie de dire non, elle pouvait, qu'il était comme moi très respectueux des consentements, mais qu'il fallait lui expliquer clairement. Tristan est quelqu'un qui ne sait pas forcément analyser les signes, donc il faut que les femmes soient très claires avec lui. J'ai été très prévenante avec elle.

De nombreux témoignages sur le candaulisme comme celui de Léa font l'objet d'un forum consacré au candaulisme sur le site www.candaulisme.com. C'est le cas d'un anonyme qui y a raconté comment son épouse s'est offerte à un homme bien moins âgé qu'elle sous son regard admirateur.

Passé un bon moment, il revient sur son pari, en lui demandant si ses sous vêtements sont bien un sg et un string blanc. Je la vois rougir et répondre par un petit "oui". A partir de ce moment, tout va s’enchainer. Il vient s’assoir à côté d’elle, et lui répète que comme convenu il pouvait tout lui demander. A nouveau elle lui répond par un petit "oui". Il se lève, pousse la table basse, lui prend la main, et l’installe face à lui. Ils sont à quelques centimètres de moi. Puis il ouvre sa chemisette, défait sa ceinture et ouvre sa braguette en baissant son caleçon [...] Elle me regarde et dans un éclat de rire je lui dit que ce n’est pas moi qui ait parié. Je la vois lentement se pencher, quand il lui demande d’enlever ses habits...

Le candaulisme, qu'en disent les experts?

Le psychanalyste Alain Héril pense que le candaulisme n'est pas une pratique très courante car très peu de patients lui ont confié être animés par ce fantasme. Selon lui, la pratique évolue quand même dans la société. L’auteur de Je fantasme donc je suis a confié au site www.psychologies.com que la montée de ce fantasme serait la conséquence de la difficulté à laquelle font face de nombreux hommes avec leur désir sexuel aujourd'hui .

La montée récente de ce fantasme coïncide sensiblement avec la difficulté qu’éprouvent de plus en plus d’hommes avec leur désir sexuel. Sans aller jusqu’à affirmer que le lien entre les deux est direct, je ne peux que constater qu’il s’agit de deux tendances concomitantes. Comme si le fait de déléguer à un autre homme le fait d’être puissant à leur place était une façon de pallier leur propre difficulté à éprouver du désir.

Le psychologue David J. Ley a corroboré cette hypothèse grâce aux conclusions d'une étude qu'il a menée en 2010 sur ce qui pouvait plaire aux hommes dans le fait que leur femme couchent avec d'autres partenaires.

De nombreux hommes qui, en raison de problèmes physiques, n’étaient plus en capacité d’être aussi vigoureux qu’auparavant au lit ressentent la diminution de satisfaction sexuelle de leur femme encore plus profondément qu’elle-même et l’encouragent alors à coucher avec d’autres hommes.

Le candaulisme ne séduit pas des foules mais cette pratique sexuelle a des adeptes de tranches d'âges différents. Si les hommes qui s'y adonnent semblent motivés par le désir de compenser leur faiblesse, les nombreux témoignages sur le sujet indiquent qu'il serait plutôt question d'une pratique très excitante.

