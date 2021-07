Dexter: tout savoir sur la série et le fameux tueur en série

Dexter est l'un des thrillers américains les plus connus du début du siècle actuel. Cette série a tenu en haleine les millions de téléspectateurs de Showtime, The Movie Network et Movie Central aux États-Unis et au Canada avant de faire frémir les nombreux abonnées de Canal+, TF1, NT1, Polar+3, Be Séries, RTL-TVI Mystère/AddikTV4 et SF Zwei en France, en Belgique et en Allemagne. Quels sont les ingrédients qui ont fait le succès de Dexter? Combien de saisons de cette série ont déjà été diffusées? Entrons dans le laboratoire de Dexter Morgan, l'expert en médecine légale psychopathe qui aime tuer les criminels.

LOS ANGELES - 16 MAI : Michael C. Hall dans le rôle de Dexter Morgan dans "Dexter". Photo: @Christian Weber

Source: Getty Images

Dexter est une série télévisée américaine, qui met en scène un psychopathe se cachant derrière la médecine légale qu'il exerce pour assassiner des criminels. Créée par James Manos Jr d'après le roman de Jeff Lindsay, la première saison de ce thriller a été diffusée entre le 1er octobre 2006 et le 22 septembre 2013 sur Showtime aux États-Unis et au Canada, en simultané sur The Movie Network et Movie Central.

La série comporte 8 saisons et 96 épisodes. La neuvième saison de dix épisodes est attendue pour l'automne 2021. Le premier trailer de la saison 9 a été dévoilé le 29 avril 2021 par Showtime.

Présentation sommaire de la série Dexter

Titre original : Dexter

: Dexter Genre : Dramatique, Thriller, Psychologique, Suspense, Horreur, Humour noir, Policier

: Dramatique, Thriller, Psychologique, Suspense, Horreur, Humour noir, Policier Créateur : James Manos Jr.

: James Manos Jr. Producteur : John Goldwyn

: John Goldwyn Musique : Daniel Licht

: Daniel Licht Pays d'origine : États-Unis

: États-Unis Langue originale : anglais

: anglais Chaîne d'origine : Showtime

: Showtime Nombre de saisons : 8

: 8 Nombre d'épisodes : 96

: 96 Durée : 45 - 60 minutes

: 45 - 60 minutes Première diffusion : 1er octobre 2006

: 1er octobre 2006 Acteurs principaux : Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, James Remar, David Zayas, Lauren Vélez, C.S. Lee, Desmond Harrington, Julie Benz, Geoff Pierson, Aimee Garcia

: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, James Remar, David Zayas, Lauren Vélez, C.S. Lee, Desmond Harrington, Julie Benz, Geoff Pierson, Aimee Garcia Site web : http://www.sho.com/dexter

: http://www.sho.com/dexter Facebook : https://m.facebook.com/S%C3%A9rie-Dexter-152621594900428/

: https://m.facebook.com/S%C3%A9rie-Dexter-152621594900428/ Instagram: https://www.instagram.com/dextertvseries/?hl=en

Synopsis de la série

Dexter Morgan est le personnage central de la série qui porte son nom. Il a été victime d'un traumatisme dans son enfance et adopté par un officier de la police de Miami, Harry Morgan.

A l'age adulte, Dexter est devenu un tueur compulsif qui s'est engagé dans la police de Miami pour occulter cet aspect sombre de lui. Au département de la de la Criminelle, il est un expert en médecine légale spécialisé dans l'analyse de traces de sang. Quoi de mieux pour entretenir ses pulsions criminelles et brouiller les pistes qui pourraient mener à lui.

Ce lugubre personnage est incapable de se montrer sensible ni à la douleur des autres, ni à sa la sienne. Pourtant, il se met presqu'en extase lorsqu'il satisfait ses pulsions meurtrières. Il est un tueur en série que rien ne semble pouvoir arrêter.

Si Dexter semble insatiable dans sa folie meurtrière, il ne s'en prend cependant pas à tout le monde. Les criminels qui sont passés entre les mailles du système judiciaire constituent son unique cible. Son père adoptif, Harry, lui a appris à canaliser ses pulsions meurtrières.

Dans l'entourage de Dexter, personne ne se doute de ce qu'il croule sous le poids d'une soif de tuer qui lui noue parfois la gorge. Son quotidien est quasiment celui de tous les êtres normaux. Il parvient à sauver les apparences. Sa sœur Debra Morgan, ses collègues, ses amis et sa petite amie Rita Bennett sont souvent presqu'aussi étonnés que lui à l'annonce d'un nouveau crime dont il est l'auteur.

Le synopsis du revival de la saison 9 qu'on découvrira le 14 octobre prochain ne s'éloigne guère de ceux des saisons précédentes. Intitulé Dexter New Blood, l'ensemble des prochains épisodes de la série se situe dans un contexte marqué par le retour de Dexter, 10 ans après sa disparition dans l'œil de l'ouragan Laura.

