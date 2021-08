Akhenaton: La biographie pharaonique du rappeur du groupe IAM

by Talla Alain

"Un des représentants les plus écoutés du rap en France," c'est en ces termes que Radio France Internationale a présenté Philippe Fragione alias Akhenaton. Membre du groupe légendaire IAM, Akhenaton est un rappeur, producteur, acteur, réalisateur et animateur de radio basé en France. S'il est difficile de parler d'Akhenaton sans évoquer le groupe de rap IAM dont il est l'un des pères fondateurs, on sait néanmoins qu'il a inscrit son nom en lettre d'or dans de nombreux domaines. A 52 ans, l'enfant de Marseille a un CV qui tiendrait sur plusieurs dizaines de pages. Voici le portrait de ce petit-fils d'immigrés italiens.

Akhenaton se produit après avoir reçu le prix du meilleur album hip-hop pour l'album "Je suis en vie" lors des 30e Victoires de la musique, le 13 février 2015 au Zénith à Paris. Photo: @Bertrand Guay

Source: Getty Images

Né le 17 septembre 1968 à Marseille, Akhenaton transforme tout ce qu'il touche en or. Que ce soit dans la musique, le cinéma ou l'animation, la renommé du rappeur traverse les océans et les frontières terrestres. Il est considéré par la critique comme l'un des piliers du mouvement rap en France.

Présentation sommaire d'Akhenaton

Nom de naissance : Philippe Fragione

: Philippe Fragione Genre : homme

: homme Autres pseudonymes : Chill, AKH, Sentenza

: Chill, AKH, Sentenza Nom de baptême : Abdel Hakim

: Abdel Hakim Date de naissance : 17 septembre 1968

: 17 septembre 1968 Lieu de naissance : Marseille

: Marseille Age : 52 ans

: 52 ans Signe astrologique : Vierge

: Vierge Nationalité : française

: française Profession : rappeur, auteur-compositeur-interprète, producteur, réalisateur, animateur de radio et acteur

: rappeur, auteur-compositeur-interprète, producteur, réalisateur, animateur de radio et acteur Genre musical : hip-hop, rap français

: hip-hop, rap français Période d'activité : depuis 1985

: depuis 1985 Labels : 361 Records, Virgin Records

: 361 Records, Virgin Records Epouse : Aïcha

: Aïcha Enfants : Yanis (né en 1995), Inaya (née en 1998) et Reyan (né en 2000)

: Yanis (né en 1995), Inaya (née en 1998) et Reyan (né en 2000) Facebook : AKHENATON.OFFICIEL (235 000 abonnés)

: AKHENATON.OFFICIEL (235 000 abonnés) Instagram : akhenatoniam

: akhenatoniam Youtube : youtube.com/user/LaCoscaOfficial

: youtube.com/user/LaCoscaOfficial Twitter: AkhenatonIAM

le groupe de rap français IAM en spectacle au Splash ! festival à Ferropolis, le 24 juillet 2010 à Graefenhainichen, en Allemagne. Photo: @Marco Prosch

Source: Getty Images

D'où lui vient le pseudonyme Akhenaton?

Akhenaton est issu d'une modeste famille d'immigrés italiens originaires de Toscane, Latium, Piémont et Campanie. Le jeune Phillipe Fragione et son frère Fabien ont passé leur enfance dans une banlieue de Marseille avec leur mère.

Si le petit garçon était un élève moyen, il est devenu un lecteur assidu. Il étanchait sa soif d'apprendre en dévorant des livres. C'est à 8 ans qu'il est devenu propriétaire d'une encyclopédie offerte par un membre de sa famille. Il en a parcouru toutes les pages avec la même attention.

Il s'est passionné pour les dinosaures l’Égypte ancienne qu'il a découverts à travers ses lectures. C'est ainsi qu'il a emprunté Akhenaton, un autre nom du pharaon Aménophis IV, pour en faire son pseudonyme plus tard.

Akhenaton partageait son temps libre entre le football auquel il jouait avec ses copains et la lecture.

En 1981, à la faveur d'un voyage qu'il a effectué au Etats-Unis dans la famille de son père, le jeune homme a fait la découverte du hip-hop et a commencé à penser qu'il pouvait en faire son métier.

C'est à 15 ans que Philippe Fragione s'est véritablement résolu à faire du rap. Après avoir abandonné ses études en biologie-géologie, il a formé un groupe avec trois jeunes autres passionnés du rap: Shurik'N, Kheops et Imothep. Ils l'ont dénommé IAM.

En 1989, IAM a sorti une cassette produite sur fonds propres du tout jeune groupe. En 1991, les jeunes rappeurs ont fait paraître leur premier album intitulé De la planète Mars. Certains considèrent cet album comme les jalons du rap français.

Leader naturel de du groupe IAM?

Quand IAM a commencé à se faire un nom en France, Akhenaton s'est vite positionné comme le leader du groupe. Il a rapidement été considéré comme le principal interlocuteur de la presse. On en a même oublié les noms des autres membres de son groupe.

Ce statut, il le devait à sa capacité à intervenir avec aisance dans les débats politiques et sociaux. Parmi ses sujets de prédilection, il y avait les religions. Des religions sur lesquelles il s'est documenté, c'est l'islam qui a convaincu Akhenaton. Il s'y est converti en 1993, peu avant son mariage avec Aïcha, une jeune Marocaine. Il a alors adopté Abdel Hakim comme nom de baptême.

