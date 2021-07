Comment choisir son matelas: 12 conseils pour des nuits confortables

Plusieurs personnes trouvent des difficultés pour arriver à faire une sieste. La qualité du matelas est parmi les facteurs qui causent les troubles de sommeil, et seul un bon matelas peut permettre d’avoir le calme nécessaire en termes du maintien du corps et de la gestion du stress. La répartition de votre poids est également un élément important à considérer, elle vous permet d’adopter une position naturelle pendant que vous dormez. Alors, comment choisir le matelas qui vous aidera à diminuer la quantité de stress accumulée pendant la journée? Comment avoir un matelas idéal pour des nuits paisibles? Vous saurez précisément comment choisir votre matelas avec les consignes dans la suite de ces lignes.

Un matelas en bon état est nécessaire pour passer des nuits confortables. Photo: Olesia Bahrii

Chacun a des raisons particulières pour vouloir passer des nuits éclipsé et hors de portée de tout ce qui se passerait autour de soi, ainsi que de cette anxiété liée aux événements vécus pendant la journée. Pendant que l’on essaie de dormir, il est possible d’avoir du stress parce que l’on voudrait se réveiller à une heure précise le matin, et parce que l’on n'aura pas assez de temps pour récupérer après une longue journée. Il est nécessaire de savoir quand et comment bien choisir son matelas parce qu’ils perdent automatiquement un grand pourcentage de leur qualité après un certain nombre de nuits passées sur le lit. Un nouveau matelas permet également d’éviter les maux de dos qui résultent d’une mauvaise qualité de la literie, ainsi que les problèmes de fatigue qui suivent.

Pourquoi faut-il changer de matelas?

Il est recommandé de changer votre matelas après un nombre qui dépasserait 3000 nuits sur ce matelas, soit après 10 ans d’utilisation. Le matelas ne pourra plus garantir des nuits paisibles, il devient usé, ne permet plus assez de confort, et pire, peut causer des douleurs aux lombaires, aux cervicales, ainsi qu’un malaise causé par le cumul de la fatigue. Le dos et le cou sont les parties du corps qui doivent être protégées afin d’avoir des nuits confortables, après une journée d’activités, ces zones sont celles qui ont le plus besoin de repos.

Un matelas qui peut être réglé par des moteurs électriques via une télécommande dans plusieurs positions, exposé à Cologne, en Allemagne. Photo: Keystone

Les matelas de qualité supérieure ont une durée de vie de 10 ans. Qu’il s’agisse de matelas en mousse, ou bien qu’il soit en ressort ou en latex, un matelas a une durée de vie souvent indiquée dans une étiquette. Les sommiers ont aussi une durée de vie et doivent être changés, ils supportent votre poids pendant que vous dormez, et peuvent perdre de souplesse rapidement avec l’usage. C’est pour plusieurs raisons qu’il faudrait que vous fassiez attention à la qualité de la literie et du sommier, vous pouvez tester la souplesse en exerçant de la pression dessus.

En plus de ça, un matelas usé cumule beaucoup de poussière et d’humidité. Cela devient dangereux, surtout pour les personnes les plus susceptibles de développer des troubles de la respiration à cause du manque d’hygiène de la literie. Il faut savoir que durant la transpiration dont le corps humain à besoin pendant la nuit, le matelas absorbe une grande quantité d’eau, ce qui s’ajoute à la poussière, et même avec un nettoyage continu, la situation devient dangereuse, et peut constituer un refuge pour les punaises de lit, après un certain nombre d'années d’utilisation du lit.

Quand devrait-on changer de matelas?

Un matelas qui n’est plus en bon état ne permettra plus de passer de bonnes nuits, les journées deviendront de plus en plus fatigantes à cause de cela. Le premier signe que le la literie va commencer à vous causer de la fatigue réside dans le fait de pouvoir vous réveiller le matin sans vouloir quitter votre lit, et sans être assez prêt pour votre journée qui s’annonce. Sachez que la forme S du dos est essentielle pour le maintien du corps en bonne santé, quand cette forme est perturbée, les nuits dans le matelas en question deviendront dangereuses sur un long terme.

