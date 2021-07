Comment supprimer un compte instagram et un compte Facebook ?

Ici, et quels que soient vos motifs, nous approuvons votre envie de quitter le réseau social, Instagram ou Facebook. Étape par étape, nous vous expliquons comment s’abstenir momentanément et comment quitter définitivement lesdits amis et les followers de vos comptes. Dépendamment de votre choix et qu’il s’agisse de quitter le web, de diminuer les activités sur internet ou bien de l’option qui permet de prendre un congé pour revenir après, vous saurez, dans la suite de cet article, comment supprimer votre compte en quelques instants.

Les logos de Facebook et Instagram sur l'écran d'un iPhone, le 9 mars 2021, en Allemagne. Photo: Tom Weller

Source: Getty Images

Plusieurs personnes, pour des raisons de confidentialité ou pour des raisons personnelles, veulent définitivement se déloger des réseaux sociaux en supprimant leurs comptes. Cela permet, en premier lieu, de pouvoir retrouver ses vrais amis à l’extérieur. Deuxièmement, il est possible de s’offrir plus de temps libre, ainsi que des économies en matière d'utilisation de la batterie de téléphone. Plusieurs se demandent si les réseaux sociaux sont également d’utilité pour les personnes qui s’en servent, notamment, avec la présence des e-mails, sms et appels téléphoniques.

Quelles sont les vraies raisons qui poussent à quitter un réseau social?

Quand quelqu’un s’absente de l’un des réseaux sociaux, plusieurs d’entre nous se posent des questions sur les motifs de cette absence. Possiblement, les gens se sentent saturés par les informations qui circulent sur Facebook. Les tendances à présenter la meilleure image possible de soi sur Instagram, ainsi qu’à draguer les autres, causent aussi un malaise pour quelques-uns. D’autres personnes se sentent insécures sur les réseaux sociaux, surtout à cause des informations et des données récoltées à travers Instagram et Facebook.

L'application de partage de photos Instagram est vue sur un iPhone 11 Pro Max en Pologne, le 4 avril 2020. Photo: Jaap Arriens

Source: Getty Images

Quand il est question de quitter, même dans le cas où il s’agirait de votre réseau social favori, c’est majoritairement dû à un manque de confiance qui apparaît entre vous, en tant qu’utilisateur, et le réseau social où se trouvent vos connaissances. D’ailleurs, il est question ici de faire la différence entre les simples connaissances et les vrais amis, parce que quand il n’y a plus de confiance, il n’y a plus d’amitié en réalité. Plusieurs sont ceux qui quittent Instagram ou Facebook pour des raisons basées sur le manque de confiance, et ce n’est qu’après cela que l’on découvre qu’il est possible de vivre sans ses réseaux sociaux.

À ce qui paraît, pendant que vous lisez notre article, vous vous êtes déjà décidés. S’il faudrait suspendre simplement ses activités, en limitant notamment le nombre des interactions, ou bien supprimer complètement son compte Facebook, Instagram, ou même les deux à la fois. S’il n'y a pas de mille raisons qui peuvent pousser une personne à ne plus faire confiance à l’un des réseaux sociaux, une seule raison peut être suffisante pour la majorité. Pour quelques-uns, il suffit de se sentir mal à l’aise ou de ne plus vouloir entendre parler de son ex.

Une photo Instagram de l'application du site Web Facebook est vue sur un iPhone d'Apple, le 9 avril 2012 à New York. Photo: Justin Sullivan

Source: Getty Images

Comment supprimer son compte d’un réseau social?

Nous vous éclairons le chemin après votre décision, vous saurez sans peine comment supprimer définitivement un compte Instagram. Également, vous connaîtrez comment supprimer définitivement un compte Facebook. Bien que cela puisse paraître difficile, rien n’est vraiment compliqué et il est possible de supprimer votre compte à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone. Il est important de savoir qu’il s’agit d’une procédure différente dans les deux réseaux sociaux, et que désactiver temporairement le compte et une option quand le supprimer définitivement est une seconde.

Les étapes pour supprimer un compte Instagram sur smartphone

Pour réussir les étapes qui indiquent comment supprimer un compte Instagram sur téléphone, sachez d’abord que vos données vont rester cachées dans les serveurs du réseau pour tout un mois. Instagram laisse les informations et les données si jamais vous changez de décision pour revenir par la suite. En effet, la procédure est légèrement différente qu’avec Facebook, et la première étape de la méthode comment supprimer un compte Instagram sur mobile est d’aller vers une autre page qui n’est pas accessible depuis l’application.

