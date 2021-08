Biographie de Daft Punk, les pionniers de la French Touch

Le 22 février 2021, le groupe de musique électronique Daft Punk a annoncé la séparation de ses membres, Guy-Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter, consacrant ainsi l'extinction d'une flamme qui a illuminé les scène électro en France et ailleurs pendant vingt-huit années. Envie de savoir qui sont les Daft Punk? Nous projetons de la lumière sur le visage des Daft Punk pour vous. Vous saurez tout sur les Daft Punk sans casques.

Le groupe mythique Daft Punk a intrigué à la fois par son style de musique et par son style vestimentaire. On s'est tous demandé qui sont ces chanteurs toujours casqués qu'on voyait manier à la perfection les platines et leurs guitares. Le groupe a été fondé en 1992 et a connu un succès retentissant avant de casser les casque en février dernier. C'est à travers une vidéo intitulée Epilogue que Daft Punk a fait ses adieux au public.

Présentation sommaire de Daft Punk

Nom : Daft Punk

Nature : groupe de musique

Membres : Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo

Genre musical : house1, musique électronique, dance, disco

Année de création : 1992

Instruments : Roland TB-303, Roland TR-909, Roland SVC 350, EMS 2000, Roland VP-330, Roland Juno 106, Moog Minimoog Voyager, BOSS Metal Zone MT-2, Roland TR-808

Labels : Daft Life Ltd, Virgin, EMI (1996-2013), Columbia, Sony Music (2013-2021)

Albums : Homework (1997), Discovery (2001), Human After All (2005), Random Access Memories (2013)

Année de séparation : 2021

: 2021 Facebook : https://www.facebook.com/daftpunk

: https://www.facebook.com/daftpunk Instagram : https://www.instagram.com/daftpunk/

: https://www.instagram.com/daftpunk/ Site Internet: www.daftpunk.com

Genèse du groupe Daft Punk

Daft Punk est né de la rencontre entre Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Cette rencontre s'est opérée en 1986 à la section collège du lycée Carnot dans le 17e arrondissement de Paris. En 1992, les jeunes hommes ont d'abord fondé avec Laurent Brancowitz un groupe de rock qu'ils ont appelé Darlin'. Ce nom a été choisi en hommage à la chanson des Beach Boys.

Les trois camarades ont enregistré leur premier single éponyme, Darlin' sur le label indépendant anglais Duophonic. En plus du titre Darlin', ce 45 tours contenait Cindy so Loud. Le single n'a pas connu le succès espéré. Il ne s'est vendu qu'à un millier d'exemplaires et le public français n'a pas adopté le groupe.

En mai 1993, une journaliste critique du magazine britannique Melody Maker a qualifié la musique du groupe de "daft punky thrash", thrash punk idiot en français. Thomas et Guy-Manuel ont plutôt trouvé ce qualificatif agréable et ont eu l’idée de nommer leur futur duo "Daft Punk", expression qui signifie littéralement "punk idiot".

C'est finalement en 1993 que Thomas et Guy-Manuel ont fondé à Paris le duo Daft Punk. A la faveur d'un rassemblement festif d'amateurs de house, Daft Punk a rencontré pour la première fois les responsables d'un label, le label écossais Soma.

En même temps, Thomas et Guy-Manuel ont commencé à travailler sur du matériel électronique tel que l'échantillonneur. Le duo a sorti un an plus tard, son maxi de trois titres, sous le nom Daft Punk. Il l'a appelé The New Wave. Cette autre sortie n'a non plus été un franc succès.

En 1995, les jeunes chanteurs de rock ont enfin rencontré le succès. Le groupe a sorti le maxi électro-rock Da Funk / Rollin' and Scratchin'. Le maxi s'est répandu progressivement dans les clubs d'Europe. La même année, Thomas a créé son propre label, Roulé. Il y a sorti le titre Trax On Da Rocks.

Avec le succès qu'a commencé a connaitre Daft Punk, le duo a fait la première partie des Chemical Brothers à Londres. En France, le groupe a participé à la 17e édition des Trans Musicales de Rennes et a été repéré à cette occasion par la maison de disques Virgin.

