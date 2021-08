Biographie de Thomas Bangalter: photos, Daft Punk, musique, fortune

De nombreuses personnes ne le reconnaissent sans doute pas dans la rue. Pourtant, Thomas Bangalter est l'un des disc-jockeys les plus célèbres de la France. Avec Guy-Manuel de Homem-Christo, il a fondé le groupe de musique électronique Daft Punk en 1993. Les deux ont alors adopté un look qui sied au style de musique qu'il ont embrassé: uniforme et casque. Il est difficile de parler de Thomas Bangalter sans faire mention du groupe Daft Punk. Si vous vous êtes toujours demandé qui est le Français qui se cache derrière le look particulier de Daft Punk, nous faisons tomber le masque pour vous.

Thomas Bangalter du groupe Daft Punk, Djing, Creamfields, au Royaume-Uni, en 1998. Photo: @Pymca

Source: Getty Images

Thomas Bangalter, est né le 3 janvier 1975 à Paris. Il est un musicien, chanteur, disc-jockey, producteur, réalisateur et scénariste français. Il a fondé, avec Guy-Manuel de Homem-Christo, le duo de musique électronique Daft Punk. Le groupe a réalisé de nombreux hits et a décroché plusieurs récompenses depuis 1993, l'année de sa création. Thomas Bangalter est l'un des chanteurs français les mieux payés.

Présentation sommaire de Thomas Bangalter

Nom de naissance : Thomas Bangalter

: Thomas Bangalter Genre : homme

: homme Date de naissance : 3 janvier 1975

: 3 janvier 1975 Signe du astrologique : Capricorne

: Capricorne Lieu de naissance : Paris

: Paris Age : 46 ans

: 46 ans Nationalité : française

: française Activités : musicien, chanteur, disc-jockey, producteur, réalisateur et scénariste

: musicien, chanteur, disc-jockey, producteur, réalisateur et scénariste Scolarité : lycée Carnot

: lycée Carnot Instruments : synthétiseur, guitare, guitare basse

: synthétiseur, guitare, guitare basse Genres artistiques : house music, disco

: house music, disco Groupes successifs : Stardust, Together, Darlin' et Daft Punk (1993-2021)

: Stardust, Together, Darlin' et Daft Punk (1993-2021) Distinctions : Grammy Award du meilleur enregistrement dance (2009), Chevalier des Arts et des Lettres (2010), Grammy Award de l'album de l'année (2014)

: Grammy Award du meilleur enregistrement dance (2009), Chevalier des Arts et des Lettres (2010), Grammy Award de l'album de l'année (2014) Parents : Daniel Vangarde et Thérèse Thoreux

: Daniel Vangarde et Thérèse Thoreux Epouse : Élodie Bouchez

: Élodie Bouchez Enfants : Tara-Jay (né en 2002) et Roxan (né en 2008)

: Tara-Jay (né en 2002) et Roxan (né en 2008) Facebook : https://www.facebook.com/thomasbangalterofficial (16 000 abonnés)

: https://www.facebook.com/thomasbangalterofficial (16 000 abonnés) Instagram: https://www.instagram.com/t.bangalter/?hl=en (16,8 000 abonnés)

Daft Punk (Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo) se produit pendant le troisième jour du festival O2 Wireless à Hyde Park le 16 juin 2007 à Londres. Photo: @Jim Dyson

Source: Getty Images

Enfance et début dans la musique

Thomas Bangalter a hérité la musique et son style particulier de son environnement familial. Il est le fils d'une chorégraphe, Thérèse Thoreux, et d'un auteur-compositeur et producteur, Daniel Bangalter. Plus connu sous le pseudonyme de Daniel Vangarde, le père de Thomas Bangalter a composé des chansons pour des artistes сomme les Gibson Brothers, Ottawan et Sheila Black Devotion.

C'est donc dans la musique que le petit Thomas est né et a grandi. C'est tout naturellement qu'il en a fait une passion très tôt. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de six ans, sous le regard attentif et rigoureux de ses parents.

En 1986, le jeune Thomas Bangalter a fait la rencontre de Guy-Manuel de Homem-Christo au collège Carnot, dans le 17e arrondissement de Paris. Les deux collégiens ont formé le groupe rock Darlin' en 1992. Ils y ont associé Laurent Brancowitz qui est devenu le guitariste du groupe Phoenix. Thomas Bangalter a joué de la guitare basse dans rock Darlin'.

Le groupe n'a malheureusement pas connu le succès attendu. Après l'échec critique et commercial de leurs deux uniques titres publiés sur une compilation, les fondateurs du groupe rock Darlin', Guy-Manuel et Thomas ont formé Daft Punk. C'était en 1993. Thomas Bangalter avait alors 18 ans.

En 1995, à seulement 20 ans, Thomas Bangalter a fondé son propre label de house. Il l'a appelé Roulé. Il y a publié les titres qu'il a réalisés en solo ainsi que ses collaborations avec DJ Falcon et d'autres artistes.

En 1996, Thomas Bangalter était membre d'un groupe connu sous le nom de Da Mongoloids, dont les membres étaient Armand Van Helden, Bangalter et Junior Sanchez. Sous le label Strictly Rhythm, le trio a sorti son unique titre, Spark da Meth.

En 1998, Thomas Bangalter a fondé le groupe Stardust avec Alan Braxe et Benjamin Diamond. Ce groupe a lui aussi été de courte durée. Il s'est éteint après le succès de son morceau unique intitulé Music Sounds Better with You.

