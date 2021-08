Kanye West: les choses étonnantes sur la star extravagante

Kanye Omari West est un musicien de rap américain. Il a enregistré cinq albums primés, dont 14 ont reçu Grammy Awards. Kanye possède son propre label de musique. De plus, il s'est également essayé en tant que créateur de mode. Kanye est l'entrepreneur noir le plus riche d'Amérique, avec une fortune de 6,6 milliards de dollars. Depuis mai 2014, il est marié à la star de télé-réalité Kim Kardashian, avec qui il est désormais en instance de divorce.

La présentation de la biographie de Kanye West

Le nom complet: Kanye Omari West

Date de naissance: le 8 juin 1977

Signe astrologique: Gémeaux

Signe chinois: Serpent

Age de Kanye West: 44 ans

Lieu de naissance: Atlanta, les États-Unis

Autres noms: Yeezy, Y,e Saint Pablo, The Louis Vuitton Don, Yeezus

Éducation: Université d'État de Chicago

Profession: rappeur, chanteur, auteur, compositeur, producteur de disques, homme d'affaires, créateur de mode

Années d'activité: 1996-présent

Organisation: DONDA Yeezy

Parti politique: Independent/Birthday Party

Conjoint(s): Kim Kardashian ​(m. 2014; sept. 2021)​

Enfants: 4

Taille de Kanye West: 173 cm

Famille: Tony Williams (cousin)

Genres musicaux: hip hop, rap, pop progressif

Instruments: chants, sampler, claviers, boîte à rythmes

Libellés: BON Roc-A-Fella Def Jam

Kanye West est vu le 02 mars 2020 à Paris, France. (Photo de Marc Piasecki)

Source: Getty Images

De quelle famille est Kanye West et comment était-il enfant?

Kanye Omari West est né dans une famille afro-américaine intelligente d'Atlanta. Ray West était le chef de famille et il travaillait comme photojournaliste pour un journal local. La mère de Kanye, Donda West, professeur de philologie, enseignait l'anglais. Il convient de noter que le futur rappeur de la petite enfance se distinguait par des capacités exceptionnelles! Il avait une excellente mémoire et une pensée développée. À l'âge de cinq ans, il a composé son premier poème, en troisième année il s'intéresse à la musique et à la peinture. Puis, il se met au rap et s'intéresse à la vie de la communauté hip-hop locale.

Kanye West et sa mère Donda West (Photo de Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

Source: Getty Images

Kanye West en politique

En avril 2018, Kanye West a laissé entendre sur Twitter qu'il allait se présenter aux élections présidentielles en 2024. Le chanteur a ajouté sa photo et le slogan: "Let's keep America great again". Ainsi, West a fait référence au slogan du précédent leader du pays, Donald Trump. Pendant l'élection, Kanye a soutenu la candidature de Trump et, après avoir gagné, a rencontré le nouveau président,Joseph Biden, pour discuter de la politique du multiculturalisme aux États-Unis. Quand même, la femme de Kanye West, Kim Kardashian, a voté pour Hillary Clinton pendant la campagne électorale.

La carrière de rappeur, a-t-elle été commencé avec un accident de voiture?

Kanye a fait ses débuts en 2001, produisant cinq morceaux de The Blueprint de Jay-Z, dont Izzo (HOVA), qui est devenu le premier single de Jay à entrer dans le Billboard Hot 100 Top 10. Le 23 octobre 2002, en rentrant tard dans la nuit du studio , Kanye s'est endormi en conduisant et a percuté une voiture qui passait. À la suite de la collision, le rappeur s'est réveillé avec une mâchoire brisée et, après son hospitalisation, une attelle en fil de fer lui a été appliquée. C'est l'accident qui a inspiré Kanye et il a enregistré le premier single de son premier album deux semaines plus tard, en lisant des vers avec une attelle toujours appliquée sur sa mâchoire. Cela se reflète dans le titre du morceau Through the Wire, qui reflète littéralement ce que le rappeur a dû traverser.

