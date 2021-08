Quelles sont les compétences requises pour être un as du web marketing?

Internet est de plus en plus présent dans nos vies. Aujourd'hui, on achète, vend, consulte, étudie, travaille, regarde less films et émissions préférés sur la toile. Il est devenu quasiment impossible de s'en défaire. Les entreprises l'ont compris. Elles font preuve d'ingéniosité et multiplient les stratégies marketings pour convertir les potentiels acheteurs de leurs produits ou services en clients. Ainsi, le métier de web marketeur a le vent en poupe. C'est quoi le marketing web? Quelles sont les écoles qui proposent un bachelor en web marketing ou une licence pro en web marketing? Quelles sont les compétences que requiert le métier du web marketing? Quelles sont les bases d'un cours en web marketing? Combien de temps dure une formation en marketing web? Nous vous donnons toutes les clés qui feront de vous un as du web marketing.

Contrairement à l'idée qui s'est répandue au sujet de ce nouveau métier, n'est pas un as du web marketing qui veut. Pour être embauché comme web marketeur, il faut avoir des prérequis et des compétences que l'on peut développer à travers une formation en web marketing.

Le web marketing, c'est quoi?

La définition du web marketing s'adosse sur les deux termes qui constituent cette expression: web et marketing. Encore appelé netmarketing, e-marketing, marketing digital ou cybermarketing, le web marketing est un ensemble de techniques de marketing appliquées à une campagne de communication, dans le but de faire connaitre une idée, un produit, une marque ou un service à travers Internet.

L'objectif principal du web marketing est d’attirer et de fidéliser des clients. Cela requiert l’utilisation d’outils technologiques propres à l'Internet. Il s'agit notamment des réseaux sociaux, des sites internet, du référencement et de l’emailing.

Le webmarketing s’applique principalement dans le cadre des échanges commerciaux dans la mesure où le commerçant ou prestataire cherche toujours à agrandir sa liste de clients. Puisqu'on cherche toujours à vendre davantage, les marques adoptent des techniques et méthodes qui leur permettent de développer leur relation client et devenir "the love brand".

Le marketing digital embrasse en effet tous les aspects qui définissent la relation entre l'entreprise et les prospects. Il s'agit des actions susceptibles de convertir et de fidéliser un prospect, mais aussi de générer l'engagement des internautes et la visibilité de la marque sur le web.

Le but final du web marketeur c’est de cibler le plus précisément possible, c’est-à-dire de proposer aux différents internautes des offres les plus en adéquation possible avec leurs goûts et envies.

Quelles sont les bases du web marketing?

Les compétences d'un bon web marketeur sont étroitement liées à des outils et méthodes qui constituent la base du web marketing. Le métier de web marketeur nécessite en effet des aptitudes dans divers domaines à savoir le marketing, la création des contenus, l'infographie et le CRM (gestion de la relation clients), l'intelligence économique, entre autres. Il s'agit concrètement d'avoir:

une très bonne culture web, et une connaissance parfaite l'entreprise;

une curiosité nécessaire à une vieille permanente;

une bonne compréhension des outils du e-marketing;

une maîtrise de la création des contenus, textes et visuels;

une créativité, et une capacité d'innovation hors du commun;

un esprit d'analyse;

un esprit d'analyse;

S'il semble possible de développer ces bases sur le tas, il est fortement recommandé de suivre une formation pour devenir un web marketeur sans concurrent.

Les recruteurs exigent généralement une formation en commerce et marketing classiques, avec une expérience ou formation supplémentaire sur les nouvelles technologies ou en communication.

Depuis quelques années, des écoles ont ouvert en leur sein des filières liées au web marketing. En France, il s'agit de l'INSEEC, de SupInternet, de Hetic, d'EMWeb et d'EEMI.

Dans de nombreuses entreprises, le web marketing est dévolu à tout un département qui peut comporter jusqu'à 30 employés.

Quelles sont les compétences requises pour être un as du web marketing?

Le web marketing fonctionne sur des bases en rapport avec la relation client. Il s'agit notamment de l’affiliation, du référencement naturel (SEO), du référencement payant (SEM), du community management, du web analytique, de l'ergonomie web, de l'emailing, des bannières publicitaires (ou display), de la veille stratégique et du storytelling.

1. Connaitre le référencement naturel

Le référencement naturel c’est un ensemble de techniques déployées pour faire apparaitre son site dans les premiers résultats d'une recherche liée à son domaine dans les moteurs de recherche, et ainsi de le faire connaître. Si tant est que Google représente plus de 90% des recherches sur Internet en France et plus généralement en Europe, il est important de maitriser le référencement pour parvenir à établir sa notoriété sur la toile.

