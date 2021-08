Que devient le chanteur K. Maro depuis Femme like you ?

En 2004, tous les jeunes branchés se sont trémoussés au rythme du hit Femme like you de K- Maro. Le tube a été un tel succès qu'il a porté son auteur à la cime de la chanson française. Le titre faisait partie du deuxième album de Cyril Kamar intitulé La Good Life. Sous le nom d’artiste K-Maro, le natif du Liban alors âgé de 24 ans avait publié un premier album, I am à l'ancienne, passé sans avoir fait grand-bruit, deux années plus tôt. Après le succès de 2004, K-Maro est presque devenu invisible. Qu'est-il devenu? Que fait-il aujourd'hui? A-t-il fondé une famille? Travaille-t-il dans l'industrie musicale? Votre curiosité sur la nouvelle vie de K-Maro sera assouvie à travers cet article.

De son vrai nom Cyril Kamar, K-Maro est né le 31 janvier 1980 à Baalbek au Liban. Fuyant la guerre, il a quitté son pays natal avec sa famille quand il n'était encore qu'un enfant. Ils se sont installés à Montréal en 1995, après un passage éclaire à Paris. Le jeune Kamar s'est lancé dans la musique en 1998 avec les groupe Les Messagers du Son (LMDS) dont il a participé à la création. Ce n'est que cette année que K Maro est devenu papa pour la première fois.

Enfance de K-Maro et ses débuts dans la musique

Le jeune Cyril Kamar a vécu à Beyrouth jusqu'à l'âge de 10 ans. Sa famille s'est installée au Canada alors qu'il était encore adolescent. Il a donc étudié au Collège Stanislas de Montréal. Très vite, le virus de la musique s'est emparé de lui.

À seulement 15 ans, il s'est lancé dans ses premiers concours de free-style et a monté son premier groupe de rap, Les Messagers du Son (LMDS). Ce dernier a rencontré un franc succès au Québec.

Très vite le groupe a enregistré deux albums sans discontinuer. Les récompenses ont aussitôt été au rendez-vous. LMDS a été élu Révélation de la scène des Francofolies de Montréal en 1998. Il a par ailleurs reçu le prix de la chanson hip-hop de l’année 1999 et celui du meilleur album hip-hop de l’année en 2000. Malgré ce succès retentissant, Cyril Kamar s'est lancé dans une carrière solo.

Sous son nom d'artiste K-Maro, il a sorti un premier album solo intitulé I am à l'ancienne, en 2002. Cet opus a regroupé quatorze chansons réalisées par DJ Short Cut. Parmi ces chansons, Le Clan Chill enregistré avec Corneille a plus fait sensation. On a également retrouvé dans l'album le titre Symphonie pour un dingue en deux versions: sa version originale composée par Louis Côté et la version Remix Pour mes dingues sur un beat de Sonny Black.

En 2003, K-Maro a créé son premier label qu'il a nommé K.Pone.Inc. Il y a produit des artistes comme Shy'm, Vaï, ancien membre de la LMDS, Imposs, Ale Dee, Rad, Peya et Jay entre autres. K-Maro a grandement contribué au succès de Shy'm.

En 2004, son deuxième album intitulé La Good Life a été publié. Ce dernier a été distribué dans plus de 25 pays. Si cet autre album a connu un tel succès, c'est grâce au single Femme Like U. Le tube a remporté le NRJ Music Award de la chanson de l'année 2004.

L'album La Good Life s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde et a cumulé près de deux millions de singles vendus. La même année, K-Maro est apparu sur la version francophone du titre Chance interprété par le groupe The 411. Ce titre a été rendu disponible seulement sur la version française de l'album Between the Sheets.

Grâce à la notoriété de K-Maro acquise du succès de Femme Like You, le label Scartik Rekordzil a sollicité de lui la co-écriture des paroles du titre Celui....

Qu'est devenu K-Maro après Femme Like You?

Après le retentissement de Femme Like You, K-Maro est presque retombé dans l'anonymat. Il n'a cependant jamais quitté la scène.

En 2005, il a sorti son troisième album intitulé Million Dollar Boy, Sous le label Warner. Celui-ci a été certifié disque de platine. Il comportait treize titres: K.M.A.R.O, Les frères existent encore, Histoire de luv' (Ft. Shy'm), K.P.O.N.E. Inc., Gangsta Party, Million Dollar Boy, Nice & Slow, Juss Shake, Dirty, Strip Club, Nouveau millénaire, The Greatest et Simple Vie.

