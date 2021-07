Patricia Vinces: tout savoir sur la mère des enfants de Booba

Patricia Vinces est vraiment très secrète et discrète au grand public. En outre, la jeune fille cache soigneusement des informations sur sa vie personnelle et la vie de sa famille. Patricia est une maquilleuse professionnelle originaire du Venezuela. Quand même, ce n'est pas le secret, qu'elle est devenue célèbre grâce à sa relation avec le célèbre rappeur Booba. Cependant, il ne s'agit pas d'une idylle de courte durée, puisque la belle brune n'est autre que la mère de ses enfants. Le rappeur est tellement tombé amoureux de la belle qu'il a quitté la France sans hésiter pour s'installer à côté de sa bien-aimée.

Brèves informations sur le compagnon et bien-aimé Booba

Le couple a deux chérubins: Luna, qui est née le 14 février 2014, et Omar, qui est né le 28 février 2015. Aussi, en 2016, lorsque la femme vénézuélienne était enceinte de son troisième enfant, le fils, elle n'a absolument pas caché sa grossesse. D'ailleurs, elle était fière de ses formes tout en courbes et c'est pourquoi elle publiait régulièrement les photos de son ventre sous tous les angles sur son compte Instagram. Avec ses positions lubriques, elle prouve qu'elle est pleine de sex-appeal. La belle a une nouvelle fois prouvé qu'être mère et être sexy est plus que possible.

Booba et Patricia Vinces, sortent-il ensemble maintenant? Que se passe-t-il maintenant entre le couple?

En effet, il semblerait que Patricia Vinces et Booba soient séparés. Une fois le rappeur a écrit sur son profil d'Instagram: "...célibataire depuis 2 ans, n'a jamais été marié. Jamais car je n'aime pas la paperasse...". C'était passée le 30 octobre 2017. De surcroît, dans les réseaux sociaux cette maquilleuse professionnelle, qui a travaillé avant pour la marque MAC, partage régulièrement des photos de ses enfants. Pourtant, oui, maintenant, de nombreuses sources affirment que Booba et Patricia ont rompu, néanmoins, ils sont restés dans une relation merveilleuse. De plus, le couple fait tout en son pouvoir et tout son possible pour que leur séparation n'affecte pas l'éducation et l'amour de leurs enfants.

Comment le couple élève-t-il ses enfants et comment ils les éduquent?

En fait, le rappeur prend très au sérieux l'éducation de ses enfants et il se concentre vraiment sur ses petits. Il a dit un jour : «Je parle anglais avec eux et ils apprennent l'espagnol en classe. À la fin de l'année, j'allais à l'école de ma fille, elle chantait «Joyeux Noël» en espagnol, c'était amusant.» Cette confession a été captée par le Monde. On peut conclure que Patricia Vincez fait de même.

Qui est l'ex-partenaire de Patricia Vinces? Quelle est la brève information sur sa vie?

Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, est également connu sous son nom de scène Kopp. Lui, il est un rappeur français, qui est né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt. En outre, Booba est un fondateur et membre du groupe de rap français 92i, qui a accepté également les Hauts-de-Seine, Mala et Bram's, qui est décédé le 21 mai 2011. Booba est également le fondateur de sa propre marque de streetwear Ünkut.

Qu'a accompli le rappeur français dans sa carrière musicale?

Booba a également sorti cinq albums et il a vendu plus d'un million d'exemplaires. Le premier Temps mort est sorti en 2002, puis en 2004 - la mixtape Autopsie Vol. 1. Le cinquième album Lunatic, dont le titre est tiré de son ancien groupe, est sorti le 22 novembre 2010. Cet album est devenu disque d'or dès sa première semaine de sortie et est actuellement certifié platine avec plus de 150 000 exemplaires vendus. Avec le nouvel album, Booba a fermement marqué son retour en détruisant le reste du rap français.

