Biographie de Rokhaya Diallo: vie privée, mari, engagement, livres

by Talla Alain

Rokhaya Diallo est l'un des visages de la lutte contre le racisme en France. Journaliste, écrivaine, éditorialiste et réalisatrice française, elle ne manque pas l'occasion de faire entendre sa voix sur la question de l'égalité des chances. Elle arbore fièrement et courageusement ses casquettes de militante antiraciste et féministe. Rokhaya Diallo a créé en janvier 2007 l'association Les Indivisibles qui est à l'origine de la cérémonie satirique des Y'a bon Awards récompensant des déclarations jugées racistes par des personnalités publiques en France. Le portrait d'une combattante intrépide est ci-dessous.

L'écrivaine, journaliste, chroniqueuse Rokhaya Diallo assiste à la première du Théâtre du Gymnase '9 Mois de Bonheur' le 10 décembre 2018 à Paris, France. Photo: @Foc Kan

Source: Getty Images

Rokhaya Diallo est née le 10 avril 1978 à Paris. Auteure de plusieurs livres et documentaires engagés, elle ne fait pas la langue de bois quand elle aborde le sujet des discriminations dans la société française. Ses prises de position ont souvent suscité de vives polémiques, que ce soit relativement à la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises et à son soutien aux réunions "en non-mixité", à ses déclarations sur le racisme d'État en France ou à ses liens avec la mouvance des Indigènes de la République. Ses combats lui ont souvent valu d'être la cible d'attaques racistes.

Présentation sommaire de Rokhaya Diallo

Nom de naissance : Rokhaya Diallo

: Rokhaya Diallo Genre : femme

: femme Date de naissance : 10 avril 1978

: 10 avril 1978 Lieu de naissance : Paris

: Paris Age : 43 ans

: 43 ans Signe astrologique : Bélier

: Bélier Nationalité : française

: française Pays d'origine : Sénégal

: Sénégal Activités : journaliste, écrivaine, réalisatrice, activiste

: journaliste, écrivaine, réalisatrice, activiste Formation : Université Panthéon-Sorbonne

: Université Panthéon-Sorbonne Site web : www.rokhayadiallo.com

: www.rokhayadiallo.com Facebook : https://www.facebook.com/rokhaya.diallo

: https://www.facebook.com/rokhaya.diallo Instagram: https://www.instagram.com/rokhayadiallo/?hl=en

Enfance et études de Rokhaya Diallo

Rokhaya Diallo est née lundi, 10 avril 1978, à Paris, d'un père sénégalais et d'une mère gambienne. Son père était un mécanicien membre du Parti socialiste. Il était par ailleurs un membre influent de la communauté sénégalaise en France. Sa mère quant à elle était professeure de couture.

La famille de la jeune Rokhaya a déménagé en 1989 pour s'installer à La Courneuve, un banlieue parisienne. Elle y a fréquenté le lycée Jacques-Brel.

En 2000, Rokhaya Diallo a décroché une maîtrise de droit international et européen. Cela lui a permis d'être recrutée chez IBM où elle a fait un passage éclaire. Elle a quitté son poste chez IBM en 2002 parce qu'elle s'y sentait «comme un pion».

Peu de temps après, Rokhaya s'est inscrite à l'université Panthéon-Sorbonne où elle a eu un master en marketing et distribution dans l'industrie audiovisuelle, en 2003. Depuis lors, elle travaille dans la production audiovisuelle.

Rokhaya Diallo s'estime chanceuse d'avoir mener ses études dans un contexte où très peu de Noirs avaient accès à la bourse. A ce sujet, elle a confié dans un numéro du magazine Elle, en novembre 2012, qu'elle n'a pas eu beaucoup de camarades d'origine africaine.

À Assas ou dans mon école de commerce, on n’était que deux Noirs dans la classe. J’étais la seule à venir de banlieue et à être boursière.

Passionnée de japanime, Rokhaya a participé à la fondation de la Japan Expo, un salon événementiel professionnel français sur la culture populaire japonaise. Elle a ensuite fait un court passage dans l'industrie du film en tant qu'actrice de doublage. A ce titre, elle a interprété Kamui Shirō enfant dans X1999, d'après Clamp, et Ex dans Ah! My goddess: Le film.

En 2001, pour financer ses études à l'école de commerce Novancia, la journaliste à travaillé au sein du service jeunesse de La Courneuve. Elle y a eu la charge d'accompagner les jeunes les moins favorisés vers le monde professionnel.

Elle a ensuite été sollicitée lors de la création du Conseil local de la jeunesse avant d'en devenir présidente. Elle a occupé cette fonction pendant deux ans.

En 2002, Rokhaya Diallo a participé à de nombreux courts-métrages du collectif Une case en moins, en qualité de comédienne, chanteuse et parolière.

Rokhaya est militante de l'association anti-sexiste Mix-Cité et auprès de l'organisation altermondialiste ATTAC11, notamment lors du festival Images mouvementées.