Avec le titre Je danse Mia sorti la même année, le groupe IAM a confirmé sa place au sommet du rap français. En octobre 1995, le groupe a pourtant mis une pause à ses activités après une longue tournée à travers la France.

Akhenaton a saisi l'occasion de cette trêve pour présenter son premier album solo au public. Enregistré à Naples, Métèque et mat est apparu comme un album très personnel, aux couleurs des racines du rappeur.

La plupart des textes de cet album avaient été écrits à partir de 1993, à titre personnel. Le Marseillais avait pris, en accord avec son groupe, l'accord de faire un album solo.

L'album était composé de 19 titres: La Cosca, Le calme comme essence, Je ne suis pas à plaindre, La vie de rêve, Métèque et mat, Assedic: 3 heures du matin, Éclater un type des Assedic, Au fin fond d'une contrée..., La face B, Di Polipo, L'Americano, Lettre aux hirondelles, 361 degrés, Dirigé vers l'Est, Je suis peut-être..., Bad boys de Marseille (Featuring Fonky Family), Prométhée, Un brin de haine et Je combats avec mes démons.

Il a été réédité deux fois, en 1996 et en 1997. A chaque réédition, des changements de pistes sont intervenus. En 1996, le titre Bad boys de Marseille a complété le nombre de titres à 20. En 1997, le morceau 361 degrés a été remplacé par J'ai pas de face.

L'opus a été accueilli positivement par le public à tel point qu'il s'est vendu à 300 000 exemplaires. Fort de ce succès, Akhenaton s'est lancé dans le cinéma. Il a produit avec Kheops ce qui est devenu l'un des plus gros hits de l'année 1998, la bande originale de Taxi.

En 2000, le Marseillais a réalisé un long-métrage intitulé Comme un aimant. Tourné dans un quartier de Marseille, ce film a consacré la première apparition cinématographique du rappeur. Il y a fait ses débuts d’acteur et a participé à la réalisation de sa bande-son.

Des albums solo qui s'enchainent

En octobre 2001, Akhenaton a signé son retour avec un nouvel album solo qu'il a baptisé Sol Invictus. Il s'y est dévoilé sous un jour nouveau. Le public a découvert un Akhenaton capable à la fois d'émouvoir et de faire bouger au rythme des sonorités électroniques de la Old School américaine, produit de ses influences new-yorkaises.

Initialement, et autre album comportait aussi 19 titres: Paese, Intro, Sol Invictus, L'assassin au SM, Chaque jour, Le fiston feat. Veust Lyricist (Mic Forcing), Entrer dans la légende, Nuits à Médine feat. Dad PPDA (KDD), Quand ça se disperse, Horizon vertical, Il n'est jamais trop tard feat. Le "A" (Coloquinte), Gemmes feat. Bruizza, C'est ça mon frère, Mes traits précis feat. Samm (Coloquinte) & Fabi, Mes soleils et mes lunes feat. Sako (Chiens de paille), Une impression feat. Shurik'N, New York City transit, Teknishun feat. Lino (Ärsenik) et Mon texte, le savon.

L'opus a également connu des modifications, notamment la fusion des titres Paese et Intro, et l'ajout de la piste J'ai vraiment pas de face en featuring avec DJ Ralph.

Le deuxième extrait de cet album, J’ai vraiment pas de face, a fortement contribué à son succès.

En 2006, Akhenaton a sorti l'album intitulé Soldats de fortune. Les 18 titres qui le composaient ont révélé un Akhenaton libéré et plus ambitieux. Sur cet album, sont apparus d'autres artistes comme Sako des Chiens de Paille, Psy4 De La Rime, Veust Lyricist, Faf Larage, Toko, Saïd, IAM et Shurik'N entre autres.

En 2014, Akhenaton a sorti son cinquième album solo appelé Je suis en vie. Cette galette a reçu le prix d'Album de musiques urbaines de l'année aux Victoires de la musique en 2015. L'album est resté fidèle au rap alternatif qui se compose des sonorités du blues, du jazz et de la soul.

Entre 2002 et 2014, Akhenaton a sorti trois autres albums solo: Black Album en 2002, Soldats de fortune en 2006 et Je suis en vie en 2014.

En dehors des studios d'enregistrement, Akhenaton s'est beaucoup investi dans divers domaines. Il a créé le label musical Côté Obscur, la maison d'édition La Cosca et le label musical 361 Records. Il a par ailleurs composé des morceaux pour de nombreux rappeurs dont Bambi Cruz, Passi, Stomy Bugsy, Chiens de paille, Fonky Family, Freeman, La Brigade et 3e Œil.

Le rappeur a également coréalisé les films Comme un aimant et Conte de la frustration.

En 2010, Akhenaton a créé le label Me-Label qui diffuse les chansons inédites de l'artiste et distribuent ses albums.

A 52 ans, Akhenaton est sans conteste l'un des rappeurs français les plus importants de tous les temps. Avec son épouse Aïcha Fragione, Akhenaton mène sa vie suivant les valeurs de l'islam. Atteint du Covid-19 et hospitalisé, Akhenaton peut compter sur sa femme qui lui apporte son soutien indéfectible.

Source: Legit