Kim Kardashian West et Kanye West arrivent à la Vanity Fair Oscar Party 2020 le 09 février 2020 à Beverly Hills, Californie. (Photo par Allen Berezovsky)

Source: Getty Images

La discographie de Kanye

I'm Good... (2003)

The College Dropout (2004)

Graduation (2007)

Yeezus (2013)

Welcome to Kanye's Soul Mix Show (with A-Trak) (2006)

Late Orchestration (2006)

VH1 Storytellers: Kanye West (2010)

Watch the Throne (with Jay-Z) (2011)

Que s'est-il passé entre Kanye West et Taylor Swift?

Rappelons qu'en 2009 aux MTV Awards, Kanye a sauté sur scène et a empêché Taylor Swift d'obtenir la statuette. Le rappeur a expliqué son comportement par le fait que, selon lui, Beyoncé aurait dû recevoir le prix. Cet incident a été le début d'un conflit d'étoiles de plusieurs années. En 2016, Kanye West présentait le clip provocateur Famous. La vidéo montre des acteurs nus allongés dans le même lit que Kanye et sa femme Kim Kardashian. Ils ressemblent tous aux célèbres amis du rappeur, de Donald Trump et George W. Bush à Taylor Swift et Rihanna.

Kanye West, déménage-t-il au stade d'Atlanta pour terminer son nouvel album?

On est déjà habitué au fait que Kanye West brise les délais, car il a repoussé la sortie de son précédent album Jesus is King plusieurs fois au tout dernier moment. Le 23 juillet, son prochain album, Donda, était censé apparaître sur les services de streaming, mais cela ne s'est jamais produit et Kanye ne nous a pas surpris avec quoi que ce soit. Le rappeur a décidé de déménager au stade d'Atlanta pour terminer son nouvel album.

Kanye West s'exprime sur scène lors du "Kanye West et Steven Smith en conversation avec Mark Wilson" le 07 novembre 2019 à New York. (Photo de Brad Barket/Getty Images pour Fast Company)

Source: Getty Images

La vie privée de Kanye West

En 2012, West a commencé une relation avec la star de télé-réalité et mannequin Kim Kardashian, qu'il connaissait depuis 5 ans. Un an plus tard, lors d'une fête pour marquer le 33e anniversaire de Kim, le musicien lui a proposé. Cela s'est passé dans une ambiance festive au stade AT & T-Park de San Francisco, et tous les membres de la famille et les amis de Kanye et Kim ont assisté à la déclaration d'amour. Le mariage a eu lieu à Florence, en Italie, en mai 2014, et entre les fiançailles et le mariage, West a réussi à devenir père : Kardashian a donné naissance à sa fille North, dont le nom de famille est Nori. Kim et Kanye ont 4 enfants au total: North, Saint, Chicago ou Chi Chi et Psalm West

Les problèmes de santé de Kanye

Kanye a eu une dépression nerveuse, ce pouquoi il a été hospitalisé dans l'une des cliniques de Los Angeles, où l'artiste devait subir un examen psychiatrique. Ensuite, il s'est avéré qu'une célébrité souffrait de dépression, qui est l'une des maladies étrangères les plus populaires, et de bipolarité.

Kanye West vu à Manhattan le 5 février 2020 à New York. (Photo de Robert Kamau)

Source: Getty Images

Que fait Kanye West à part la musique?

Il y a quelques années, avec Nike, le musicien a sorti des baskets appelées Red October, qui ont connu un énorme succès. Maintenant, Kanye a eu l'idée d'enregistrer Red October en tant que marque et de produire sous cette marque des vêtements, des sous-vêtements, des accessoires et des chaussures pour hommes, femmes et enfants.

Kanye West arrive au restaurant L'Avenue le 1er mars 2020 à Paris, France. (Photo de Marc Piasecki)

Source: Getty Images

Source: Legit Newspaper