On le retrouve vivant sous un nom d'emprunt dans la petite ville d'Iron Lake, à New York. Dexter y mène paisiblement sa nouvelle vie jusqu'à ce qu'une suite d'événements inattendus dans cette communauté soudée fasse resurgir son Dark Passenger: il ne résiste pas à l'appel du sang.

Inspiré du roman Ce cher Dexter de Jeff Lindsay, la série reprend presqu'intégralement ses lieux, ses personnages et son début. Néanmoins, les auteurs de la série ont fait le choix de ne pas rester fidèles à la fin du roman en s'éloignant de la trame de sa suite intitulée Le Passager noir. L'adaptation de la série n'est donc que parcellaire à partir de la deuxième saison.

La série intéresse-t-elle toujours autant qu'à sa sortie?

Dès la sixième saison de Dexter, les téléspectateurs ont manifesté moins d'engouement que pour les saisons précédentes. Les raisons de ce désamour naissant et croissant ont été entre autres la débâcle de la production et le sentiment que les réalisateurs ont un peu forcé pour faire naitre la suite de la saga.

Dexter avait pourtant séduit au commencement. Au fil de ses quatre premières saisons, la série est devenu le programme à ne manquer sous aucun prétexte sur la chaîne Showtime. La série était aussi populaire auprès du public que de la critique.

La sixième saison est cependant apparue comme décousue, fade, insipide. Certains critiques ont même pensé que la série aurait dû se conclure deux ans plus tôt avec la cinquième saison. L'une des choses qui ont renforcé la révolte des téléspectateur a par ailleurs été l'amour que Deb, le personnage le plus maltraité de la série, porte en secret à son frère.

Il est évident que le public n'est pas très enthousiaste relativement à la sortie annoncée de la prochaine saison de Dexter, après les trois qui l'ont précédée, la huitième saison ayant été considérée par la critique comme la «pire de l'histoire de la télé».

Comment comprendre l'insaisissable Dexter Morgan?

La série Dexter a réussi son entrée dans le cercle des meilleurs séries du début de notre siècle grâce à l'histoire qui en constitue la trame, mais surtout grâce au personnage dont elle porte le nom. On ne peut pas imaginer Dexter sans le sombre et lugubre policier de la Criminelle.

La série a capitalisé sur la fascination morbide du public pour la violence. Les téléspectateurs ont entre autres aimé Tony Soprano, le parrain de la mafia en pleine crise existentielle.

Le personnage central de Dexter a tout arrangé. Il avait tout pour plaire aux friands de sensations fortes et de suspens. Né le 1er février 1971, Dexter Morgan était encore tout petit lorsqu'il a été adopté par Harry Morgan, un policier.

Ce dernier a sorti le jeune garçon d'un conteneur où il baignait dans le sang et des parties des corps de plusieurs personnes, dont celui de sa mère, Laura Moser, découpées à la tronçonneuse. En grandissant, Dexter a développé une pulsion incontrôlable et morbide. Ce coté sombre de lui, il l'a lui-même appelé «mon passager noir» («my dark passenger» en anglais).

"Retour à l'expéditeur". Dexter Morgan (Michael C. Hall) sur les lieux de l'un de ses meurtres récents. Photo: @Randy Tepper

Source: Getty Images

À l'adolescence, Dexter s'est mis à tuer des animaux et à les enterrer. Très vite, ce macabre rituel avec les animaux a arrêté de lui apporter satisfaction.

Convaincu que Dexter deviendrait un tueur de sang froid, Harry a consulté le Dr Evelyn Vogel, spécialiste des psychopathes. Ensemble, ils ont mis sur pied un code visant à canaliser les pulsions meurtrières du petit vers un intérêt social. Le code avait par ailleurs pour visée de développer des stratégies qui éviteraient à Dexter de se faire prendre.

Selon ce code, Dexter ne devait tuer que des personnes qui ont déjà tué mais qui ont échappé au système judiciaire américain. Le Code précisait qu'il ne devait y avoir aucun doute possible sur la culpabilité des personnes ciblées.

Dexter a donc commencé à traquer les tueurs de Floride en s'assurant de toujours suivre à la lettre la première règle du Code : ne pas se faire prendre.

Malade, Harry a compris que l'infirmière qui lui administrait ses soins l'empoisonnait avec des des surdoses de médicament. Il a alors autorisé Dexter à s'en débarrasser. Grace à son intervention, Dexter a maintenu son père adoptif en vie pendant un an. A la mort de ce dernier, Dexter est resté seul avec le secret.

Le personnage de Dexter Morgan est interprété par l'acteur Michael C. Hall. Hall a été nominé pour cinq Emmy Awards entre 2012 et 2018. Il a gagné le prix 2007 d' Association de Critiques de Télévision pour l'Accomplissement Individuel dans le Drame.

L'acteur qui a incarné Dexter a par ailleurs été nominé pour le Golden Globe Award de la meilleure performance d'un acteur dans un drame télévisé en 2007, 2008 et 2010. En 2010, il a remporté un Screen Actors Guild Award pour la Performance exceptionnelle d'un acteur masculin dans une série dramatique.

Source: Legit.ng