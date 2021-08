Comment retrouver une personne: les 9 astuces les plus efficaces

Au gré des mouvements et des brassages, on se fait de nouveaux amis, on s'attache à de nouvelles personnes, mais on en quitte d'autres que l'on perd de vue. On s'est déjà tous posé la question de savoir comment retrouver une personne. Comment retrouver une personne avec son prénom? Comment retrouver une personne avec une photo? Comment retrouver une personne disparue? Comment retrouver une personne perdue de vue? Comment faire pour retrouver une personne? Comment retrouver une personne sans nom de famille? Comment retrouver une personne sur Facebook? Nous vous proposons les dix astuces les plus efficaces pour renouer avec la chaleur de vos proches.

Internet est une niche d'informations sur ceux qui s'y connectent et Dieu sait que presque la terre entière a ses habitudes sur la plupart des réseaux sociaux. Le premier endroit où chercher un proche aujourd'hui c'est donc Internet. Pensez-y.

Les réseaux sociaux

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ces réseaux sociaux regroupent plusieurs centaines de millions d'utilisateurs dont la plupart y introduisent des informations sur elles: noms, professions, adresses, amis, familles, téléphone... Avec un peu de chance, on peut donc retrouver un vieil ami qu'on a perdu de vue depuis des années sur un réseau social. La recherche peut cependant être différente d'un réseau social à un autre.

1. Facebook

Inspiré du trombinoscope, le réseau social Facebook a été fondé en 2004 par Mark Zuckerberg et certains de ses camarades de l'université Harvard Chris Hughes, Eduardo Saverin, Andrew McCollum et Dustin Moskovitz. Il a d'abord été réservé aux étudiants de cette université puis, il s'est ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006.

Facebook a franchi en juin 2017 la barre de 2 milliards d'utilisateurs actifs. C'est un espace le plus fréquenté sur la toile après Google et Youtube, selon Alexa. C'est donc le réseau social le plus indiqué pour retrouver une personne.

Il suffit tout d'abord, de saisir le nom de la personne recherchée dans la barre de recherche. Vous verrez alors se dérouler une liste de noms de personnes correspondant à votre recherche. Vous devez ensuite cliquer sur le nom que vous pensez être celui de votre proche pour être dirigé vers son profil. Vous y trouverez alors toutes les informations s'il a rendu ces dernières publiques à travers le réseau social. Vous pourrez dès lors lui laisser un message.

2. Copains d'avant

Comme son nom l'indique, Copains d'avant est est le site qui permet de retrouver d’anciens camarades d’école, des amis qu'on a perdus de vue ou un amour de jeunesse. On y retrouve également 1,3 million de photos de classe et 3 millions de photos d’établissements.

Le site de réseautage social édité par CCM Benchmark Group revendique plus de 15 millions de membres. Il est resté pendant plusieurs années devant Facebook en France. Pour retrouver un ancien ami sur Copains d'avant, il faut s'inscrire pour avoir accès aux détails des profils des membres. Il faut ensuite remplir un formulaire mentionnant son identité et les établissements fréquentés.

La recherche sur Copains d'avant peur se faire par le prénom, par le nom de famille, par le nom de jeune fille, par l'année de naissance, par la ville, ou par l'école de votre copain. Le site dispose d'une messagerie électronique interne et permet de partager des photos.

3. LinkedIn

LinkedIn est un réseau social à vocation professionnelle. Il est destiné aux entrepreneurs, aux salariés, aux recruteurs et aux personnes en quête d'emploi ou de stages. LinkedIn est lié à tous les domaines de la vie professionnelle. Il permet à ses usagers de se faire connaître et se positionner en tant qu’expert.

De nombreux employeurs y sont également inscrits dans le but d'y recruter éventuellement. LinkedIn est également parfait pour élargir son réseau dans le but de trouver de nouveaux collaborateurs, de nouveaux clients ou un nouvel emploi.

Tout comme avec Facebook et les autres réseaux sociaux, l'utilisation de LinkedIn requiert au préalable la création d'un profil pour lequel il est recommandé d’indiquer un maximum d’informations. On peut y diffuser du contenu (publications, articles, vidéos, etc.) directement depuis la plateforme.