Lilian Thuram et Rokhaya Diallo au cocktail de lancement du livre "Pari (s) D'Amies": Rokhaya Diallo et Kim Consigny au Hangar le 7 avril 2015 à Paris. Photo: @Foc Kan

Source: Getty Images

L'engagement de Rokhaya Diallo à travers Les Indivisibles

En 2006, irritée par les discours racistes qu'elle entendait au quotidien, Rokhaya a cofondé l'association Les Indivisibles.

Chez la plupart de mes interlocuteurs, le fait d'être noire et d'origine populaire posait problème.

Le nom de cette association fait référence à l’article premier de la Constitution française qui stipule que "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale".

L'association est présentée comme "un groupe de militants dont le but est de déconstruire, notamment grâce à l’humour et l’ironie, les préjugés ethno-raciaux et en premier lieu, celui qui nie ou dévalorise l’identité française des Français non-Blancs".

Elle s'est donné pour objectif de réduire les discriminations de tous ordres. Pour ce faire, l'association milite pour que cesse ce qu'elle appelle une "partition de la nationalité française selon une apparence physique". Son mot d'ordre est: "Français, sans commentaire".

Dès sa naissance en 2007, l'association comptait une douzaine de membres qui ont travaillé en toute discrétion. Dans une interview accordée à Afrik.com en mai 2007, Rokhaya a davantage précisé les motivations qui ont été les siennes à la genèse de l'association.

J’ai commencé à réunir des personnes autour de cette idée au milieu de 2006. Le concept de l’association s’est monté autour d’anecdotes tirées de situation que j’ai vécues et partagées avec mes amis. A force d’échanger, je me suis rendue compte que nous avions des vécus similaires. C’est cette caractéristique anecdotique qui nous a très rapidement orientés vers le choix d’une tonalité humoristique.

En 2009, l'association a commencé à faire parler d'elle avec l'annonce de l'organisation d'une cérémonie annuelle de distinction d'hommes publics dont les paroles sont jugées empreintes de racisme. Les organisateurs de cette cérémonie l'ont appelée les Y'a bon Awards.

Avec François Durpaire, Marc Cheb Sun, Lilian Thuram et Pascal Blanchard, Rokhaya a lancé en 2010 un appel et cent propositions pour une "République multiculturelle et post-raciale".

En mars 2010, elle a été sélectionnée pour participer au programme International Visitor Leadership.

Le 6 mars 2010 sur Canal+, Rokhaya a fait face à Éric Zemmour qui a tenu des propos d'une confusion inouïe dans l'émission Salut les Terriens! l'écrivain controversé déclarait alors que les Noirs font l'objet de nombreux contrôles "parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabesse".

Plus tard, Rokhaya Diallo a confié au magazine Elle, au sujet de cet échange très médiatisé, qu'elle s'est sentie agressée et qu'elle aurait aimé que Zemmour présentât des excuses.

La moindre des choses serait qu’il s’excuse. Mais je ne suis pas dupe: il ne le fera jamais […] En tout cas, une chose est sûre: Éric Zemmour sera mis à l’honneur lors des prochains "Y'a bon Awards".

En 2011, Les Indivisibles s'est montré très critiques vis-à-vis du Parti socialiste que l'association a jugé "totalement absent et irresponsable". Pour l'association, "le vieux fonds culturel laïcard et antireligieux l'empêche de toucher et comprendre les jeunes musulmans de France."

En 2013, Rokhaya Diallo a occupé la 36e place du classement des 100 Françaises les plus influentes, selon le magazine Slate. Selon le classement du britannique Powerful Mediafigure elle figurait, la même année, parmi les 30 personnalités noires les plus influentes d'Europe.

Le combat de Rokhaya Diallo à travers les médias

En tant que journaliste, Rokhaya Diallo saisit toutes les occasions que lui offrent les médias pour élever sa voix contre les discriminations.

Elle a réalisé plusieurs reportages pour la presse française, comme sur les femmes au Bahreïn et sur le racisme en Tunisie pour Les Inrocks, ou encore sur le mouvement Black Lives Matter qui a fait la une du journal Libération.

Elle écrit par ailleurs des tribunes dans la presse internationale: le Washington Post, The Guardian et Al Jazeera entre autres. Le 24 août 2020, elle a été nommée contributrice de la section Global Opinions du Washington Post. Elle y fait des éditoriaux sur les questions de racisme et de sexisme.

A la radio, Rokhaya est chroniqueuse depuis 2009 sur RTL.

Depuis la même année, elle a multiplié ses interventions à la télévision dans le cadre de plusieurs émissions comme présentatrice ou invitée.

En septembre 2018, elle a créé le podcast Kiffe ta race, avec Grace Ly. L'émission est diffusée sur la plateforme Binge Audio.

Rokhaya Diallo est auteure des livres Pari(s) d'amies, Comment parler du racisme aux enfants et À nous la France.

La vie privée de Rokhaya Diallo est restée privée jusqu'à ce jour. On ne sait pas beaucoup sur le mari de Rokhaya Diallo, encore moins sur ses enfants.