Virgin a ainsi invité Daft Punk sur la compilation Sourcelab vol.2 du label Source, filiale de Virgin. Avec le titre Musique, sorti en 1996, Source a été le premier label à diffuser Daft Punk en France.

Daft Punk sur l'autoroute du succès

En 1995, Daft Punk a sorti le titre techno-dance Da Funk qui lui a permis de faire une série de tournées dont la plupart s'est déroulée dans les raves de France et d’Europe. Le groupe a alors connu un énorme succès.

En 1997, le premier opus de Daft Punk a été rendu public. Intitulé Homework, il a séduit la jeunesse du monde entier. Cet album de Daft Punk a été double disque d’or en France, disque d’or en Angleterre, Belgique, Irlande, Italie et Nouvelle-Zélande.

Déjà connu pour son look atypique, le groupe a davantage fait parler de lui grâce à ses compositions mêlant des genres tels que la house, le disco ou le funk. En avril 1997, le titre Around The World a propulsé Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo à la tête des charts européens.

Quelques temps après, leur single Music Sounds Better With You a séduit la planète entière. Il leur a ouvert les portes d'un succès sans précédant. Leur deuxième album intitulé Discovery dont est extrait le hit One More Time, s'est vendu à plus de trois millions d’exemplaires.

Daft Punk a ainsi contribué à poser les jalons des heures de gloire de la French Touch qui a inondé les ondes. Figure emblématique du mouvement, le duo a été remixé des dizaines de fois par des artistes célèbres de la scène électronique française et internationale.

La sortie de ces remix a donné au duo l'occasion d’accompagner le disque d’un film d’animation, Interstella 5555, réalisé par l'un des plus grands réalisateurs d'anime, Leiji Matsumoto. Celui-ci y a raconté l’ascension d’un groupe de musique en reprenant en intégralité le deuxième album de Daft Punk, Discovery, sorti deux ans plus tôt.

Le 14 mars 2005, Daft Punk a sorti son troisième album intitulé Human After All. Le duo y rappelle son caractère humain.

En 2006, le duo a été élu «les meilleurs DJs du monde» par le Mixmag. La même année, le groupe a sorti son premier best-of incluant ses trois précédents albums studio. Le best-of est disponible en deux versions: standard et deluxe.

Le CD est comportait onze titres extraits des trois albums studio, trois remixes réalisés par Daft Punk à l'époque de Homework, ainsi qu'un morceau daté des débuts mais inédit: Musique.

En avril 2006, Daft Punk s'est lancé dans une tournée qui a commencé aux États-Unis, au Coachella Festival, le samedi 29 avril 2006, devant 35 000 personnes. La tournée s'est poursuivie en Belgique, au Japon, au Portugal et en France.

En 2007, Daft Punk a émerveillé son public avec un spectacle lumineux à couper le souffle à Bercy, puis aux arènes de Nîmes. Pendant le show, les deux robots du film Electroma sont apparus dans un vaisseau spatial digne des meilleurs films de science-fiction.

En 2008, le duo a été choisi pour composer la bande originale du long-métrage Tron: L’Héritage. C'est en 2010 que six titres officiels ont enfin été dévoilés dans le cadre de ce projet.

En 2009, Daft Punk a remporté deux Grammy Awards. Le groupe a également décroché cinq Grammy Awards en 2014 à la suite de la sortie de Random Access Memories.

En 2010, au sommet de leur art, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont été faits chevaliers de l’Ordre des Arts et des Lettres.

La rupture

Le 22 février 2021, deux des meilleurs DJs du monde ont annoncé sa séparation sur YouTube dans une vidéo intitulée Epilogue, la dernière vidéo du groupe. La vidéo ne donne pas beaucoup d'informations au sujet de cette séparation. Kathryn Frazier, l'attachée de presse de longue date du groupe, a confirmé la séparation à Pitchfork et Variety, sans en donner les raisons.

Cette annonce a suscité un regain d’intérêt pour l'œuvre du groupe. Les ventes de ses albums numériques ont explosé, augmentant de 2 650 %, et les écoutes en flux de l'album Discovery de 500% en vingt-quatre heures.

