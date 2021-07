La statue de la Liberté: connaissez-vous toutes ses répliques?

Défendue par plusieurs grands penseurs à travers les âges, adoptée par des marques de cigarettes ou de prêt-à-porter et conquise par des régimes politiques totalement différents, la liberté se manifeste sous diverses formes. Si La Statue de la Liberté est une sculpture, elle représente une notion sacrée. Notamment, puisque les premières traces de cet art étaient des figurines de magie et des totems et idoles que l’homme vénérait, et aussi puisque tout ce qui se passe entre le sculpteur et le public, des sculptures de la Grèce antique à celles de la Renaissance et jusqu’aux temps modernes, est impliqué pour donner une âme à la sculpture. L’âme de la statue de la liberté est constituée par les valeurs accumulées depuis l’abolition de l’esclavage, ainsi que toutes les définitions qui déterminent la liberté, polysémique et pluraliste telle que l’on l’hérite aujourd’hui.

Une vue de la Statue de la Liberté, le 8 août 2017 à New York. Photo: Drew Angerer

Source: Getty Images

Les répliques de la statue de la Liberté sont aussi présentes en Europe, les plus considérables se trouvent en France, en Espagne et en Allemagne, ainsi que de les autres côtés du monde, en Chine, au Japon et au Brésil. L’erreur est d’en déduire que chacun en a ses propres notions, et que toute personne peut faire ce qu’elle veut de la liberté. En réalité, s’il s’agit de répliques de la même statue qui a originellement été offerte aux États-Unis de la part du peuple français, ce n’est pour nul autre raison qu’il s’agisse du même principe qui décrit une notion humaine, commune et civile. En 1871, un siècle près suivant la fin de la guerre de l’indépendance aux États-Unis, le sculpteur français Auguste Bartholdi, né à Colmar et auteur d’autres monuments comme Christophe Colomb et le Lion de Belfort, prend le projet de produire la statue de la Liberté dans la forme que l’on connaît. Dévoilée au grand jour le 28 octobre 1886, La Liberté éclairant le monde s’illustre et distribue généreusement, depuis cela, tout ce qu’elle représente.

Présentation de la statue de la Liberté

Nom original : La Liberté éclairant le monde

: La Liberté éclairant le monde Surnoms: La Statue de la Liberté, Liberté

La Statue de la Liberté, Liberté Construction: 1886

1886 Âge: 135 ans

135 ans Sculpteur: Auguste Bartholdi

Auguste Bartholdi Architecte: Eugène Viollet-le-Duc

Eugène Viollet-le-Duc Ingénieur: Gustave Eiffel

Gustave Eiffel Style: a rchitecture néoclassique

rchitecture néoclassique Piédestal: béton et granite

béton et granite Revêtement: cuivre

cuivre Structure: acier

acier Couverture de la flamme: feuilles d’or

feuilles d’or Hauteur: 92,9 mètres

92,9 mètres Poids: 225 tonnes

225 tonnes Orientation: Est

Est Visiteurs: 4 millions par an

La statue de la Liberté est vue à travers le brouillard avant le début de la cérémonie du 125e anniversaire de la Statue sur Liberty Island, le 22 septembre 2011. Photo: Daniel Berehulak

Source: Getty Images

Que représente La Statue de la Liberté?

Une plaque sur la base de la Liberté est gravée par les dernières lignes d’un poème d’Emma Lazarus. Sur cette base de la statue illuminant le monde et les relations interhumaines, un poème qui donne de la valeur à tous nos comportements, des baisers partagés à l’art de rompre avec une personne. Tant de sentiments peuvent être incarnés dans la Liberté, et le poème inscrit dessus est intitulé le nouveau colosse (The New Colossus). Il est possible de lire ce qui est traduit par:

Garde, Vieux Monde, tes fastes d'un autre âge, crie-t-elle,

Donne-moi tes pauvres, tes exténués,

Qui en rangs pressés aspirent à vivre libres,

Le rebut de tes rivages surpeuplés,

Envoie-les moi, les déshérités, que la tempête m'apporte

J'élève ma lumière et j'éclaire la porte d'or!