Des résidents locaux évacuent les environs de la raffinerie de pétrole vénézuélienne d'Amuay, dévastée par un incendie le 28 août 2012 au Venezuela. Photo: Juan Barreto

Les 10 ans de la durée de vie d’un matelas ne sont donc pas une formule précise à respecter à la lettre, et selon l'usage de literie, celle-ci peut s’abîmer plus rapidement. Quand la répartition des points de pression est altérée, le matelas n’est plus en bon état et il faudrait penser à le changer. Parfois, il est possible de sentir les ressorts ou les lattes sur quelques parties, les bosses et les espaces vides sont également des signes que votre matelas est en train de perdre sa jeunesse.

Parfois également, quand le matelas n’est plus en parfait état, il est possible que vous vous réveillez avec des courbatures. Si ses premiers signes sont négligés, les symptômes deviendront plus sévères et les maux au niveau du dos et du cou vont faire plus mal durant la journée. Un autre signe, dans le cas où il n’est pas possible de remarquer de la fatigue au moment de son réveil, est de trouver le matelas affaissé. Au bout d’un certain nombre de nuits, il faut commencer à chercher les signes pour anticiper les choses et éviter le cumul de la fatigue.

Comment choisir le matelas et le sommier?

La suspension du matelas est un élément crucial. La technologie qui compose le matelas est, en réalité, l’âme de votre literie. Si la paille et la laine sont mises de côté, il existe un large choix aujourd’hui en matière de suspension du matelas. Qu’il s’agisse d’un matelas à ressorts, d’un matelas en mousse à mémoire, ou encore, d’un matelas en latex, nous vous expliquons tout ce qui est nécessaire pour savoir comment choisir votre matelas. Sachez que les matelas qui peuvent servir comme planche de surf sont conçus à l’origine pour vous offrir de belles nuits en des circonstances normales. Préparez-vous pour des nuits paisibles, améliorez votre sommeil et maintenez la santé de votre corps.

Illustration vintage de The Princess and the Pea d'Edmund Dulac, avec la princesse au sommet d'un tas de matelas. Photo: GraphicaArtis

Comment choisir le matelas à ressort?

Il s’agit d’un choix de literie basé sur les caractéristiques et les techniques qui font du matelas à ressort un matelas confortable. Sachez que parmi les matelas de cette technologie, il existe des matelas à ressorts biconiques, à ressorts multi-spires et à ressorts ensachés. Les premiers sont toujours sous forme de sablier, ce qui donne un effet trampoline à l’usage du matelas, alors que des fils d’acier composent les deuxièmes, et de sachets en tissu dans les troisièmes qui représentent la dernière génération de matelas à ressort.

Quand vous choisissez votre matelas, et quel que soit le type des ressorts, il est très utile de connaître le nombre des ressorts qui composent la literie. Ce nombre indique la qualité de votre literie à ressorts, il démontre comment le matelas va gérer le poids et la répartition des points de pression pendant votre sommeil. Cet indicateur est important pour vous garantir des nuits paisibles dans votre nouveau matelas, ainsi qu’une longévité par rapport à la durée de vie de ce matelas choisi.

Comment choisir le matelas à mémoire de forme?

Grâce à la densité de la couche viscoélastique et thermosensible de la mousse formant le matelas, la mémoire de forme est enregistrée après quelques nuits sur le lit. C’est la chaleur du corps qui donne un effet sur la literie pour gagner la mémoire de forme, elle permet l’adaptation du matelas à votre morphologie. La mémoire de forme permet au matelas de regagner une position initiale après le moindre mouvement de votre part pendant que vous dormez.

Ceci dit, la densité et l’épaisseur de la couche viscoélastique et thermosensible de la mousse est importante et à considérer avant votre achat. Plus la couche est épaisse, plus vous gagnez de confort et de longévité au niveau de la durée de vie de votre matelas. Un autre critère consiste à savoir si le matelas mémoire de forme peut se déhousser, c’est un élément important pour garder l’hygiène de la literie et éviter le cumul des poussières et d’humidité.

Comment choisir le matelas latex?

Les matelas en latex sont élastiques et s’adaptent automatiquement au dormeur, quelle que soit la position prise pendant la nuit. En plus de cela, les matelas en latex présentent des avantages en matières de longévité, ainsi qu’une aération permettant de réduire le cumul d’humidité avec les nuits passées sur le lit. Pour bien choisir son matelas latex, il faut faire attention au garnissage. Le latex naturel est à base de caoutchouc, il est d’origine végétale et permet une protection contre les bactéries et les acariens.