En 2006, K-Maro a sorti l'album Platinum Remixes pour célébrer ses 10 années de carrière. Il y a repris ses plus grands tubes remixés aux cotés de trois titres inédits. On y a retrouvé quinze titres au total, notamment Let’s go, Crazy (Remix), Dense dessus (Remix), Histoires de luv (Remix), Gangsta party (Remix), Qu’est ce que ca te fout (Remix), I shine, Beautiful bizness (Remix), Femme like you (Remix), Rolling down (Remix), Les frères existent encore (Remix), Le k ne chante plus (Remix), The greatest (Remix), Million dollar boy (Remix) et Viens me voir.

En 2007 il a prêté sa voix pour l'enregistrement du titre Alive de Mondotek.

En 2008, K-Maro a sorti son quatrième album qu'il a appelé Perfect Stranger. Cet autre album avait la particularité d'avoir été enregistré en anglais. On y a découvert quatorze titres: Out In The Streets, Écouter Let It Show, Écouter Love It Or Leave It (Feat. Imposs), Écouter Take You Away, Écouter, All Over Again, Écouter Good Old Days, Écouter Take It Slow, Écouter Change The Game (Feat. Belly & Rad), Écouter Never Walk Away (Feat. Odessa Thornhill), Écouter Missing You, Écouter Not Your Time To Go, Écouter Take You Away, Part 2 (Feat. Jonas), Écouter Keep My Grind, Écouter et Celebration.

La même année, K-Maro a parallèlement ouvert son premier restaurant haut de gamme à Miami. Le business dans l'âme, il a également ouvert une boite de nuit sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal.

En 2010, deux année après une petite trêve observée sur la scène musicale, K-Maro a sorti l'album 01.10. Cet album a sacrifié à la tradition des quatorze titres. Les fans de K-Maro se sont délectés de La musique, Génération 80's, Électrique, Belle trentaine, L'un pour l'autre, Choc, La cour des malaimés, C'est pas grave, Pas 2 comme toi, Ambitieux, Rien n'a changé, Envers et contre tout et Réversible et L'essentiel.

Le cinquième album de K-Maro s'est vendu uniquement sur le marché canadien. La même année, il a intégré l'équipe de Warner Music France en tant que directeur général et directeur artistique d'Ambitious Boys Club, le nouveau label de la major.

Dans le cadre de ces fonctions, K-Maro a refusé de travailler sur l'album Carpe diem de Keen'V. Il préférait alors se consacrer à d'autres artistes et ne croyait pas au potentiel commercial du projet.

Les titres de K-Maro sont un mélange de rap français et de hip-hop.

En juin 2010, K-Maro a participé à la production de l'album Génération T.E.X.T.O. de Be Wiz'U, un groupe qui s'était constitué grâce à la chaîne Canal J.

Trois années plus tard, le chanteur canadien a fondé à Paris East 47th Music avec Pascal Nègre, chez Universal Music Group. E.47 est présentée comme une maison indépendante et polyvalente d’artistes. Elle met à la disposition de ses talents toutes les ressources dont ils ont besoin pour réussir.

Elle compte plusieurs filiales à Paris à Los Angeles et à Montréal: E.47 Records, un label indépendant, E.47 Creative Lab, une équipe de créateurs de contenus et de directeurs artistiques, au service des marques, des institutions et des artistes maison, E.47 Agency qui s'occupe du management, du branding et du merchandising, E.47 Live, le département touring, The Wood Lab Studio, un complexe de studios d'enregistrement et The Wood Lab, une structure d'éditions.

À la même période, K-Maro a monté une agence de conseil aux artistes, Rock&Cherries Agency.

Entouré d'un collectif d'artistes et de créatifs parisiens indépendants (Kamar & The Bugged Mind Crew), K-Maro a sorti son premier single le 15 septembre 2017. Il l'a intitulé Mary. Réalisé de façon collective par les membres de The Bugged Mind Crew, le clip est apparu comme un court-métrage artistique. Une grande première.

Le 13 décembre 2019, K-Maro a publié le best-of Demain c'est loin, accompagné du single du même nom.

Vie privé de K-Maro

Le 23 juillet 2016, K-Maro a convolé en justes noces avec Anne-Sophie Mignaux. La femme de K-Maro est une consultante de mode, également rédactrice en chef joaillerie et horlogerie. Il a traduit le bonheur qui l'animait alors en quelques mots sur son compte Instagram.

La vie est une question d'équilibre. Un homme d'affaires épanoui est avant tout un homme heureux en famille et auprès de qui se trouve une femme forte, puissante et brillante. Voici les clés du bonheur: #Elleestmonéquilibre, #couplepuissant et #mafemme.

Ce n'est que cinq années plus tard que K-Maro et anne-sophie ont gouté au plaisir de devenir parents. La fille de K-Maro, Gaïa, est née le 19 mars 2021. K-Maro et sa femme ont annoncé la bonne nouvelle sur leurs comptes Instagram.