La plaque a été ajoutée en 1903, soit presque 20 ans après l’inauguration de la statue, et cela démontre que la notion de liberté s’adapte à notre vision contemporaine au monde. Se tenant debout et avançant d’un pas avec le pied gauche, la femme représentée par la statue porte une robe qui ressemble aux vêtements de la Rome antique. La statue dont une nouvelle réplique a été transportée aux États-Unis porte une couronne, ainsi qu’une tablette et une torche dans les mains.

S’agit-il de représentations maçonniques comme ce que plusieurs d’entre nous peuvent remarquer? La torche enflammée de La Statue de la Liberté symbolise les lumières, l’inverse de l’obscurité qui peut être contradictoire avec la notion de la liberté. La tablette représente la fine ligne entre le droit et le devoir, soit entre la liberté des citoyens et la loi qui l’encadre. Aussi, les matériaux qui ont servi à la construction de la statue, notamment, le cuivre et l’or, ajoutent une touche de pureté à La Statue de la Liberté.

Une gravure du XIXe siècle de "La liberté éclaire le monde" publiée en Espagne. Photo: GraphicaArtis

Source: Getty Images

Qui a construit La Statue de la Liberté?

Officiellement considérée comme ayant un intérêt historique et un héritage exceptionnel pour l’humanité, La Statue de la Liberté est un patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Le projet de la construction de la statue a commencé en 1865, quand Édouard de Laboulaye a eu l’idée de construire une grande sculpture qui représente les principes de la liberté, elle sera offerte aux États-Unis à l’occasion du centenaire de l’indépendance du pays américain. Le sculpteur, Auguste Bartholdi, a été inspiré par le projet du canal de Suez, en Égypte.

Quelles étaient les inspirations derrière La Statue de la Liberté?

Inspirée par un projet réel, mais où il manquait la présence d’un dernier monument, est-ce que La Statue de la Liberté était également une transposition du colosse de Rhodes? La statue d'Hélios, le dieu Soleil, a été détruite à cause d’un tremblement de terre et a été reconstituée grâce à l’imagination du peintre Maarten van Heemskerck. La construction de La Statue de la Liberté, dont la taille est si grande pour en faire la 8ème Merveille du monde, dépendait de l’imagination du sculpteur, Auguste Bartholdi, pour lequel il fallait un immense phare à l'entrée du canal.

Le projet du sculpteur en Égypte n’a jamais été réalisé, ce qui l’a poussé à utiliser ses plans initiaux pour les convertir en service de la création de La Statue de la Liberté dont la hauteur est de 92,9 mètres. Mais alors, le phare à l’entrée du canal Suez était prévu pour être une représentation de Libertas, la déesse romaine de la liberté. Nous savons, aujourd'hui, ce que représente la statue de la Liberté. Il s’agit des mêmes principes à la base depuis le projet de Suez à la Liberté, bien qu’il ne s’agisse pas d’une déesse mais d’un visage de sources diverses.

L'ossature du bras droit de la Statue de la Liberté pendant la construction à Paris. Photo: Hulton Archive

Source: Getty Images

Comment le visage de la statue de la Liberté a-t-il été imaginé?

Un visage à mille visages. Est-ce que La Statue de la Liberté est comme la Mona Lisa, une synthèse de plusieurs visages féminins qui représentent des valeurs humaines? Effectivement, nous ne possédons que des théories concernant la source d’inspiration pour le sculpteur, spécialement quand celui-ci était à l’étape du visage lors de la construction de la Liberté. D’une jeune fille tenant une torche suivant le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, à l’une des personnes qui ont financé le projet, et en passant par la mère du sculpteur, les théories sont diversifiées.

Auguste Bartholdi n’a jamais nié la ressemblance entre la sculpture et sa mère, mais en octobre 2013, Nathalie Salmon prouve au public que son ancêtre, Sarah Coblenzer, avait posé pour le sculpteur. Ce qui s’ajoute à de plus anciennes hypothèses à partir desquelles nous pouvons déduire qu’Auguste Bartholdi a pu faire une synthèse entre plusieurs visages féminins. En revanche, pour le camp républicain, il s’agit de défendre l’idée que le sculpteur ne s’est inspiré d’aucun cas particulier.

Reproduction d'un chantier de Restauration la Statue de la Liberté, le 10 mai 1986. Photo: Raphael Gaillarde

Source: Getty Images

Pourquoi La Statue de la Liberté a-t-elle été offerte aux États-Unis?

