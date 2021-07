Connaissez-vous tous les enfants de Bob Marley? Ils sont nombreux!

C'est vrai que le musicien jamaïcain Bob Marley a eu de nombreux enfants: quatre avec sa femme Rita, deux adoptés des relations précédentes de Rita et plusieurs autres avec des femmes différentes. Son site officiel reconnaît 11 enfants. Ses enfants les plus célèbres sont le chanteur Ziggy Marley, qui a enregistré la chanson de l'émission télévisée pour enfants Arthur, le musicien Stephen Marley, le footballeur Rohan Marley, le chanteur Julian Marley et l'artiste reggae Damian Marley.

Bob Marley en live sur la scène du Brighton Leisure Centre (photo de Mike Prior/Redferns)

Qui est Bob Marley et quels sont les faits les plus intéressants de sa biographie?

Présentation de la biographie de Bob Marley

Nom complet: Robert Nesta Marley

Date de naissance: 6 février 1945

Lieu de Naissance: Nine Miles, Jamaïque (Antilles Britanniques, Royaume-Uni)

Date de Mort: 11 mai 1981

Lieu de Mort: Jackson Memorial Hospital, Miami, les États-Unis

Âge au décès: 36 ans

Signe astrologique: Verseau

Signe astrologique chinois: Coq

Nationalité: jamaïcain

Religions: Catholique non pratiquant, église latine (1945-1966), mouvement rastafari (1966-1980), église éthiopienne orthodoxe (1980-1981)

Activités: auteur-compositeur-interprète, chanteur, guitariste, compositeur

Période d'activité: 1962-1981

Instrument: guitare

Genres artistiques: reggae, ska, rocksteady

Femmes: Cindy Breakspeare, Rita Marley

Enfants: Ziggy Marley, Julian Marley, Ky-Mani Marley, Damian Marley, Rohan Marley, Cedella Marley, Stephen Marley, Sharon Marley

Parents: Norval Sinclair Marley, Cedella Booker

Site web: www.bobmarley.com

Bob MARLEY, posant dans la loge avec Anton Witkamp de Warner Music (à droite) recevant un prix pour Babylon By Bus (Photo de Rob Verhorst/Redferns)

La discographie

Albums studios

The Wailing Wailers (1965)

Soul Rebels (1970)

Soul Revolution (1971)

The Best of The Wailers (1971)

Catch a Fire (1973)

Burnin' (1973)

Natty Dread (1974)

Rastaman Vibration (1976)

Exodus (1977)

Kaya (1978)

Survival (1979)

Uprising (1980)

Confrontation (1983)

Les chansons les plus connues

Soul Rebel (1970)

Trench Town Rock (1971)

Get Up, Stand Up (1973)

I Shot the Sheriff (1973)

Concrete Jungle (1973)

No Woman, No Cry (1975)

Positive Vibration (1976)

Natural Mystic (1977)

Redemption Song (1980)

Buffalo Soldier (1983)

Rita Marley et Bob Marley: quelle est leur histoire d'amour?

Bob a rencontré sa future épouse à Trenchtown en 1966. Alfarita Anderson, la charmante cubaine, a réussi à gagner le cœur du musicien juste dans la rue. La jeune fille marchait avec ses amis et chantait. La romance était houleuse et de courte durée, ils se sont mariés un an plus tard après la rencontre. Rita et Bob ont eu quatre enfants et tous les eux sont devenus des personnes créatives. La vie de famille était très heureuse jusqu'à ce que Bob gagne une popularité incroyable. Les fans ne lui ont pas donné de laissez-passer et le musicien a commencé à tromper sa femme. De nombreuses intrigues du côté se sont également terminées par la naissance d'enfants.

The late Bob Marley's widow and sons, Stephen Marley, Rita Marley, Julian Marley and Damian "Jr. Gong" Marley at the Royal Albert Hall on September 22, 2005. (Photo by Dave M. Benett/Getty Images)

Les enfants de Bob Marley

Rita est une femme vraiment héroïque, elle s'est engagée non seulement à élever ses enfants, mais aussi à élever les autres enfants de son mari. Aujourd'hui, tous les enfants du célèbre musicien tentent de poursuivre son œuvre. Quelqu'un est devenu chanteur, quelqu'un est devenu auteur de projets musicaux, mais tous sont unis par l'amour de la musique. Ils essaient d'apporter leur propre contribution à l'histoire et de la rendre un peu plus joyeuse dans ce monde. Une fois, un magazine américain a réussi à réuni tous les enfants et les petits-enfants de Bob Marley et à les capturer sur une photo. La photo est apparue sur la couverture de la publication et a acquis une popularité incroyable sur les réseaux sociaux. Il a été instantanément répliqué sur le Web.

