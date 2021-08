Le polyamour: qu’est-ce que c’est et comment le vivre en toute sérénité?

Les monèmes qui constituent le mot polyamour sont assez révélateurs du sens qu'il revêt. Dans sa chanson intitulée J'ai deux amours, Joséphine Baker exprimait son amour pour la France et les Etats-Unis en 1930. Mais certains y ont vu un aveu de polyamour, c'est-a-dire un sentiment amoureux partagé avec plusieurs conjoints. De l'anglais, "polyamory" signifie "le polyamour", qui est encore appelé "le pluriamour". Comment reconnait-on le polyamour? Comment le vit-on? Vous découvrirez, dans cet article, les manifestations de ce sentiment peu commun.

Gabriel Lopez, May Ferreira et Deb Barreiro se donnent la main au parc Pueyrredon, à Buenos Aires, le 11 février 2020. Photo: Ronaldo Schemidt

Source: Getty Images

Définition du polyamour

Le polyamour est une orientation et une façon de penser les relations amoureuses qui tolère que des personnes soient en relation amoureuse avec plus d'un partenaire, avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Ces relations sont souvent faussement confondues avec l'adultère, l'infidélité, la polygamie ou le libertinage.

La définition la plus répandue du polyamour est celle du psychologue Baker qui en a parlé dans le Journal of Constructivist Psychology. Cette définition pose le polyamour comme étant "l’orientation relationnelle présumant qu'il est possible [et acceptable] d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois, avec le consentement des partenaires impliqués, […] et qu'il est souhaitable d'être ouvert et honnête à leur propos".

Selon la youtubeuse Sauvane, il s'agit d'un "arc-en-ciel où chaque histoire est une nuance sur le spectre". En définitive, on on peut dire que le polyamour est une relation amoureuse entre au moins trois partenaires ouvertement consentants et épanouis.

Quelle est la différence entre le polyamour, l'infidélité, l'échangisme ou le libertinage et la polygamie?

De nombreuses personnes confondent le polyamour avec l'infidélité, l'échangisme et la polygamie. Il s'agit pourtant de différentes façons de concevoir et de vivre les relations amoureuses. Les polyamoureux ne sont ni infidèles, ni libertins, ni polygames.

L'infidélité est une forme de relation amoureuse où il n'y a pas d'exclusivité d'un ou des deux parties comme le polyamour, mais cette forme n'est pas consentie. En effet, un amoureux infidèle trompe son partenaire à qui il cache son infidélité ou pas.

L'échangisme et le libertinage sont quant à eux des formes de relation amoureuse dans lesquelles les partenaires se donnent librement et sexuellement à de nombreux autres partenaires, mais avec une exclusivité affective. Les échangistes se livrent à de multiples relations sexuelles sans implication du sentiment amoureux, contrairement aux polyamoureux.

Enfin, la polygamie est une forme de non-exclusivité conjugale ou matrimoniale. On ne peut parler de polygamie que lorsque les personnes engagées sont mariées. Ce n'est pas toujours le cas du polyamour. Certaines relations polyamoureuses n'impliquent pas forcément une vie conjugale ou un mariage.

De plus, les polyamoureux évitent le terme polygamie considéré à tort par plusieurs personnes comme la polygynie dès lors qu'il s'agit d'une relation d'un homme avec plusieurs femmes. Les sociétés pratiquant la polygamie réservent souvent, soit aux hommes, soit aux femmes, la possibilité de se marier plusieurs fois. Pourtant, l'égalité de droits entre les partenaires, principe essentiel du polyamour, n'est que rarement présente dans les mariages polygames.

Gabriel Lopez, Deb Barreiro, May Ferreira et Federico Franco au parc Avellaneda, à Buenos Aires, le 4 février 2020. Photo: @Ronaldo Schemidt

Source: Getty Images

Quelques témoignages sur le polyamour

Il y a encore quelques années, le polyamour était un sujet tabou. Les gens n'en parlaient que sous cape. Aujourd'hui, de nombreux polyamoureux osent se lâcher sur leur orientation amoureuse.

Interrogée par le magazine Fair, Rebecca s'est confiée sur la façon dont elle choisit ses partenaires pour ses sorties.