Cependant, ces avantages du latex naturel sont tous reproduits dans le latex synthétique. Issu de la pétrochimie, il permet un confort moelleux lors de vos nuits. Alors, la différence reste au niveau de la densité du latex. Si le latex naturel est rarement trouvé avec de larges densités dans les matelas, le latex synthétique vous permettra de vous réjouir d’un maximum de confort, ainsi que de la longévité de votre matelas.

Comment choisir le sommier?

Lorsque vous savez comment choisir votre matelas et votre sommier, vous pouvez même réussir à avoir un bon matelas en évitant les arnaqueurs. Sachez que les sommiers sont toujours choisis pour être en accord avec le type du matelas que vous avez. Le sommier amortit un tiers des efforts que le matelas tient de votre poids. Vous devez choisir le type de sommier qui convient au type de votre matelas pour avoir un maximum de confort.

Également, la taille du sommier doit être de la même mesure que celle du matelas. Il ne s’agit pas d’un simple choix mais d’un facteur important à considérer, cela permet de gagner de la souplesse et de la longévité. Il existe des sommiers à latte, des sommiers à ressorts, des sommiers tapissiers, des sommiers de relaxation, des sommiers coffre, des sommiers en kit, des sommiers demi-corbeille, etc… Chaque type de sommier correspond à un type particulier de matelas, la raison derrière laquelle il faut penser, à la fois au matelas et au sommier, et comment les choisir pour passer des nuits confortables.

Comment passer des nuits confortables sur le matelas?

Quelle que soit la saison, nous avons des raisons pour penser aux gestes qui permettent de passer de belles nuits dans son lit. Se réveiller pendant la nuit, ou bien les réveils avec les courbatures, sont des symptômes qu’il faut suivre pour changer son matelas. Mais après avoir eu un nouveau, quelques consignes sont à suivre pour maintenir l’état du matelas. Quelques habitudes sont à gagner au niveau du lit où l’on passe un tiers de notre vie, et nous vous présentons 12 conseils qui vont vous permettre de mieux passer vos nuits.

Un matelas est aussi important que de la compagnie pour passer de paisibles nuits. Photo: David cohen

Choisissez le matelas convenable. La taille et la structure du matelas sont importantes afin de gagner un maximum de confort pendant que vous dormez. Trouvez un sommier pour votre literie. Selon le type de matelas choisi, et dépendamment aussi de la taille de celui-ci, le sommier doit être convenable. Utilisez un surmatelas. Il s’agit d’un soutien confortable qui permet de mieux répartir les points de pression et de mieux contrôler votre poids pendant que vous dormez. Gagnez de nouvelles habitudes. Privez-vous du café et du thé, ainsi que de tout ce qui peut vous priver d’avoir un bon sommeil pendant la nuit. Évitez les mauvaises habitudes. La télévision et le téléphone alors que l’on est dans son lit sont des facteurs qui vont vous priver de profiter pleinement de votre literie. Faites du sport avant de dormir. La douche peut sembler une bonne idée, mais sans un effort physique réel, il sera difficile de gagner un sommeil profond dans son lit. Mangez d’une manière correcte. Les repas trop gras avant de dormir sont connus pour être une mauvaise idée, une source de cauchemars et de nuits sans paix. Profitez de la nature. Les huiles essentielles peuvent vous aider à profiter de la nuit, contrairement à toute forme d’excitants qu’il va falloir éviter. Oubliez vos journées. Tout ce qui nous fatigue pendant la journée et ce qui peut déranger votre paix pendant que vous dormez est à laisser de côté. Choisissez la position convenable. Il vous est possible de dormir sur le côté pour un maximum de tranquillité, et évitez de dormir sur le ventre. Dormez sous un planning régulier. Dormir régulièrement dans un temps précis permet de s’accoutumer et de s’habituer au temps de sommeil et de réveil. Méditez avant de dormir. Essayez d’écouter ce que votre corps est en train de dire, créer la première couche nécessaire pour passer de beaux rêves.

