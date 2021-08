Biographie de Diam’s: après le succès, que devient Diam’s?

Diam's est une chanteuse du rap français dont la grande percée est survenue avec l'album Brut de Femme en 2003, qui a donné naissance au top 10 des singles DJ. Son suivi, Dans Ma Bulle en 2006, il est devenu l'album français le plus vendu en France cette année-là. Son vrai nom est Mélanie Georgiades. Diam's est connue pour son activisme politique à la fois dans ses paroles et dans sa personnalité publique. Elle s'est convertie à l'islam fin 2008 et porte un Jilbāb. Elle a des enfants de différents maris. Que savons-nous de plus sur Diam's?

La présentation de la biographie de Diam's

Nom complet: Mélanie Georgiades

Date de naissance: 25 juillet 1980

Age de Diam's: 41 ans

Signe astrologique: Lion

Signe chinois: Singe

Lieu de naissance: Nicosie, Chypre

Activité principale: rappeuse, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, doubleuse

Genre musical: hip-hop, rap français, rap politique

Instruments: voix

Années actives: 1994–2012

Labels: Hostile Records, Capitol Soul, Parlophone, Warner (depuis 2013)

Diam's lors du NRJ Cine Award 2005 au Grand Rex à Paris, France. (Photo de Jean Baptiste Lacroix/WireImage)

Source: Getty Images

Une biographie brève de Diam's

Diam's était de nationalité mixte, étant née d'une mère française et d'un père chypriote. Néanmoins, son père a quitté la famille lorsque Mélanie était encore dans la petite enfance et elle a été élevée comme enfant unique par sa mère. Sa mère a quitté Chypre et s'est installée en France alors que Mélanie n'avait que quatre ans, et la jeune fille a fini par grandir dans la banlieue tranquille d'Orsay, au sud de Paris. Mais Mélanie s'est vite lassée de sa vie tranquille au milieu de bungalows aux pelouses bien tondues. Et elle a commencé à aller plus loin à la recherche de stimulation, se traînant dans les lotissements locaux où le mouvement rap était au cœur de la vie des adolescents.

41e Midem Music Market. La chanteuse française Diam's reçoit le premier Golden Mobile Award délivré par les mobiles SFR. (Photo par Eric CATARINA/Gamma-Rapho)

Source: Getty Images

Les goûts musicaux de Mélanie

Les goûts musicaux de Mélanie étaient assez éclectiques à l'époque. Elle était une grande fan de la pop star française Francis Cabrel, mais aimait aussi le travail de grands groupes de rap tels que Suprême NTM et Public Enemy. Inspirée par ce qu'elle a entendu, Mélanie a rapidement commencé à écrire ses propres chansons. En quête d'un nom de scène, elle s'installe sur l'idée de Diam's (inspirée de la définition du dictionnaire d'un diamant comme un objet de luxe et d'ornement, trouvé sous forme minérale pure. La substance la plus dure connue de l'homme, un diamant ne peut être que coupé par un autre diamant).

Diam's se produit lors de la 23ème cérémonie des "Victoires de la musique" le 08 mars 2008 à Paris, France. (Photo de Toni Anne Barson/WireImage)

Source: Getty Images

La carrière et le succès de Diam's

En 1998, alors qu'elle n'a que 19 ans, Diam's a signé un contrat de développement avec BMG Music Publishing France. Avec l'aide de l'éditeur, Diam's a travaillé sur son métier et a signé un autre contrat avec Universal Records en 1999. Elle est apparue dans une chanson sur l'album 2002 de DJ Mehdi (The Story Of) Espion. En 2005, elle a collaboré avec la chanteuse indonésienne Anggun pour sa chanson Juste Être Une Femme, qui figure sur la version française de son album studio Luminescence.

Discography de Diam's

Premier Mandat (1999)

Brut de femme (20030

Dans ma bulle (2006)

SOS (2009)

Filmographie

Honey: voix française de Missy Elliott (2003)

Girls in America: voix de Judy Marte (2004)

Lascars: voix de Jenny (2009)

Diam's et sa vie en Arabie saoudite

"Avant de me convertir à l'islam, j'ai ressenti une tristesse dans ma vie...", raconte Mélanie Georgiades à Arab News. Plus elle lisait, plus elle était convaincue. Jusque-là, elle croyait en un seul Dieu, mais elle était chrétienne dans son cœur, ou plutôt, ne savait pas exactement qui elle était, sauf triste. Après s'être convertie à l'islam, elle a déménagé en Arabie saoudite avec son mari, un ancien rappeur franco-tunisien, Faouzi Tarkhani. Georgiades et son mari se sont également rendus à La Mecque pour effectuer le Hajj. Depuis deux ans, ils ont élu domicile dans le Royaume, loin de l'islamophobie et du mépris dont elle souffre en France.

Que fait la chanteuse Diam's aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut dire sur son interview avec TF1?

Diam's est apparue dans une interview télévisée exclusive avec la chaîne de télévision française TF1. Elle parlait d'une expérience passée avec la drogue, y compris des stupéfiants hallucinants, et avoir été dans un asile psychiatrique jusqu'à ce qu'elle découvre la sérénité de l'Islam. Diam's a déclaré que la religion lui avait été présentée par coïncidence, lorsqu'elle a vu un ami musulman prier. De plus, elle a déclaré qu'elle était mariée depuis plus d'un an et qu'elle était maintenant une nouvelle mère, s'éloignant de son passé lié à la drogue.

Dans son interview télévisée elle a déclaré que sa "conversion à l'islam était le résultat d'une conviction personnelle, après avoir compris la religion et lu le Saint Coran". Interrogée sur le port du hijab en France, pays qui a interdit le niqab, elle a répondu : "Je crois que je vis dans une société tolérante, et je ne me sens pas blessée par les critiques, mais par les insultes et les stéréotypes jugements".

Source: Legit