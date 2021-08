Chandler Bing: 5 choses qu'on adore chez le plaisantin de Friends

Chandler Muriel Bing est un personnage fictif de la série télévisée américaine Friends. Son rôle dans la série a été joué par l'acteur Matthew Perry. Chandler est né dans la famille de la romancière érotique Nora Tyler Bing et d'un travesti homosexuel, la star de Las Vegas Charles Bing. Les parents de Chandler ont été nommés d'après l'un des personnages du film The Thin Man de 1934, comme Nora Charles, par example. Parmi les six amis, seul Chandler est le seul enfant dans la famille.

Acteurs de la série comique "Friends" de NBC. Sur la photo : David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc. (Photo de Warner Bros. Télévision)

Source: Getty Images

Quelle est la biographie de Chandler Bing?

Quand Chandler avait neuf ans, ses parents ont décidé de se séparer. Comme c'est arrivé le jour de Thanksgiving Day, cette fête n'a pas été une expérience agréable pour Chandler. La même année, Chandler a fumé sa première cigarette. Au collège, Chandler a partagé une chambre avec Ross Geller, qui est devenu son meilleur ami. Au même moment, il a rencontré la sœur de Ross, Monica, et son amie, Rachel. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a loué un appartement en face de celui de la grand-mère de Monica et Ross, où Monica et Phoebe vivaient déjà.

Chandler Bing et Monica Geller: étincelle, tempête, amour!

Chandler aimait une brune spectaculaire de retour au collège, et il a même tenté de lui avouer ses sentiments. Néanmoins, la jeune fille s'est bornée à un refus en plaisantant. Le début d'une relation sérieuse entre les jeunes commence pendant un voyage à Londres pour le mariage de Ross. L'union avec Monica se reflète bien dans le comportement du personnage, sa psyché et son caractère. Le jeune homme se sent plus confiant pour défendre son opinion dans des situations controversées. Avant Monica, il a eu les courtes relations avec plusieurs femmes, mais à chaque fois les circonstances ont empêché leur développement.

Quelles sont les 5 choses qu'on adore chez le plaisantin de Friends, Chandler Muriel Bing?

Chaque personnage de Friends a un trait de personnalité différent, et Chandler a sans aucun doute son sens de l'humour. Nous vous invitons à vous souvenir de cinq de ses blagues les plus mémorables!

Une chose bizarre est que Donald Duck ne portait pas de pantalon, mais en sortant de la douche, il s'est attaché avec une serviette... La question est: pourquoi? C'est ça les gars! Je dois aller travailler. Si je n'entre pas les données dans l'ordinateur à temps... personne ne le remarquera. Ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire?! - Pense! Que ferions-nous si nous avions un cerveau... Personne ne sait ce qui est le plus douloureux: accoucher d'un enfant ou se faire frapper entre les jambes... Car personne au monde n'a connu ni l'un ni l'autre. Chandler, tu as de beaux cheveux! - Merci, je les cultive moi-même.

Chandler Bing: les 7 faits incroyables sur le personnage de Friends

Chandler a eu un troisième mamelon. Cependant, après que la fille ait quitté Chandler à cause de lui, il l'a supprimé. Frank Buffet le Jeune a nommé l'un de ses enfants Chandler même si une fille est née. Quand Monica était jeune, elle a laissé tomber un couteau sur la jambe de Chandler et lui a coupé l'orteil. Chandler a perdu sa virginité à 23 ans et a touché pour la première fois les seins d'une femme à 19 ans. Chandler a été vu nu par chacun de ses amis. Dans l'épisode La princesse Leia Fantasia, Chandler admet que parfois pendant les rapports sexuels, il a une image de mère. Chandler est le seul gars qui a vu les seins des trois personnages principaux.

Épisode 24. Sur la photo: Matthew Perry dans le rôle de Chandler Bing, Courteney Cox dans le rôle de Monica Geller-Bing. Photo par: Danny Feld/NBCU Banque de photos

Source: Getty Images

Chandler Bing est un ami de rêve! Il vient aider ses amis au premier appel et ne demandera rien en retour

On ne compte pas le nombre de fois où Chandler est venu en aide à Joe. Il a irrémédiablement emprunté de l'argent et l'a soutenu dans ses efforts créatifs. Une seule fois, Bing a accidentellement mentionné qu'il ne croyait pas au succès du film avec un ami dans le rôle principal, à cause duquel ils se sont disputés sérieusement. Mais au final, Chandler a vraiment eu raison: le tournage a été éteint, n'ayant pas eu le temps de démarrer. Alors, il essayait juste de remplacer Joe par la voix de la raison.

Les acteurs de FRIENDS Photo de Reisig & Taylor/NBCU Banque de photos/NBCUniversal

Source: Getty Images

Friends, le saison 7, 8ème série: Un épisode dans lequel il était révélé que Chandler n'aime pas les chiens

Pendant le jour de Thanksgiving Day Chandler a proposé à ses amis un nouveau jeu: lister tous les états d'Amérique en 6 minutes. Personne n'a pu le faire, et seul Ross, qui a compté 46 États sur 50, ne voulait pas abandonner et il a fait un pari avec Chandler. Alors, il ne mangerait pas un morceau de la dinde des fêtes tant qu'il n'aurait pas deviné tous les États. Monica et Chandler ont découvert que ces derniers jours dans la chambre de Phoebe il y a un chien de ses amis qui ont quitté la ville depuis un moment. A la fin, Monica a accepté de garder ce chien mignon, mais tout à coup il est révélé que Chandler est terrifié par les chiens. Rachel invite Tag, de qui la fille est partie, à venir à leur fête. Là, Joe lui révèle par inadvertance les sentiments de Rachel.

Les acteurs de FRIENDS Photo by Reisig & Taylor/NBCU Photo Bank/NBCUniversal

Source: Getty Images

Source: Legit