L’amitié franco-américaine est solide depuis plusieurs siècles, et afin d’approfondir les relations, un cadeau est offert pour célébrer la victoire de l'Union dans la guerre de Sécession. Édouard de Laboulaye organise un dîner au début de l'été 1865, chez lui à Glatigny, en invitant des amis qui ont les mêmes principes et les mêmes visions et orientations politiques. Cet élément, selon le journal d’Auguste Bartholdi, a été l’un des facteurs qui ont inspiré la construction de la Liberté.

L’histoire de La Statue de la Liberté, d’un autre côté, va aussi dépendre d'une collecte de fonds organisée la même année, en 1865, par le même journal. Les fonds ont été collectés pour dédier une médaille d’or à Mary Todd Lincoln, la veuve du président américain Abraham Lincoln qui abolit l’esclavage et rétablit l’Union. Auguste Bartholdi va voyager aux États-Unis par la suite, afin de repérer le site où La Statue de la Liberté va être déposée, ainsi que pour gagner des partisans et des fonds pour la création de ce qui va devenir un patrimoine mondial.

Des drapeaux levés par de centaines d'unités des Dames auxiliaires vétérans des guerres étrangères lors des cérémonies marquant le 61e anniversaire de la Statue de la Liberté.

Source: Getty Images

Où se trouve la statue de la Liberté?

Rien qu’à Paris, il est possible de trouver 6 répliques de La Statue de la Liberté. Le caractère allégorique de la dame couronnée et portant une flamme est universel, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une flamme d’amour, la statue est largement connue à une échelle mondiale. Il est alors possible de trouver des miniatures de la Liberté partout dans le monde, et elles sont toutes basées sur la statue d’origine qui se trouve sur une île dans le port new-yorkais. La Statue de la Liberté de New York est la mère de toutes les répliques, elle est la statue originale à partir de laquelle les autres répliques ont été inspirées.

Sur quelle île se trouve la statue de la Liberté?

À l’origine, l’île qui contient le monument a été une base militaire. En plus de cela, il s’agit d’un fort tracé géométriquement en forme d’étoile qui a servi de base pour construire le socle de la Liberté. L’île connue aujourd’hui par le nom de Liberty Island portait le nom de Bedloe's Island, il s’agit évidemment d’un territoire inhabité qui est entouré par les eaux du New Jersey. L'île reste, cependant, propriété du gouvernement fédéral des États-Unis.

La pleine lune se levant sur la réplique de la Statue de la Liberté à Colmar, dans l'est de la France, ville natale de son sculpteur Frédéric Bartholdi. Photo: Patrick Hertzog

Source: Getty Images

À 2,6 km de Manhattan, Liberty Island est uniquement accessible par ferry. Il est possible d’y accéder à partir de Jersey City ou de Manhattan, et moyennement, le nombre de visites de La Statue de la Liberté et de Liberty Island est de 4 millions de personnes par an. Les visiteurs arrivent de tous les autres États américains, ainsi qu’en provenance des quatre coins du monde. Contrairement aux autres répliques, sa notoriété est d’un niveau mondial.

Où sont les 5 répliques parisiennes de la statue de la Liberté?

En France, La Statue de la Liberté de Colmar, qui devient de plus en plus belle, est la plus grande des répliques. Elle mesure 12 mètres et elle est considérée comme la plus grande Liberté de France. La statue de Colmar est importante parce qu’il s’agit de la ville natale d’Auguste Bartholdi, le sculpteur à l’origine de la statue qui se trouve à New York. Le sculpteur tenait à avoir une réplique teintée en cuivre dans sa ville natale, chose qui a été concrétisée sur la Route de Strasbourg, à Colmar.

Celle qui est la plus connue en tant que La Statue de la Liberté de Paris se trouve à l'île aux Cygnes, dans le 15ème arrondissement. Cette statue de la liberté dont le symbole est toujours l’émancipation vis-à-vis des différentes formes d'oppression a été offerte par le Comité des américains de Paris à la capitale française. D’autres versions se trouvent au jardin du Luxembourg, dans le 6ème arrondissement, dans le musée des Arts et Métiers, au 3ème, sur la place Michel Debré, aussi dans le 6ème, ainsi qu’à l’American Dream, dans le 2ème.

Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté, explique la construction intérieure de la section Main de la statue à un visiteur

Source: Getty Images

Où se trouvent les répliques de la statue de la Liberté en France?

