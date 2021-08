Biographie de Blanche Gardin: âge, vie privée, sketchs, compagnon

L'autodérision est une arme redoutable pour calmer les tensions dans une conjoncture sociale. Pour Blanche Gardin, il s’agit d’une pratique et d’un savoir-faire qu’elle sait comment dompter dans la majorité de ses spectacles. Il faut plus que des compétences humoristiques pour maîtriser l’art de faire des auto-caricatures et pour se moquer de soi-même, et la comédienne possède tout un arsenal, des revolvers chargés de plaisanteries qu’elle se tire dans la tête devant un large public. Comment fait-elle pour se placer au cœur de l’ironie qui compose la majorité de ses blagues? Quelle est son histoire avec l'humoriste américain Louis C.K.? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait de l’humoriste.

Blanche Gardin assiste au Photocall "Effacer L'Historique" au 13ème Festival du Film Francophone d'Angoulême, le 28 août 2020. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Comédienne depuis 2006, actrice et scénariste depuis 2008, Blanche Gardin n’a compté ni sur un don naturel ni sur rien d’autre que du travail des techniques de l’humour. Blanche Gardin allait faire de la sociologie a changé de piste pour atterrir dans l'industrie du spectacle, où elle a trouvé probablement plus d’enthousiasme, notamment grâce à sa culture ainsi qu’à ses reflex automatiques. À partir de 2006, elle enchaîne avec de multiples passages à la télévision, elle joue également des rôles au cinéma et fait des spectacles seule en scène. La comédienne reçoit le fameux prix Molière de l'humour dans deux éditions consécutives, l’une après sa nomination à la cérémonie du 28 mai 2018 à la salle Pleyel à Paris, puis le 13 mai 2019 aux Folies Bergère à la 31ème cérémonie.

Présentation de Blanche Gardin

Nom complet: Blanche Gardin

Genre: femme

Date de naissance: 3 avril 1977

Âge: 47 ans

Signe astrologique: Bélier

Lieu de naissance: Suresnes, Hauts-de-Seine en région Île-de-France

Nationalité: française

Taille: 1,61 m

Partenaires: Nicolas Deconinck, Louis C.K.

Profession: humoriste, comédienne et scénariste

Formation: Université Paris-Nanterre

Années d’activité: depuis 2006

Spectacles: Il faut que je vous parle , Je parle toute seule , Bonne nuit Blanche

, , Films: La Lisière, 20 ans d'écart, Je ne suis pas un homme facile.

Blanche Gardin arrive pour la projection du film "France" à la 74e édition du Festival de Cannes, le 15 juillet 2021. Photo: Christophe Simon

Source: Getty Images

Blanche Gardin: les premiers pas et les débuts à la télévision

Fille d’un professeur de linguistique et d’une romancière et traductrice, Blanche Gardin est née en 1977. À 24 ans, la jeune femme obtient un DEA de sociologie après des études qu’elle a suivi à l'université Paris-Nanterre. Ensuite, Gardin travaille comme éducatrice en banlieue parisienne, peu de temps avant d’être invitée aux plateaux de Canal+, dans l’émission Le Vrai Journal.

Ce passage à Canal+ était important pour la future comédienne. Grâce à l’invitation de Karl Zéro, la comédienne rencontre le scénariste et producteur Kader Aoun qui la présente à Jamel Debbouze. À partir de 2006, en faisant partie des tournées qui ont rassemblé plusieurs humoristes comme Issa Doumbia et Sami Ouladitto jusqu'en 2008, notre humoriste qui sait comment trouver de l’humour dans les pires situations, participe pour 3 ans à Jamel Comedy Club.

Blanche Gardin prend la parole après avoir reçu le Molière de l'humour lors de la cérémonie du 31e prix Molières, aux Folies Bergères à Paris, le 13 mai 2019. Photo: Alain Jocard

Source: Getty Images

En parallèle avec les tournées produites par Jamel Debbouze qui se déroulaient durant l’été, Blanche Gardin a présenté l’émission Ligne Blanche sur la chaîne Comédie! qui était consacrée à l’humour. À partir de mars 2007, l’humoriste apparaît chaque semaine à la télévision en jouant notamment des sketchs pour un total de 18 épisodes diffusés jusqu’en 2008.

