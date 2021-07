Biographie de Sarah Fraisou: âge, taille, poids, couple

Parmi les grandes figures de la télévision, Sarah Fraisou participe à plus qu’une seule émission de téléréalité. Nous l’avons découvert en 2014 quand elle a participé dans Les Princes de l’amour, mais elle poursuit sa quête de devenir la star des stars de la téléréalité. Ce genre télévisuel qui fait le suivi de la vie quotidienne semble être parfait pour notre personnage qui est assez sociable pour jouer des rôles au cinéma. Qui est Sarah Fraisou et comment a-t-elle pu être invitée à l’émission anciennement intitulée Les Anges de la téléréalité? Comment a-t-elle pu perdre du poids d’une manière rapide? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Sarah Fraisou assiste au match de football français de L1 entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l'Olympique de Lyon (OL), le 7 octobre 2018 au stade Parc des Princes à Paris. Photo: Julien Mattia

Source: Getty Images

Au niveau de la taille, il y a une grande différence entre Sarah Fraisou de 2014 et celle d’aujourd’hui. La figure de la télévision a perdu énormément de poids, tout le monde peut remarquer sa silhouette et sa poitrine maintenue. Celle qui poste sur Instagram pour presque 2 millions de followers attire de plus en plus d’abonnées et d'admirateurs. Si son physique a vu une remarquable transformation, Sarah Fraisou n’a pas vraiment changé en tant que personne. Il semble qu’avec le temps, le personnage des Anges qui a pris l’occasion de parler de sa poitrine à la télévision plus qu’une fois gagne du succès et de la notoriété, mais perd du poids avec la même procédure.

Présentation de Sarah Fraisou

Nom complet: Sarah Chouiekh

Sarah Chouiekh Surnoms: Fraisou, La Fraise

Fraisou, La Fraise Genre: femme

femme Date de naissance: 6 août 1992

6 août 1992 Signe astrologique: Lion

Lion Âge: 28 ans

28 ans Lieu de naissance: Orly, Val-de-Marne, Île-de-France

Orly, Val-de-Marne, Île-de-France Nationalité: française

française Taille: 1,61 m

1,61 m Compagnons: Sofiane, Malik, Ahmed

Sofiane, Malik, Ahmed Activité: candidate de télé-réalité

candidate de télé-réalité Émissions: Les Princes de l'Amour , Les Anges , La Villa Des Coeurs Brisés

, , Années d’activité: depuis 2014

Sarah Fraisou pose pour une photo avant la chirurgie. Photo: @SarahFraisou.Paris

Source: Instagram

Sarah Fraisou: quelle était sa première parution à la télévision?

La star de la télévision naît le 6 août 1992 à Orly, Sarah Fraisou est d’origine française. Elle passe sa jeunesse dans sa ville natale et ce n’est qu’à l’âge de 22 ans que Sarah Fraisou se fait connaître. Elle avait quitté le domaine de l’esthétique et le grand public a pu découvrir Sarah Fraisou durant la diffusion de la deuxième saison du show intitulé Les Princes de l'amour entre le 10 novembre 2014 et le 20 février 2015 sur W9. Son arrivée est bien accueillie par les téléspectateurs de la chaîne française à vocation musicale et de divertissement. Elle satisfait un public curieux et gagne sa participation à la troisième saison qui a été diffusée entre le 9 novembre 2015 et le 19 février 2016 sur la même chaîne.

Le prince de Sarah Fraisou était Charles dans la deuxième saison des Princes de l’amour, puis Geoffrey dans la troisième, chacun faisant partie des 6 princes charmants d’une saison. Dans les deux saisons, le personnage rate l’occasion de gagner le cœur de son prince, Charles et Geoffrey sont des amis pour elle jusqu’à aujourd’hui. D’autres candidats comme Anthony Matéo et Raphaël Pépin faisaient également partie de l’aventure, ainsi que des reines à l’instar de Mélanie Cabaye et Noémie Trentin qui sont connues bien que moins célèbres que Sarah Fraisou ou Carla Moreau.

Sarah Fraisou des Anges lors du défilé "Les Diamants de L'Orient", le 30 novembre 2017 à Paris. Photo: Foc Kan

Source: Getty Images

Sarah Fraisou: une remarquable perte de poids en peu temps

La candidate des émissions de téléréalité s’était fixé un objectif, elle s’est mis dans la tête qu’il va falloir qu’elle perde 40 kilos. Elle arrive, selon ses propres déclarations, à atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé, et les photos qu’elle a publié sur les réseaux sociaux, et qui ne manquent pas de retouches, témoignent de cette réalisation. Sarah Fraisou voulait perdre un poids de 40 kilos, parce qu'en effet, elle voulait retrouver la belle silhouette de son adolescence. Elle a réalisé le changement physique qu’elle voulait. Ainsi, elle publie ses premières photos et le public a pu comparer, après cela, entre Sarah Fraisou d’avant et d’après. Tout le monde connaissait sa taille avant, la star apparaît dans une vidéo qui fait du buzz où nous avons vu Sarah Fraisou nue au niveau du torse quand elle faisait son tatouage.

Avant le régime et la chirurgie de Sarah Fraisou, elle pesait 120 kilos. Après, Sarah Fraisou est mince. Elle passe à 91 kilos et reste la même Sarah Fraisou dont la taille est de 1,61 m. Ce n’était ni un fruit du hasard ni un coup de baguette magique, et comme ce qui était le cas d’Issa Doumbia, le régime de Sarah Fraisou demandait de la volonté pour être réussi. Pour notre figure, Sarah Fraisou, la chirurgie esthétique n’était que complémentaire à tous les efforts qu’elle a fourni pour regagner sa silhouette de plus de 10 ans d'avant, de l’âge quand elle avait 15 ans.

Sarah Fraisou pose pour une photo qu'elle publie en 2021. Photo: @SarahFraisou.Paris

Source: Instagram

Sarah Fraisou: comment est-elle arrivée deux fois au divroce?

Concernant les relations amoureuses, la figure de la télévision n’a pas vraiment été la championne. Pourtant, elles étaient en relation avec 3 hommes différents depuis 2015, une année après que son nom devient celui d’une personnalité publique. Sarah Fraisou fait partie de ces célébrités qui n’arrivent pas à tenir des relations stables, est-ce parce qu’elle a gagné de la célébrité qu’elle a été larguée plus qu’une fois? La réponse reste obscure, la star de la téléréalité ne donne que quelques informations concernant cela.

Sarah Fraisou pose pour une photo après avoir réussi à perdre du poids. Photo: @SarahFraisou.Paris

Source: Instagram

La relation entre Sarah Fraisou et Selim n’a jamais été une réalité. Sarah Fraisou était officiellement en couple après sa rencontre avec Malik en 2015, celui qui deviendra son fiancé 3 mois après leur rencontre, et avec qui elle va se séparer après 2 autres mois. Sarah Fraisou avait communiqué, pendant ce temps, que cette séparation est due à la violence du gentleman. Notre personnage retrouve une autre personne quelques mois après, elle était en couple avec Sofiane en 2016, l’homme qui va la demander au mariage aussi. En 2020, elle rencontre Ahmed Harroun. Sarah Fraisou est mariée, mais son ex-mari va annoncer leur divorce moins d’une année après leur mariage.

Source: Legit