LinkedIn permet également d'intégrer des groupes abordant de nombreuses thématiques et des hashtags qu’il est possible de suivre pour être rapidement au courant des derniers contenus diffusés selon un sujet précis.

La recherche sur LinkedIn se fait selon le même principe que sur Facebook. Vous saisissez le nom de la personne que vous recherchez et vous êtes immédiatement orienté vers son profil. Avec un peu de change, vous y trouverez des renseignements sur son emploi, sa localisation, sa qualification et ses formations. Il existe aussi une messagerie interne sur LinkedIn.

4. Instagram

Instagram est à la fois une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos. Ce site a été fondé et lancé en octobre 2010 par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger. Depuis 2012, Instagram appartient à Facebook.

Si vous avez au moins 13 ans, l'âge minimum requis pour utiliser Instagram, vous pouvez y avoir un compte. Si la principale fonction d'Instagram c'est le partage de ses photographies et ses vidéos avec son réseau d'amis, il peut aussi s'avérer efficace dans la recherche d'une personne. En effet, le réseau social dispose également d'une barre de recherche dans laquelle il vous suffit de saisir un nom pour espérer accéder aux photos et vidéos postées par la personne recherchée.

Très souvent, les utilisateurs d'Instagram indique les endroits où leurs photos ou vidéos ont été prises. C'est donc un excellent moyen pour suivre les déplacements de nos proches. Puisque le réseau social permet aussi de dialoguer avec les membres à travers l'utilisation de la messagerie interne, vous pouvez écrire à votre ancien camarade une fois que vous serez tombé sur sa page.

Instagram revendique plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde, dont 75 % d'utilisateurs en dehors des États-Unis, selon les chiffres officiels fournis en juin 2018. De nombreux autre réseaux sociaux vous permettront retrouver vos anciens amis. Il s'agit entre autres de Twitter, Trombi, Pages jaunes, Skyrock et YouTube. Plusieurs réseaux sociaux comme Messenger, offrent même la possibilité de localiser une personne.

5. Google

En dehors des réseaux sociaux, Internet offre une grande panoplie d'outils permettant de retrouver une personne. Google est le premier moteur de recherche sur la toile. Avec Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, il fait partie des géants du Web. On les appelle les GAFAM. En 2011, Google possédait un parc de plus de 900 000 serveurs, ce qui en fait le parc de serveurs le plus important au monde.

Le moteur de recherche Google représentait 6,4 % du trafic Internet mondial en octobre 2010. Sur Google, on trouve presque tout ce qui a des traces sur internet. Saisissez le nom de votre vieil ami et le moteur de recherche trouvera pour vous toutes les traces de sa présence sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site de son école ou de son entreprise. Google offre également la possibilité de faire une recherche avec une photo. Pour cela, il faut saisir "Google image" dans la barre de recherche, importer la photo et lancer la recherche.

6. Yahoo

Yahoo est une messagerie qui dispose également de la fonctionnalité de recherche qui fait la particularité de Google. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour accéder à cette fonctionnalité. Il vous suffit de saisir le nom de la personne que vous n'avez plus vue depuis des années et d'attendre les résultats de votre recherche.

7. Un service téléphonique de renseignement

A travers un service téléphonique de renseignements, vous pouvez obtenir les coordonnées d'une personne. Ca sera moins facile qu'avec Internet pour des raisons de protection des données, mais vous ne perdrez rien à essayer.

8. Une agence de détectives privés

Vous pouvez également recourir aux services d'une agence de détectives privés. C'est très onéreux et en général réservé aux disparitions inquiétantes ou suspectes, qui n'ont pas été résolues par les services de police. Mais il n'est pas exclu que vous y ayez recours pour retrouver un proche.

9. Le renseignement auprès des proches

La chose qui serait la plus facile à faire sans Internet c'est s'adresser aux proches, anciens camarades de classe ou collègues de la personne recherchée afin de la retrouver.

Vous le savez à présent. Il est plus facile de retrouver une personne que l'on ne voit plus sur Internet. Mais il existe aussi des solution qui n'impliquent pas l'utilisation d'un téléphone ou d'un ordinateur.

Comment retrouver une personne sans Internet?

S'il est plus facile aujourd'hui de retrouver une personne à travers Internet, il est également possible d'essayer de rentrer en contact avec un ancien ami sans Internet. Ce n'est cependant pas une mince affaire.

