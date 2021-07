Biographie de dj Khaled: albums, origines, fortune, femme

DJ Khaled est l'un des disc jockeys et producteurs américains les plus connus et les plus prolifiques. Si on le connait plus dans ce créneau, DJ Khaled est avant tout animateur. Depuis 2003, le natif de La Nouvelle-Orléans en Louisiane a enchainé émissions radio, sigles et disques, tous les plus connus les uns que les autres. Il est par ailleurs apparu dans plusieurs films dont le dernier est Bad Boys for Life, un film américano-mexicain réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, sorti en 2020. Quelle est l'origine de Dj Khaled? Quel est l'âge de Dj Khaled? Qui est la femme de Dj Khaled? Quelle est la fortune de Dj Khaled? Nous vous proposons une balade dans le monde merveilleux de Khaled Mohamed Khaled.

DJ Khaled dans les coulisses des Billboard Music Awards 2021, diffusés le 23 mai 2021 au Microsoft Theatre de Los Angeles, Californie. Photo: @Rich Fury

Source: Getty Images

Né le 26 novembre 1975 à La Nouvelle-Orléans en Louisiane, DJ Khaled est à la fois disc jockey, producteur, acteur et animateur. Sur les ondes de la station de radio WEDR, à Miami, il a tenu les commande d'une émission qui diffusait plusieurs styles musicaux: rap, crunk, RnB, reggaeton. Il est aussi le DJ attitré du groupe Terror Squad et le patron du label We the Best Music qu'il a fondé en 2010. La liste de ses récompenses est longue comme un bras.

Présentation sommaire de DJ Khaled

Nom de naissance : Khaled Mohamed Khaled

: Khaled Mohamed Khaled Date de naissan ce: 26 novembre 1975

ce: 26 novembre 1975 Lieu de naissance : La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis d'Amérique

: La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis d'Amérique Age: 45 ans

45 ans Signe du zodiaque : Sagittaire

: Sagittaire Taille : 169 cm

: 169 cm Poids : 106 kg

: 106 kg Nationalité : américaine

: américaine Pays d'origine : Palestine

: Palestine Résidence : Los Angeles, California, USA

: Los Angeles, California, USA Professions : Disc jockey, producteur, animateur de radio

: Disc jockey, producteur, animateur de radio Début : 1998

: 1998 Epouse : Nicole Tuck

: Nicole Tuck Enfants: Asahd Tuck Khaled et Aalam Khaled

Enfance et débuts de DJ Khaled

Fils de palestiniens immigrés, Khaled a été bercé par l’atmosphère jazz qui planait sur La Nouvelle-Orléans où il est né. C'est néanmoins le rap qu'il a toujours porté dans son cœur.

Les murs de sa chambre étaient tapissés de posters des rappeurs qui dictaient leur loi dans la musique américaine, notamment Dr Dre et 2Pac. Cette atmosphère a abondamment influencé sa musique et sa carrière, en dépit de la musique arabe que ses parents écoutaient à la maison.

En 1993, le jeune Khaled a fait la rencontre de Birdman et Lil Wayne à La Nouvelle-Orléans. Il travaillait alors chez un disquaire appelé Odyssey. Son passage chez Odyssey s'est achevé parce qu'il caressait déjà le rêve de devenir Disc jockey. Il a ainsi quitté son employeur d'alors pour se lancer dans le DJing, mixant dancehall et hip-hop.

On l'a découvert sous ce nouveau jour sur une radio pirate. Quelques temps après, le nouveau DJ s'est associé à Luther Campbell du 2 Live Crew sur son show The Luke Show. En 2003, il a commencé à animé sa propre émission de radio, TAKEOVER, pour la station de Miami, WEDR. Il y a collaboré avec K. Foxx5.

Dj Khaled au Radio One Spring Fest - Concert After Party présenté par Jim Jones. Photo: @Ben Rose

Source: Getty Images

Le passage à la case prison, le départ pour Miami et le premier disque

Plusieurs fois arrêté pour conduite sans permis, le jeune DJ Khaled a fini par passer un mois derrière les barreaux, en plus d'avoir écopé de deux mois de prison avec sursis. Dès sa sorti de prison, il s'est résolu à s'installer à Miami pour se mettre à l'abri des ennuis. Dans une interview accordée au magazine américain Complex, il a indiqué que ce choix avait été guidé par une révélation qu'il avait eue durant sa période de pénitence.

Je ne suis pas un criminel, mais cela m’a ouvert les yeux. Le jour où je suis sorti, je suis allé direct à Miami avec mes disques. J’avais l’impression que sinon j’aurais des ennuis.

Le 6 juin 2006, DJ Khaled a publié son premier album studio intitulé Listennn... the Album. Cet album a été édité par Terror Squad Entertainment et Koch Records . Il est composé de collaborations notamment avec Young Jeezy, Bun B, Birdman, Juelz Santana, Slim Thug, Krayzie Bone, Chamillionaire, Trina, Twista, Freeway, Jadakiss, Beanie Sigel, Styles Pet Lil Scrappy, entre autres.

L'album a été bien accueilli par la critique dans l'ensemble, mais les appréciations sur la production, le contenu lyrique et Khaled en tant qu'artiste ont été mitigées. Vendu à 44 000 exemplaires au cours de sa première semaine aux États-Unis, Listennn... the Album a fait son entrée au classement du Billboard 200 en occupant la douzième place.

Trois singles ont été le socle de cette première galette: Holla at Me avec Lil Wayne, Paul Wall, Fat Joe, Rick Ross et Pitbull, Grammy Family avec Kanye West, John Legend et Consequence, et Born-N-Raised avec Pitbull, Trick Daddy et Rick Ross.

