Tout savoir sur le blobfish, surprenant poisson des profondeurs

Une organisation appelée la Société pour la Protection des Animaux Laids a résumé les résultats du vote pour sa nouvelle mascotte. À la suite de longues disputes, le blobfish a été déclaré vainqueur d'une sorte de "concours de beauté". Lors du British Science Festival de Newcastle, où ont été résumés les résultats du vote, il a été rappelé que le but de la campagne de sélection de l'animal le plus laid était d'attirer l'attention sur des êtres vivants esthétiquement problématiques, qui étaient en voie de disparition.

Brèves informations sur le poisson blobfish

Nom du document: Psychrolutes marcidus

Nom dans le monde: Blobfish

Où blobfish habite-il? En eaux d'Australie, de Tasmanie et de Nouvelle-Zélande

Parents: il existe 11 espèces de blobfish connues du genre Psychrolutes

Que savons-nous du blobfish?

Le poisson blobfish est mal connu. Bien qu'il ne soit pas comestible, il est menacé d'extinction en raison de l'expansion de la pêche hauturière, car il est de plus en plus capturé dans les filets avec les crabes et les homards. On pense qu'il est menacé par le chalutage profond comme, par example, remorquage d'un filet de pêche spécial ou un chalut le long des fonds marins, afin de trouver des homards. Il y a des endroits où le chalutage est interdit. Quand même, cela est fait pour préserver le corail, mais pas pour laisser tomber le poisson. Les populations de blobfish se rétablissent lentement. Il faut de 4,5 à 14 ans pour doubler la population de blobfish. Heureusement, il n'y a pas tant d'ennemis naturels du poisson de blobfish.

Le blobfish, comment nage-t-il?

Comme de nombreux poissons d'eau profonde, le blobfish n'ont pas de vessie natatoire, un organe semblable à une poche d'air qui aide les poissons plus près de la surface à contrôler leur flottabilité. S'ils avaient cette bulle, ils seraient écrasés par la pression. Au lieu de cela, ils ont une composition de graisse corporelle moins dense que l'eau. Dans l'eau ou sur les fonds marins, le drop fish se déhanche simplement, restant pratiquement immobile et utilisant le moins d'énergie possible.

Pourquoi un blobfish ne peut-il pas être commandé dans un restaurant?

Dans son habitat naturel, les poissons de blobfish n'ont pas de prédateurs connus, mais les humains sont les plus dangereux pour eux. Ils sont souvent capturés dans les chaluts par les pêcheurs. Pourtant, comme le poisson ne peut pas faire face au changement de pression lorsqu'il touche la surface de l'eau, il change instantanément de forme et meurt. Cela le rend non comestible, et la dure vérité est que la structure du poisson lui donne un goût insipide et n'est donc pas un poisson souhaitable à manger. Certains pêcheurs essaieront de relâcher le poisson avant qu'il ne meure, mais on ne sait pas si le poisson sera capable de s'adapter lorsqu'il sera remis à l'eau.

Cuisson du poisson de blobfish

Les résidents du Japon, de la Chine et d'autres pays asiatiques utilisent la viande de ce poisson pour la cuisson et, notant son goût élevé, réfèrent ce plat à la catégorie des délices.

Que mange un blobfish?

Pour la nutrition, le drop fish ouvre simplement sa grande bouche et avale tout ce qui vient sur son chemin. Ceux-ci peuvent être des mollusques, divers invertébrés, du plancton ou des alevins d'autres poissons. Après la satiété, elle ferme la bouche et nage plus loin ou s'allonge dans un coin sombre jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau faim.

Fait intéressant sur le blobfish

Un blobfish est une très bonne mère et s'occupe de ses enfants pas plus mal qu'une mère poule s'occupe des poulets. Après avoir balayé les œufs, il les "incube" dans le terminologie des zoologistes. Tout comme une touffe d'œufs, et lorsque de "petites" gouttelettes "éclosent des œufs, il s'en occupe, cherchant des endroits calmes pour eux", des "jardins d'enfants". Regardez-les grandir dans la paix et la sécurité.

Source: Legit.ng