2. Connaitre le référencement payant

Le référencement payant c’est la technique grâce à laquelle les liens commerciaux apparaissent dans les moteurs de recherche. Ce système des liens commerciaux de Google fonctionne selon un système d’enchère. Il est géré par la régie publicitaire de Google, Adwords.

En effet, en fonction de ce que vous être prêt à payer pour un clic, le moteur de recherche vous fait apparaitre avant ou après vos cooccurrents lorsqu'une recherche est initiée avec un mot clé lié à votre domaine. Bing s'y est également mis avec Bing Ads.

3. Connaitre l'affiliation

L’affiliation est un bannière publicitaire qui est placée dans un site et qui invite le visiteur à faire un achat. C'est en réalité un moyen pour un site marchand d'obtenir des clients sur un site partenaire appelé apporteur d'affaires.

L'affiliation revêt un intérêt aussi bien pour les sites marchands que pour les sites partenaires. Chacun y trouve son compte : le site marchand vend plus et le site partenaire dynamise et rentabilise son site.

4. Connaitre l'emailing

L'emailing c’est la méthode de marketing qui consiste à envoyer de façon automatique des emails publicitaires aux prospects. On distingue deux types d’emails dans ce cadre: le spam et l’email ciblé.

Le spam est un email publicitaire rédigé et envoyé de façon anarchique à toutes les adresses emails dont on dispose, ou trouvées en ligne, le but étant de ratisser le plus large possible.

L’email ciblé quant à lui est un email publicitaire envoyé à des adresses d’internautes ciblés pour leurs caractéristiques communes (tranche d'âge, intérêts..).

Solution technologique de marketing numérique pour le concept d'entreprise en ligne. Photo: @Blue Planet Studio

Source: Getty Images

5. Connaitre le web analytique

Le web analytique un système de collecte et d'analyse des informations relatives au trafic sur un site web. Il a pour objectif d'améliorer les performances marketing de la plateforme.

Le web analytique permet notamment de mesurer le flux de visiteurs, le taux d'abonnements à la newsletter, le taux de conversion des visiteurs en clients, etc.

Cela est possible grâce à une panoplie d'outils dont certains sont gratuits et d'autres payants. Il faut cependant faire attention à l'outil que l'on choisit parce que les statistiques du sites peuvent varier d'un outils à un autre, en fonction des paramètres.

Il y a par exemple des outils qui considèrent et enregistrent le même visiteur autant de fois qu'il se connecte sur un site web tandis que d'autres enregistrent le visiteurs une seule fois, même s'il se connecte plusieurs fois sur le site.

6. Connaitre l'ergonomie

L’ergonomie est un ensemble de moyens permettant d’optimiser un site pour le rendre plus facile et plus agréable à la navigation. Ces techniques permettent également de rendre le site navigable pour tous, puisque l’accessibilité est une donnée intégrante de l’ergonomie.

En d’autres termes, appliquer l'ergonomie c’est faire en sorte qu’un site soit rapide à prendre en main afin que tout le monde puisse y naviguer confortablement et rapidement. L'ergonomie intègre également l'accessibilité et la facilité de navigation sur différents supports: téléphone, tablette et ordinateur.

7. Connaitre la veille stratégique

La veille stratégique c'est l'observation de l'environnement numérique en vue d'améliorer ses actions et prendre le dessus sur ses concurrents. Il s’agit de scruter les faits et les nouveautés du net, singulièrement dans le milieu concurrentiel afin de déterminer les forces ainsi que les faiblesses de ceux qui sont positionnés sur le même marché. Cela peut se faire par un abonnement aux newsletters des sites concurrents ou à travers l’utilisation d’outils de veille.

8. Connaitre le community management

Le community management est la façon dont on gère la communauté qu'on a réussi créer autour d'une marque, d'un produit, d'une entreprise, etc. Il s'agit de trouver et déployer des stratégies pour conquérir et conserver le statut de "love brand". Le domaine d'action du community manager ce sont les réseaux sociaux.

9. Connaitre le storytelling

Le storytelling consiste à créer des récits, des histoires captivantes pour captiver l'attention du public afin de placer son produit ou le service qu'on propose.

La pratique du web marketing nécessite de nombreuses compétences liées aux domaines du marketing, de la communication et d'Internet. Si vous êtes convaincu d'avoir ces dispositions, inscrivez-vous dans une formation et devenez un as du web marketing.

