Biographie de Marion Rousse: couple, salaire, photos, sport

Marion Rousse est une coureuse cycliste française qui a remporté le championnat de France sur route 2012. Elle a couru Lotto Belisol Ladies de 2013 à 2015 et de plus, elle a couru pour GSD Gestion en 2010. En octobre 2015, elle annonce la fin de la course. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur une star du sport française sur Internet. Cependant, nous essaierons de répondre aux questions les plus fréquentes: qui est Marion Rousse? Marion Rousse, est-elle enceinte? Qui est son compagnon? Que fait-elle aujourd'hui et quel est son revenu?

La brève présentation de la biographie de Marion Rousse

Date de naissance: 17 août 1991

Signe astrologique: Lion

Signe chinois: Bouc (Chèvre ou Mouton)

Age de Marion Rousse: 29 ans

Lieu de naissance: Saint-Saulve, France

Nationalité: française

Mari: Gallopen, Tony (marié de 2014 à 2019)

Partenaire: Julian Alaphilippe (2020–)

Parents: Didier Rousset, Corinne Rousset.

Qui est Marion Rousse?

Marion Rousse est née le 17 août 1991 et est une ancienne cycliste française. Julian Alafilippe a annoncé dans une interview à L'Équipe qu'ils sortaient avec Roos. En janvier 2021, Alafilip a annoncé sur les réseaux sociaux que le couple attendait un bébé. Rus est le cousin des cyclistes David Lefebvre, Laurent Lefebvre et Olivier Bonner. En plus de la course, Rus travaille également en tant qu'expert pour Eurosport et France Télévisions. Depuis 2019, elle est également directrice adjointe du Tour de la Provence. Félicitations aux garçons tout honoré! Actuellement, le compte sur Instagram de Marion Rousse plus de 265 000 followers sur son compte Instagram rousse_marion.

Marion Rousse: avec qui est-elle en couple maintenant?

Rousse et Alaphilippe avaient officialisé leur relation en avril à l'occasion du premier confinement. Deux mois plus tôt, Marion Rousse avait annoncé sa séparation d'avec Tony Gallopin, pilote AG2R-Citroën, après douze ans de vie commune et un mariage en 2014. "Dans la vie, la priorité, bien sûr, c'est d'être heureux, nous le sommes, c'est tout ce que je peux dire", nous confiait en avril Marion Roussel, qui accompagnait donc Julian Alaphilippe dans l'année 2020 très spéciale pour lui, qui a marquée par des épreuves personnelles. Notamment, la mort de son père, et des triomphes sportifs, comme la 2e étape du Tour de France à Nice et son titre de champion du monde.

Marion Rousse et sa grossesse

La fille a récemment donné naissance à un enfant. Julian Alaphilippe et Marion Rousse n'avaient cessé de partager leur bonheur sur les réseaux sociaux pendant les derniers mois. A travers de nombreuses déclarations d'amour ou des clichés très complices, le couple est devenu inséparable. Ce qui n'a pas empêché une cycliste fameuse d'être impartiale lorsqu'il s'agit de commenter les exploits de son compagnon, sacré champion du monde sur route. Lui-même, de son côté, n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre sa chère et tendre, moquée et nue dans une caricature. Julian et Marion sont sortis plus forts après sa grossesse.

Quelle est la situation financière actuelle de la cycliste?

Marion Rousse est l'une des cyclistes les plus riches. Elle est répertoriée sur la cycliste la plus populaire. Selon certains résultats d'analyses, Wikipedia, Forbes & Business Insider, la valeur nette de Marion Rousse est d'environ 1 à 3 millions de dollars.

Le rôle de Julian Alaphilippe dans la vie privée de Marion Rousse et sa biography

Alaphilippe est né à Saint-Amand-Montrond. Il a commencé sa carrière en compétition dans la discipline cyclo-cross et a terminé deuxième aux Championnats du monde juniors de cyclo-cross en 2010. La carrière sur route d'Alaphilippe a débuté en 2012, au sein de l'équipe amateur de l'Armée de Terre. Au cours de cette saison, il a impressionné au Tour de Bretagne, où il a frôlé le top 10, et a terminé deuxième au classement général et a remporté une étape de la Coupe des nations Ville Saguenay, une épreuve de l'UCI America Tour 2.2.

