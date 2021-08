Le lieutenant Columbo est l'antipode du roman policier classique car ce personage est distrait et dépassé. Avec un œil visible, il ne resemble pas à un bel homme. Il fume des cigares à bon marché et porte tout le temps la même cape froissée. De plus, Columbo conduit une Peugeot en ruine et ne flirte pas avec les femmes lorsqu'il est désespérément marié.

Brève information sur la série

Année de production : 1968

Quantité de saisons: 13

Pays: les États-Unis

Genre: crime, détective

Slogan: Encore une chose...

Réalisateur: Vincent McEvity, James Frawley, Patrick McGuen

Scénario: Richard Levinson, William Link, Jackson Gillies

Producteur: Peter Falk, Edward C. Dodds, Dean Hargrove

Opérateur: Harry L. Wolfe, William Kronager, George Koblasa.

Compositeur: Richard DeBenedictis, Bernardo Segal, Patrick Williams

Artiste: Bill Ross, Hub Braden, Archie J. Bacon

Montage: Ronald Lavigne, Bill Parker, Robert L. Kimble

Première mondiale: 15 septembre 1971

Âge: 12+

Durée: 90 minutes

Quel est le sujet de la série Columbo?

La série est construite selon un schéma qui n'est pas standard pour les détectives. C’est-à-dire, le spectateur sait dès le début qui est le tueur et le principal mystère et réalise comment Columbo pourra le découvrir. En règle générale, le tueur a tellement de confiance en lui qu'il croit avoir commis le «crime parfait». Cela transforme le sujet en une sorte de duel intellectuel et nous permet de voir l'histoire non seulement du point de vue de l'enquêteur (comme c'est généralement le cas dans les romans policiers classiques), mais aussi du criminel.

La méthode d'enquête de Columbo

Elle consiste à ne pas rater les détails, à ressentir la moindre inadéquation des circonstances, à calculer l'intention du criminel, puis à l'amener à s'exposer. Le lieutenant peut inculquer un sentiment de sécurité au suspect, puis rompre sa paix avec une remarque en passant, une initiation au cours de la pensée ou même une accusation directe. Le moment de vérité survient généralement lorsque le criminel fait un pas décisif, sans se rendre compte qu'il marche déjà dans un piège. Columbo n'hésite pas, s'il l'estime nécessaire pour la cause, à détruire les fondations d'un gratte-ciel en construction The Murder Plan, à organiser des funérailles fictives pour sa propre épouse The Mystery of Mrs. Columbo, nourrir le criminel d'un somptueux dîner à ses fraisVieux-Port ou parler lui-même dans le rôle d'une victime leurre, quel que soit le risque de mort.

Les faits intéressant sur Columbo

Le nom de Columbo n'est jamais mentionné dans la série. Mais dans l'un des épisodes vous pouvez voir son nom, qui est Frank Columbo. Néanmoins, les créateurs de la série prétendent que Columbo n'a pas de nom et qu'il est simplement Lieutenant Columbo. Peter Falk a utilisé sa propre garde-robe personnelle pour le tournage à Colombo. Il a acheté son célèbre imperméable pour $ 15 lorsqu'il s'est mis sous la pluie à New York en 1967 (le premier épisode de The Recipe for Murder a été publié en 1968).

Quelle est la race du chien de Columbo?

Basset Hound était un excellent chien de chasse dans un passé récent. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le basset aux pattes courtes et massives n'est autre qu'un représentant de la classe des chiens courants. Adroit, téméraire, énergique, fort et têtu — ce sont les qualités d'un basset qui le font parler avec respect. L'histoire de la race commence dans la France médiévale. Le nom même basset en traduction signifie "bas" or "bas-set". Certes, à cette époque, tous les chiens d'une structure similaire portaient un nom aussi général et les chiens de chasse et les terriers.

