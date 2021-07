Biographie de Damian Marley: albums, frères et sœurs, carrière

Damian Marley, un digne fils de son père, qui sait écrire la musique la plus agréable, qui a la propriété de sonner comme le roulement du tonnerre. En copiant sans doute le plus grand artiste de l'histoire du reggae, Bob Marley, son fils Damian a commencé son voyage dans le monde de la musique à un jeune âge. En 1996, après avoir rejoint les Shepherds et survécu à leur séparation, Damian a sorti son premier album solo, Mr. Marley. Cinq ans plus tard, il a enregistré l'album nominé aux Grammy Halfway Tree.

Damian Marley se produit sur scène le jour 3 du festival The Ends à Lloyd Park le 02 juin 2019 à Croydon, en Angleterre. (Photo de Joseph Okpako/WireImage)

Qui est le fils de Cindy Breakspeare et Bob Marley?

Damian Robert Nesta Marley, également connu dans le monde entier sous le nom de Junior Gong et plus récemment sous le nom de Gongzilla, est né en 1978 de parents Bob Marley et Cindy Breakspeare, Miss Monde 1976. Il a un total de 13 demi-frères et sœurs, deux du côté de sa mère et 11 du côté de son père. Damian a fréquenté la Hillel Academy, une prestigieuse école privée en Jamaïque (école juive). Il a traversé beaucoup de choses parce qu'il n'a pas eu d'excellentes notes à l'école, mais cela ne semblait pas le déranger. Autoproclamé révolutionnaire spirituel, Damian a travaillé assidûment pour se tailler sa propre place dans l'histoire de la musique et pour ajouter une nouvelle perspective à l'héritage de Marley pour le 21e siècle.

La brève biographie de la vie de Damian Marley

Damian Marley n'avait que deux ans à la mort de son père, mais le plus jeune des fils Marley avait la musique profondément ancrée dans son ADN. Son premier album solo, School Controversy, a échoué. Pourtant, une des chansons était présentée sur Positively Reggae: An All Family Musical Celebration d'Epic Records. En 1993, sous le nom de Damian Junior Gong Marley, il tourne aux côtés de Shabba Ranks au World Unity Concert du DJ ragga. En 1995, la généalogie de Marley a conduit à un partenariat avec Julian Marley, qui l'a rejoint lors de représentations dans les festivals Reggae Sunsplash et Sumfest. Le succès de leur performance a conduit à une tournée internationale de soutien à Ziggy Marley & the Melody Makers qui a couvert l'Amérique du Sud, centrale et du Nord et a culminé avec le concert Marley Magic: A Marley Family Reunion à Central Park à New York.

Discographie

Albums studios

M. Marley (1976)

Halfway Tree (2001)

Welcome to Jamrock (2005)

Stony Hillv (2017)

Ses singles et chansons les plus populaires

Welcome to Jamrock (2005)

The Master Has Come Back (2005)

Road to Zion (featuring Nas) (2005)

Beautiful (featuring Bobby Brown) (2006)

All Night (featuring Stephen Marley) (2006)

Now That You Got It (Gwen Stefani featuring Damian Marley) (2007)

As We Enter (Nas and Damian Marley) (2010)

Nah Mean (Nas and Damian Marley) (2011)

Set Up Shop (2012)

Affairs of the Heart (2012)

Make It Bun Dem (Skrillex and Damian Marley) (2012)

Can't Keep Me Down (Cypress Hill and Rusko featuring Damian Marley) (2012)

Riot (Sean Paul featuring Damian Marley) (2013)

Hard Work (2014)

Nail Pon Cross (2016)

So Am I (Ty Dolla Sign featuring Damian Marley and Skrillex) (2017)

Living It Up (2018)

Love With A Quality (Karol G featuring Damian Marley) (2019)

Que se passe-t-il dans la vie personnelle de Damian Marley?

Damian a une vie personnelle calme. Il était auparavant lié de manière romantique à Lisa Bonet. Cependant, le couple s'est rapidement séparé. Actuellement Damian a une belle femme. Il est également le fier père de deux enfants dont les noms sont Elijah et Christian. C'est vrai qu'il avait également été dans certaines relations avant le mariage.

Damian Marley au 2017 ONE Music Fest à Lakewood Amphitheatre le 9 septembre 2017 à Atlanta. (Photo de Paras Griffin/WireImage)

Valeur nette de Damian Marley

Damian Marley est un chanteur et auteur-compositeur de reggae jamaïcain qui a une valeur nette de 20 millions de dollars. Comme son père, il a fait fortune en travaillant longtemps dans l'industrie musicale.