Le modèle sur lequel le sculpteur s’est basé est resté chez lui jusqu’à la période d’après sa mort, il a été découvert par la veuve d’Auguste Bartholdi qui l’a rendu aux autorités. Le plâtre se trouve aujourd’hui au musée des Arts et Métiers à Paris. Cependant, la maquette a servi pour la création de plusieurs autres répliques, dont l’une qui a également été envoyée en Amérique, aussi à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Le plâtre a servi aussi pendant la construction des statues que l’on peut trouver à la capitale, ainsi que de plusieurs entre celles qui existent dans les autres régions de la France et du monde.

Dans l’Aisne, à Blérancourt, dans les Alpes-Maritimes, à Nice, dans l’Aveyron, à Saint-Affrique, dans la Charente, à Angoulême, dans les Côtes-d'Armor, à Plaintel, dans le Doubs, à Corcelle-Mieslot, ainsi que dans l’Eure-et-Loir, à Saint-Martin-de-Nigelles, La Statue de la Liberté est partout. Il est également possible d’en trouver des répliques dans la Gironde, à Bordeaux, dans la Haute-Marne, près de Chaumont, dans l’Hérault, à Lunel, dans l’Isère, à Roybon, dans le Loire, à Saint-Étienne, ainsi que dans le Morbihan, à Cléguérec.

Statue de la Liberté édifiée en commémoration du 100e anniversaire du décès de son créateur Auguste Bartholdi, originaire de la ville de Colmar. Photo : Frederick Florin

Source: Getty Images

D’autres statues sont également présentes dans la Nièvre, à Varennes-Vauzelles, dans le Pas-de-Calais, à Cambrin, dans le Saône-et-Loire, à Saint-Vallier, dans la Seine-Maritime, à Barentin et dans la Seine-et-Marne à Rozay-en-Brie. Aussi que dans le Tarn, à Albi, dans le Var, à Saint-Cyr-sur-Mer, dans la Vienne, à Poitiers et dans la Haute-Vienne, à Châteauneuf-la-Forêt.

Où se trouvent les répliques de la Liberté dans le reste du monde?

Dans le reste du monde, le nombre des statues de la liberté n’est pas précisément déterminé. Sauf en Afrique, il existe au moins une statue dans chaque continent, et plusieurs pays et leurs peuples défendent les idées que représente ce symbole de la liberté. Depuis 1986, l’année de l'inauguration de la Liberté de New York, plusieurs répliques sont apparues dans les quatre coins du monde, toutes de tailles moins importantes que la statue d’origine.

La pleine lune se lève derrière la Statue de la Liberté, le 18 mai 2019 à New York. Photo: Johannes Eisele

Source: Getty Images

Les répliques européennes

Au Royaume-Uni: à Leicester, au sommet de l'usine Liberty Shoes.

En Allemagne: dans la Basse-Saxe, au parc d'attractions Heide-Park.

En Irlande: au comté de Donegal.

En Espagne: en Catalogne, à Cadaquès et à Barcelone. Puis à Cenicero et Lloret de Mar.

En Norvège: à Bleik et à Visnes (la source du cuivre de la statue de New York).

En Autriche: à Carinthia, au parc Minimundus.

En Ukraine: à Lviv, sur le dôme du 15 Prospekt Svobody.

Au Kosovo: à Pristina, au sommet de l'hôtel Victory.

Les répliques américaines

Aux États-Unis: il existe quelque 30 répliques dans le pays américain.

Au Mexique: à Campeche, plus exactement à Palizada.

Au Brésil: il existe 5 répliques de la Liberté dont deux à Rio de Janeiro.

En Argentine: à Buenos Aires.

Au Pérou: à Lima, à l’entrée d'un club de jeu nommé New York.

En Équateur: à Guayas, plus exactement à Guayaquil.

Les répliques d'Asie et d’Océanie

En Chine: il existe 3 répliques de la Liberté dans le pays asiatique.

Au Japon: il existe 4 répliques de la Liberté au pays du soleil levant.

En Australie: à Adélaïde, dans le complexe commercial Westfield Marion.

En Inde: à Bombay, dans le parc Vardhaman Fantasy.

En Israël: deux répliques sont présentes dans l’État hébreux.

Aux Philippines: à Baguio, dans une ancienne base militaire américaine.

Au Viêt Nam: des répliques sont présentes à Hanoï.

Source: Legit Newspaper