Biographie de Melania Trump: âge, taille, la carrière de mannequin

Melania Trump est une fille simple d'une ville de province d'Europe de l'Est, qui a atteint des sommets dans sa carrière. Elle est devenue l'épouse d'un milliardaire, puis du président de l'État le plus puissant du monde. Melania est une star de la mode, créatrice de bijoux et polyglotte! En 2017 ell a pris les fonctions d'hôtesse de la Maison Blanche. De fait, l'épouse de l'ex-président des États-Unis n'est pas trop bavarde, mais certains de ses actes et faits tirés de sa biographie parlent d'eux-mêmes.

La présentation de la biography de Melania Trump

Nom complet: Melanija Knavs

Date de naissance: 26 avril 1970

Age de Melania Trump: 51 ans

Lieu de naissance: Novo Mesto, Yougoslavie

Le signe astrologique: Taureau

Signe chinois: Chien

Taille de Melania Trump: 180 cm

Père: Victor Knavs

Mère: Amalia Knavs

Conjoint: Donald Trump

Enfants: Barron Trump

Parti: républicain

Éducation: école secondaire de design et de photographie, Ljubljana

Profession: mannequin

Quelle a été l'enfance de Melania Trump? Où est-elle née et où a-t-elle étudié?

Melania est née dans une famille moyenne ordinaire. Son père, Victor Knavs, est originaire de la ville de Radece et sa mère Amalia est originaire du village de Raka dans les environs de Sevnitsa. Viktor Knavs vendait des voitures et des motos dans une entreprise publique et Amalia travaillait comme créatrice de vêtements pour enfants à l'usine Jutranjka. Elle était le troisième et le plus jeune enfant de la famille. Les confidentes les plus proches de Trump incluent sa sœur aînée Ines Knavs. Elle est une femme et une amie incroyable. Dans leur jeunesse, les sœurs ont étudié ensemble dans une école de design de la capitale slovène, Ljubljana.

Une petite histoire d'amour de Melania et Donald Trump: comment le couple s'est-il rencontré et quand se sont-ils mariés?

Melania Knavs a rencontré Donald Trump en 1999 alors qu'elle travaillait pour le magazine Allure. Après le lancement de l'émission de téléréalité à succès et axée sur les affaires de Trump, The Apprentice, le monde a découvert le lien entre un mannequin et un homme d'affaires. Trump a déclaré à l'émission de radio que Melania Knvas soit l'amour de toute sa vie. Après cela, Melania s'est vu proposer une collaboration avec le magazine britannique GQ, pour lequel elle a posé complètement nue. Le mannequin et Donald Trump se sont fiancés en 2004 et se sont mariés le 22 janvier 2005 à l'église épiscopale Bethesda-by-the-Sea à Palm Beach. Fait intéressant, parmi les invités des jeunes mariés figurait la rivale de Donald Trump aux élections, Hillary Clinton.

Education et carrière de la future première dame des États-Unis

Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Melania a décidé de poursuivre ses études à la faculté d'architecture et de design de l'Université de Ljubljana. La rencontre avec le photographe Stane Yerko a immédiatement apprécié les données externes de la jeune fille et l'a persuadée de travailler comme modèle. Cette rencontre est devenue fatidique pour elle. C'est vrai, que Melania Trump est apparue sur les couvertures de nombreuses publications - Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle et Sports Illustrated Swimsuit Issue. De plus, le modèle a joué dans le film The Exemplary Male. Après avoir obtenu son diplôme de première année, Melania a changé son nom de famille pour un Knaus, qui est plus euphonique. Puis, elle s'est rendue à Milan, où une série de tournages pour des magazines et des défilés de créateurs de mode ont commencé. La belle n'est jamais retournée à l'université.