Thomas Thomas Bangalter de 'Daft Punk' est vu à l'hôtel le Majestic lors de la 72e édition du Festival de Cannes le 21 mai 2019 à Cannes, France. Photo: @Pierre Suu

Source: Getty Images

Thomas Bangalter entre musique et cinéma

Au début de la décennie 2000, la carrière de Thomas Bangalter a amorcé sa vitesse de croisière. En 2002, il a signé la bande originale du film Irréversible de Gaspar Noé, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. La même année, il a été l'un des auteurs du scénario de Interstella 5555, un film d'animation qui s'appui sur l'album Discovery.

La même année, il a travaillé sur le morceau 113 fout la merde qui est apparu dans l'album du 113 portant le même nom.

En 2005, Daft Punk a sorti son troisième album studio, Human After All. Il a permis de connaitre un peu plus les chanteurs masqués comme l'a précisé Homem-Christo.

Chaque album que nous avons fait est étroitement lié à nos vies. [...] Les trucs internes et personnels que Thomas a traversés pendant Human After All l' ont rapproché de l'endroit où il était à l'époque.

En 2009, Thomas Bangalter a collaboré une fois encore avec Gaspar Noé pour la bande sonore de Enter the Void. Un an plus tard, il a reçu la distinction de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, une décoration décernée aux personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

En 2011, Thomas Bangalter a réalisé et chorégraphié un court métrage dont le personnage principal était son épouse, Élodie Bouchez. Le film a servi de publicité pour la ligne de vêtement Co. Un an plus tard, Thomas Bangalter est intervenu dans le court métrage First Point réalisé par Richard Phillips.

En 2013, le chanteur a sorti avec son acolyte Homem-Christo leur quatrième album studio, Random Access Memories . Ils ont dû enregistré plusieurs fois et avec du matériel différent, à la quête du meilleur son. Giorgio Moroder qui a participé à cet album a révélé qu'il avait enregistré sa contribution vocale sur plusieurs microphones.

En juin 2017, Thomas a été annoncé comme le coproducteur de l'album Everything Now d'Arcade Fire. La même année Thomas Bangalter a sorti un nouveau morceau de 14 minutes intitulé Riga (Take 5).

En 2018, il a réalisé deux morceaux pour le film Climax, en collaboration Noé. La même année, Alan Braxe et Benjamin Diamond sont retournés en studio avec Thomas Bangalter pour materiser à nouveau le titre Music Sounds Better with You, pour le vingtième anniversaire de la chanson. La version remasterisée est sortie le 28 juin 2019.

Plus tard, il a co-écrit et coproduit deux morceaux de l'album Lettre infinie de Matthieu Chedid.

La fin de l'aventure Daft Punk

Le 22 février 2021, Daft Punk a publié une vidéo annonçant la rupture du duo. Après la pression du public qui voulait savoir davantage sur la dissolution du groupe, Thomas Bangalter a publié une note manuscrite qui n'a pas apporté plus d'éclaircissements. C'est Todd Edwards, l'ami et collaborateur du groupe qui a précisé que Bangalter en particulier cherchait des projets solo potentiels.

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont ainsi mis fin à vingt-huit années de carrière.

En juillet 2021, le public a découvert que Bangalter travaille sur la partition d'un ballet français intitulé Mythologies, présenté par le Ballet Preljocaj. Le ballet de 90 minutes présente la direction et la chorégraphie d'Angelin Preljocaj et la musique originale de Bangalter, avec la direction musicale de Romain Dumas.

Guy-Manuel de Homem-Christo, Pharrell Williams et Thomas Bangalter, à la 56e cérémonie des GRAMMY Awards le 26 janvier 2014 à Los Angeles, Californie. Photo: @Mark Davis

Source: Getty Images

Vie privée: Thomas Bangalter, un époux discret

Thomas Bangalter est un artiste très discret. Il ne s'est montré à visage découvert qu'à quelques occasions comme lors de la soirée Alors les filles on fête Noël, en décembre 2006. On l'a également vu sans son masque lors de la soirée d'anniversaire de l'ancien manager du duo Daft Punk, Busy P. à Los Angeles, en avril 2009.

Thomas Bangalter et l'actrice Élodie Bouchez vivent ensemble depuis 1999. Ils sont mariés et sont parents de deux enfants, Tara-Jay (16 ans) et Roxan (10 ans). La famille passe la moitié de l'année à Los Angeles. Dans une interview accordée à Gala, en 2016, la femme de Thomas Bangalter a expliqué que vivre avec la célébrité n’était aucunement un problème.

Comme nous-mêmes ne sommes pas trop sollicités, nos garçons en bénéficient. Ils vont d’ailleurs dans une école publique de quartier. On pourrait bien entendu les inscrire dans des établissements où il n’y a que des enfants comme eux, on n’a rien contre d’ailleurs, mais pour l’instant, on n’en voit pas la nécessité.

Elodie Bouchez et Thomas Bangalter sont un couple de stars qui trouvent du temps pour leurs enfants.

Thomas Bangalter fait désormais chemin seul. Il anime des soirées branchés à travers le monde. On se souviendra toujours du titre Club Soda de Thomas Bangalter, sorti en 1997 dans le cadre d'un LP à deux titres, comme l'un de ses meilleurs morceaux.