Il y a quelques années, mon copain et moi avons décidé de nous laisser la possibilité de faire de nouvelles rencontres. On s’aimait, on voulait rester en couple tout en étant capables de se parler de nos autres partenaires. Si aujourd’hui je ne suis plus en couple avec ce garçon, je n’ai pas changé ma façon d’envisager le couple pour autant. Mon nouveau petit ami est également polyamoureux. Mes parents ont accepté mon choix même si, au début, ils étaient plutôt sceptiques. S’il y a une réunion de famille, mes parents ne voient pas d’objection à ce que j’invite mes deux partenaires. Mais ce n’est pas le cas de tous mes proches. Du coup, quand je suis invitée à une soirée, je tire à pile ou face pour savoir lequel de mes deux chéris aura la chance de m’accompagner.

L'activiste LGBT+ Alyssa Henley pense quant à elle que le polyamour est une façon de rechercher la plénitude en se complétant avec les singularités de ses multiples partenaires.

Dans un article publié dans Madmoizelle, elle a indiqué qu'il est impossible de trouver ce qui manque à une personne en un seul partenaire.

Être polyamoureux, c’est comprendre qu’il n’y a pas un unique partenaire idéal fait pour nous. Différents partenaires peuvent apporter différentes choses dont tu as envie ou besoin, et vice versa. La pop culture ne fait que renforcer l’idée d’une âme sœur qui viendrait nous compléter. Mais attendre d’une seule personne qu’elle soit tout pour nous est irréaliste et crée une pression non nécessaire...Ce n’est pas que nous n’éprouvons pas de jalousie, c’est juste que nous sommes meilleurs pour la gérer ! Les trois principes de base du polyamour sont la communication, la communication et la communication.

Agé de 20 ans, Tobias apprécie plutôt l'absence de restriction qui caractérise le polymaour.

Le polyamour pour moi, c'est la liberté d'aimer qui je veux, sans restriction. Dans mes relations mono-amoureuses, j'avais souvent le béguin pour d'autres et je me sentais extrêmement coupable... Maintenant, je n'ai plus à me soucier de ce problème.

Que pensent les experts du polyamour?

De nombreux experts, psychologues et sexologues ont mené des études sur le phénomène du polyamour.

Pour Nathalie Cardinaels, psychologue comportementaliste et écrivaine, le polyamoureux sait qu'il peut être amener à vivre plusieurs histoires d'amour à la fois. Elle insiste sur le fait que chaque partenaire dans une relation polyamoureuse accepte que les autres puissent aussi partager ouvertement leur amour avec d'autres personnes.

Selon la sexologue Magali Croset-Calisto, auteure de Fragments d'Un discours polyamoureux publié aux éditions Michalon, le polyamour est particulièrement inspirant. Pour la sexologue, les polyamoureux sont des personnes qui ont mené des réflexions sur elles-mêmes, sur leurs désirs et sur la façon d'articuler ces derniers à travers de multiples relations. Elle a ajouté, en se prononçant sur la question au micro de BFM, que les polyamoureux sont particulièrement matures et des exemples concrets d'ouverture d'esprit et d'espoir pour tous ceux qui ne s'accommodent pas du modèle classique des relations amoureuses. Elle pense par ailleurs que le polyamour repose sur les principes de l'amour filial ou de l'amitié pure.

Comment doit-on vivre le polyamour?

De nombreux polyamoureux ne savent pas comment vivre leur relation amoureuse. Il n'y a pourtant rien de plus simple que le polyamour dans le sillage des relations amoureuses.

La plupart des polyamoureux qui assument leur orientation préconisent deux ingrédients pour une relation réussie: la confiance en soi et la communication. Il faut en effet être dans l'assurance d'avoir écouté son cœur, d'avoir fait le choix juste pour vivre sans remords dans le polyamour.

Il est également essentiel de parler avec les autres et de les écouter pour savoir s'ils sont épanouis dans la relation. Ce n'est qu'à ce moment qu'on deviendra un polyamoureux comblé. Répondre à la question de savoir si l'on peut aimer plusieurs personnes et être épanoui avec elles est le test du polyamour.

Le plolyamour est un sujet qui suscite l'intérêt de plus en plus, même si l'orientation est aussi vielle que l'humanité. De nombreux films sur le polyamour ont d'ailleurs été réalisés à l'instar de Love de Gaspar Noé, Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, Raison et Sentiments de Ang Lee et Le Temps de l'innocence de Martin Scorsese. Cette orientation qui trouve son sens dans la psychologie est sur le point de casser les codes de l'amour.

Source: Legit.ng