Deuxième album, annonciateur d'un label

We the Best Music est le label de Dj Khaled. Mais avant d'être utilisé pour son label, cette expression a d'abord servi pour le second album du rappeur: We the Best. Publié en 2007, cet album a marqué un tournant décisif dans la carrière de Dj Khaled.

Il comporte des titres dont I'm So Hood avec T-Pain, Trick Daddy, Plies et Rick Ross, We Takin' Over, en featuring avec Akon, T.I., Rick Ross, Fat Joe, Birdman et Lil Wayne ont connu beaucoup de succès.

We Takin' Over s'est classé 28e au Billboard Hot 100 et 11e aux Hot Rap Tracks. Il a par ailleurs été certifié disque d'or par la Recording Industry Association of America (RIAA), le 20 novembre 2007.

Khaled a aussi participé au single 100 Million de Birdman, sur l'album 5* Stunna, en featuring avec Rick Ross, Dre, Young Jeezy et Lil Wayne. La même année, Khaled a remporté deux Ozone Awards: l'un dans la catégorie de «meilleure vidéo» pour We Takin' Over, et l'autre dans la catégorie «meilleur DJ radio».

Un an plus tard, Dj Khaled a publié son troisième album intitulé We Global. L'album a été annoncé par le single Out Here Grindin sur lequel il a collaboré avec Akon, Rick Ross, Lil Boosie et Plies. Ce single a été suivi par Go Hard, un autre single qui a vu la collaboration de plusieurs autres rappeurs à l'instar de Kanye West et T-Pain.

Le single qui a connu plus de succès dans cet album est I'm So Hood Remix. Il a été réédité dans cet album et a été certifié disque de platine, le 4 juin 2008. Les deux autres titres de l'Album sont Defend Dade et Rep My City, avec le rappeur Pitbull.

Cette année-là, Dj Khaled a remporté la récompense du DJ de l'année, « DJ of the Year », lors des BET Hip Hop Awards et Ozone Awards. En 2009, il est devenu président de Def Jam South.

Entre 2010 et 2021, Dj Khaled a enchainé neuf albums pour une moyenne d'un peu moins d'un album par année: Victory, We the Best Forever, Kiss the Ring, Suffering From Success, I Change a Lot, Major Key, Grateful, Father of Asahd et Khaled Khaled.

DJ Khaled aux 62ème Grammy Awards annuels dans la Salle de presse au Staples Center, le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. Photo: @David Crotty

Source: Getty Images

We The Best Music, un label qui s'impose

En 2008, DJ Khaled a lancé We The Best Music Group. Il a tout de suite intéressé des artistes comme le rappeur Ace Hood qui fut le premier à signé sur We the Best Music.

En septembre 2011, c'est Mavado qui a signé à son tour avec le label. Le 2 mai 2012, le label a signé un partenariat avec le label Young Money and Cash Money Billionaires de Birdman. Le label est monté si vite que Khaled a fait un don de 10.000 dollars au Miami Norland High School en 2013.

En mai 2013, We The Best Music Group a accueilli DJ Bobby. En octobre 2013, Khaled a confié le management général de la boite We the Best imprint, une filiale de We The Best Group, à son bras droit Jay Ones. En janvier 2014, le label a ouvert ses portes à Scott Storch.

En 2014, Khaled a publié un nouveau single au label. Le titre They Don't Love You No More était tiré de son album I Changed a Lot.

En mai 2015, Khaled a annoncé un partenariat avec Sony Music.

Je suis très content de tout ce qu'il se passe avec We The Best Music. Ca sera un été et une année spéciale We The Best. Toute l'équipe est chaud bouillante.

En juin 2015, le premier single, Saturday, de la recrue Steph Lecor a été publié. Le huitième album, I Changed a Lot, de DJ Khaled a été publié le 23 octobre 2015, à We the Best Music Group et RED Associated Labels.

En décembre 2015, Khaled a lancé sa boutique, We the Best. Dans cette boutique en ligne, de nombreux vêtements estampillés Whe The Best ou DJ Khaled sont proposés au fans du rappeur. Au début de 2016, Khaled a lancé We The Best Radio sur Apple Music's Beats.

Les titres de Dj Khaled sont à la fois entrainants et mélodieux.

Vie privée de DJ Khaled, "le Roi" de Nicole Tuck

DJ Khaled a fait la connaissance de Nicole Tuck en 2007. Depuis lors, les tourtereaux ne se sont plus séparés. Ils sont parents de deux enfants: Asahd Tuck Khaled et Aalam Khaled. En 2016, la star a diffusé sur les réseaux sociaux des séquences du film de la naissance de son fils Asahd, né le 23 octobre 2016. Cela a été suivi par ses millions de followers.

Si cette médiatisation a été bien accueillie sur la toile, une autre sortie médiatique de Khaled a suscité beaucoup de polémique. Il a en effet tenu des propos machistes qui ont entrainé bien de commentaires dépréciatifs à son égard.

Il y a certaines choses que je ne fais pas avec ma femme... Je pense qu'une femme doit absolument encenser l'homme, le Roi. L’homme doit s’occuper de sa femme, mais différemment. Moi, je satisfaiz ma femme en lui demandant "Qu'est-ce que tu as fait à manger? Tu es contente de notre maison et de la décoration? Tu aimes les vêtements que je t'achète?'"

Le 20 janvier 2020, DJ Khaled et Nicole Tuck sont devenus parents de leur deuxième enfant, Aalam.

Source: Legit.ng