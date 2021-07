Daria: tout savoir sur ce dessin animé classique à voir ou revoir

La série animée comique Daria, créée par Glen Eichler et Susie Lewis pour MTV, est un spin-off de la célèbre série télévisée américaine Beavis and Butthead, dans laquelle Daria est un personnage mineur. La série est sortie sur les écrans dans les années 90 et, de plus, sur une telle chaîne qu'il devient immédiatement clair que le public de la série animée doit être un adulte.

De quoi s'agit-t-il dans le dessin animé "Daria" et quel est le sujet de cette série télévisée américaine?

Daria Morgendorffer vit dans la petite ville provinciale de Lawndale. Elle va à l'école et a un caractère assez complexe. Le personnage principal est une personne extrêmement cynique qui aime beaucoup ridiculiser et troller les autres. Les parents de la fille sont obsédés par le glamour et leur carrière. Il ne consacrent donc pratiquement pas de temps à Daria et à sa sœur cadette. Daria est fondamentalement différente de tout les autres enfants de son âge et n'a donc pratiquement pas d'amis. La seule personne qui peut communiquer normalement avec elle est une artiste talentueuse nommée Jane Lane. Comme beaucoup d'autres projets similaires, la série animée ridiculise les stéréotypes établis de la société moderne à travers les situations dans lesquelles le personnage principal se trouve constamment.

Brèves informations sur la série américaine

Slogan: Talks Slow, Thinks Fast (ce qui en traduction signifie: parle lentement, pense vite )

(ce qui en traduction signifie: ) Date de sortie: 3 mars 1997

Date de fin de streaming de la série: 21 janvier 2002

Pays: les États-Unis

Âge: téléspectateurs ayant atteint l'âge de 16 ans

Réalisateur: Karen Discher, Guy Moore, Tony Kluck

Genre: drame, comédie, adulte, dessins animés, étranger

Durée d'une série: environ 22 min

Acteurs: Tracy Grandstaff, Wendy Hoopes, Julian Rebolledo, John Lynn, Janie Merz, Mark Thompson, Ashley Albert, Jessica Sidney Jackson, Alvaro J. Gonzalez, Sarah Drew et autres

Inclus sur tels listes: meilleurs dessins animés d'un drame 1997 (1ère place); meilleure comédie d'animation 1997 (1ère place), meilleurs dessins animés pour adultes 1997 (1ère place), meilleure série animée de 1997 (1ère place), les meilleurs dessins animés étrangers de 1997 (1ère place)

Nombre de saisons: 5

Nombre d'épisodes: 13 épisodes pour la saison

Où regarder la série télévisée Daria en streaming gratuitement: il existe plusieurs de sites, ainsi que sur Vimeo, Kimcartoon ou Dailymotion

Quelle est l'intrigue du dessin animé?

Le personnage principal nommé Daria est une adolescente vivant dans une petite ville. À la fin de la série animée, elle entre à l'université. L'intrigue du dessin animé est que les téléspectateurs voient diverses situations dans lesquelles une écolière se trouve à son âge et à sa position. En outre, la série animée contient une légère plaisanterie sur les différents personnages typiques qui habitent la ville dans laquelle vit la jeune fille. De plus, il existe d'autres personnages principaux, par exemple, son amie Jane. Et, bien sûr, il y avait des jeunes. Premièrement, l'histoire de la ligne d'amour se développe entre le personnage principal et le frère de son ami, qui n'a jamais apporté la réciprocité à Daria. Et puis, Daria commence à se rapprocher du petit ami de sa copine. Ces relations à trois, d'une manière générale, prennent progressivement le dessus dans la série animée.

Quelle est Daria Morgendorffer dans la série télévisée américaine Beavis and Butthead?

Selon la productrice Abby Tercule, dans Beavis et Butthead, Daria était un personnage caméo présenté pour "mettre Beavis et Butthead à leur place". La mademoiselle était censée être une fille intelligente, contre laquelle les personnages principaux, Beavis et Butthead, auraient l'air encore plus bêtes.

Source: Legit.ng