Les logos Instagram et Facebook sont affichés au salon de la technologie CeBIT 2018, le 12 juin 2018 à Hanovre, en Allemagne. Photo: Alexandre Koerner

Source: Getty Images

Ouvrez le navigateur de votre smartphone. Accédez à Instagram depuis le navigateur. Connectez-vous sur le réseau social. Revenez dans le navigateur. Tapez la recherche “Instagram remove permanent”. Accédez à la page: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ Donnez une raison pour la suppression. Rentrez votre mot de passe. N’oubliez pas de cliquer sur “supprimer mon compte”. Attendez un mois avant la suppression définitive.

Quand vous avez plusieurs comptes sur le réseau social, il faut sélectionner le compte que vous souhaitez supprimer et suivre la procédure expliquée ci-dessus. Si vous ne savez pas comment supprimer un compte Instagram sur iPhone, sachez que la procédure est la même. Également, le lien mentionné est aussi accessible via le Centre d’Aide (Help Center) de l’application. Il suffit de suivre les procédures, ainsi que de supprimer l’application du téléphone afin de diminuer les tentations qui vous pousseraient à y revenir. Avec cela, vous connaissez également comment supprimer un compte Instagram sur Android, les étapes sont les mêmes.

Le logo Facebook et Instagram est visible sur un téléphone mobile, le 17 mars 2019. Photo: Nasir Kachroo

Source: Getty Images

Les étapes pour supprimer un compte Facebook sur smartphone

Si vous décidez de quitter définitivement un réseau social, nous comprenons votre choix, que vous soyez dérangés par les intimidateurs et leur sarcasme ou par d’autres facteurs. Il est possible de suivre des étapes pour supprimer votre compte Facebook. Toutes les données de votre profil vont être effacées, et cela veut dire que les commentaires dans les groupes et sur les postes des autres profils vont rester dans les serveurs du réseau. Cependant, il est effectivement possible de supprimer un compte Facebook depuis l’application, et voici les étapes que vous aurez à suivre.

Ouvrez l’application Facebook. Cliquez sur le menu en haut à droite. Choisissez “Paramètres et confidentialité”. Entrez dans les paramètres. Trouvez “Propriété et contrôle du compte”. Cliquez sur “Désactivation et suppression”. Cochez la case “Supprimer le compte”. Validez en poursuivant la suppression. Suivez les instructions qui s’affichent. Supprimez l'application de votre téléphone.

Une femme utilise son smartphone à Jacksonville, dans l'Oregon. Photo: Robert Alexander

Source: Getty Images

Dans le cas où votre compte Facebook aurait été piraté, supprimer le compte va devenir légèrement plus compliqué. Nous vous invitons à aller vers votre navigateur afin de trouver la page “facebook.com/hacked”. Il va falloir communiquer votre adresse e-mail pour trouver votre compte, puis entrez à nouveau l’adresse et un nouveau mot de passe que vous voudriez ajouter. Ensuite, vous aurez à entrer votre numéro de téléphone. Facebook n'aura pas le pouvoir de vous rendre votre compte en l’absence de l’adresse e-mail ou du numéro de téléphone associés au compte.

Que peut-on faire pour ne plus revenir dans un réseau social?

Quand une personne quitte Instagram ou Facebook, elle a certainement des raisons. Mais quand vous n’aurez plus de raisons pour rester en dehors de ces réseaux sociaux, allez vous rester éloignés ou bien vous allez créer un autre compte? Certainement, rester loin d’Instagram et de Facebook a beaucoup d’avantages, mais comme la plupart des choix dans la vie et comme ce qui donne la sérosité de l’humour noir, rester loin ne passe pas sans inconvénients. D’ailleurs, vous aurez certainement pensé à tout cela avant la prise de décision et le passage à l’acte, mais vous pouvez changer d'avis plus tard.

logos des réseaux sociaux américains Facebook et Instagram sur les écrans d'une tablette et d'un téléphone portable. Photo: Lionel Bonaventure

Source: Getty Images

Plusieurs personnes décident de quitter les réseaux sociaux d’une manière momentanée afin de pouvoir revenir quand ils changent de décision. Plusieurs sont ceux qui quittent l'Internet d’une manière plus radicale, mais les services offerts par le web peuvent être indispensables dans quelques situations. Alors, pourquoi ne pas se contenter de diminuer ses activités sur internet? Un meilleur contrôle, est-il possible aujourd’hui avec les réglementations relatives à la protection des données des utilisateurs? La décision finale reste la votre.

Source: Legit