Blanche Gardin: des rôles secondaires au prix Molière

En 2012 et après ses débuts qui lui ont permis d’être remarquée et suivie par un large public, Blanche Gardin participe à quelques rôles secondaires dans de longs métrages. Des drames, des comédies et des films d'action, rien n’a échappé à la comédienne qui inscrit son nom parmi les étoiles montantes dans l’industrie du spectacle, grâce sa touche d’humour noir dans la majorité de ses sketchs.

L’actrice revient sur les petits écrans, à Canal+ plus précisément en jouant dans la série WorkinGirls. L’année suivante, en 2013, Blanche Gardin participe à la création de Parents mode d'emploi, une série télévisée humoristique diffusée sur France 2. Blanche Gardin qui soutient un projet pour les sans-papiers a joué son premier spectacle seule en scène en 2015. Après la réussite, le spectacle Il faut que je vous parle! a été transformé en un livre portant le même nom.

Blanche Gardin assiste à la projection "France" lors de la 74e édition du Festival de Cannes le 15 juillet 2021 à Cannes, France. Photo: Kate Green

Source: Getty Images

Blanche Gardin explique que, pour cette création, elle avait besoin de s’inspirer d’humoristes comme Louis C.K. dont elle a pu voir plusieurs spectacles. Elle joue un autre spectacle seule en scène en 2017, celui qui va lui permettre d’avoir le titre de Molière du meilleur spectacle d’humour, Blanche Gardin joue Je parle toute seule et remporte le premier prix devant des humoristes comme Fabrice Éboué et Jamel Debbouze.

Les sketchs de Blanche Gardin se poursuivent, et la comédienne continue également à jouer des rôles dans des films du cinéma français. En 2018, elle participe à Je ne suis pas un homme facile d'Éléonore Pourriat, également à Tamara Vol.2 d'Alexandre Castagnetti, puis c’est la même année durant laquelle Blanche Gardin joue son spectacle Bonne nuit Blanche.

Blanche Gardin lors de la cérémonie des César du Film 2018 à la Salle Pleyel le 2 mars 2018 à Paris, France. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Avec autant de précision que de courage dans les diverses parties de ses spectacles, et avec autant de sérénité que d'ironie et de sarcasme, la comédienne utilise tous ces moyens pour réussir à convaincre son public. Le spectacle de Blanche Gardin Bonne nuit Blanche lui vaut le Molière du meilleur spectacle d’humour. Blanche Gardin remporte le Prix Molière pour la deuxième fois consécutivement. Parmi d’autres humoristes, Blanche Gardin a été invitée à la cérémonie des Césars de 2021.

Blanche Gardin: toutes les informations sur sa vie privée

Avant la rencontre de Louis C.K. et Blanche Gardin, l'humoriste était en relation avec un autre artiste. Un peintre, Nicolas Deconinck, avec qui Blanche Gardin était en couple, témoigne de leur relation dans une biographie sur Blanche Gardin. Nicolas Deconinck raconte comment il a passé sa jeunesse au lycée avec Blanche Gardin. Les deux étaient ensemble et se sont mariés en fin de compte grâce à l'intermédiaire d’un ami chez qui ils se sont rencontrés.

Blanche Gardin assiste au photocall "France" lors de la 74ème édition du Festival de Cannes, le 16 juillet 2021. Photo: Stéphane Cardinal

Source: Getty Images

Le compagnon de Blanche Gardin est le comédien américain Louis C.K. et les deux humoristes partagent leur vie depuis plusieurs années. De son vrai nom, Louis Szekely, est également scénariste, acteur, réalisateur et producteur de cinéma. Plusieurs caractéristiques sont partagées entre les deux, l’humour et l’autodérision en particulier, Blanche Gardin a même été influencée par le travail de Louis C.K. à un certain moment.

Source: Legit