Michael Jordan: 6 raisons qui font de lui une légende du sport

Michael Jordan, aussi appelé par ses initiales MJ, est un homme dont le nom même a longtemps été un véritable symbole du basket-ball. Il était l'une des principales stars de la NBA, et donc, au fil du temps, il est devenu une véritable star à l'échelle mondiale. Mais ne pensez pas que la carrière du héros de notre aujourd'hui était simple. En se frayant un chemin jusqu'au sommet, Michael a passé de nombreux tests différents et a donc vraiment mérité le droit d'être appelé le meilleur des meilleurs.

Magic Johnson se dirige vers le panier lors de la finale contre la Croatie aux Jeux olympiques de Barcelone en août 1992, sous les yeux de Michael Jordan. (Photo de Kyodo News via Getty Images)

Source: Getty Images

Bref résumé de la biographie de Michael Jordan

Nom complet: Michael Jeffrey Jordan

Nationalité: américaine

Naissance: 17 février 1963

Age actuel: 58 ans

Signe astrologique: Verseau

Signe chinois: Chat (ou Lièvre ou Lapin)

Lieu de naissance: Brooklyn, New York

Taille de Michael Jordan: 1,98 m (6′ 6″)

Poids: 98 kg (216 lb)

Carrière: athlète, basketteur

Surnom: Air Jordan, His Airness, MJ, Mike, The GOAT

Club actuel: Retraité/Propriétaire des Hornets de Charlotte

Site officiel: Jordan

Michael Jordan assiste à une conférence de presse avant le match NBA Paris Game entre Charlotte Hornets et Milwaukee Bucks le 24 janvier 2020 à Paris, France. (Photo d'Aurélien Meunier/Getty Images)

Source: Getty Images

De quelles réalisations le célèbre footballeur peut-il se vanter?

Michael Jordan est un basketteur américain qui a joué en tant que défenseur offensif. Double champion olympique avec l'équipe américaine de basket-ball, six fois champion NBA avec les Chicago Bulls, six fois Most Valuable Player en finale NBA. Il a été nommé le joueur le plus utile de la saison régulière à cinq reprises, a été le meilleur joueur de la NBA au fil des ans, a participé au All-Star Game 14 fois et figure dans la liste des 50 plus grands joueurs de la NBA. l'histoire. Jordan est une légende du basket qui a joué un rôle important dans la popularisation de ce sport à travers le monde dans les années 80 et 90. Il a été reconnu comme le meilleur basketteur de l'histoire selon les experts ESPN, en 2009 il a été intronisé au Basketball Hall de la gloire.

Michael Jordan, propriétaire des Charlotte Hornets, participe à une cérémonie en l'honneur du match des étoiles NBA 2020. (Photo de Streeter Lecka/Getty Images)

Source: Getty Images

Les 6 raisons qui font de lui une légende du sport

Michael Jordan a le plus de distinctions dans l'histoire de la NBA. Air Jordan a eu une course inhumaine de 11 ans dans l'histoire de la NBA. Domination aux deux extrémités du sol. 6-0 en finale de la NBA avec 6 MVP de finale. Michael Jordan était un gagnant et un concurrent obsédé. Se sont ses chaussures. Vous pouvez en dire beaucoup sur une personne par son style. Ainsi, quand quelqu'un porte une paire de Jordans, on ne peut penser qu'à une chose : la grandeur. Il est vrai que la marque Jordan est devenue le symbole du meilleur, et pourquoi ne le serait-elle pas?

Michael Jordan lors du match de Ligue 1 entre le Paris Saint Germain et Reims au Parc des Princes le 26 septembre 2018 à Paris, France. (Photo de Pierre Costabadie/Icon Sport via Getty Images)

Source: Getty Images

Michael Jordan et Nike Air Jordan: comment tout a commencé?

Air Jordan est une marque signature développée par la société américaine Nike pour le légendaire basketteur Michael Jordan, également connu sous le nom de Jordans. L'objectif principal est des chaussures et des vêtements de basket-ball coûteux de haute qualité. La marque produit également des chaussures pour boxeurs, lutteurs professionnels et joueurs de football américain. Soit dit en passant, Chicago est la première couleur des baskets de Michael qu'il considérait comme trop diabolique.

Était-ce rentable pour Michael Jordan de collaborer avec Nike?

La direction de Nike n'a pas hésité et a écrit à Michael un chèque de $ 2,500,000 , ce qui à l'époque était un montant incroyable même pour les meilleurs athlètes, mais ici, ils ont donné un jeune homme qui n'a même pas joué un match en NBA. Toujours en vertu du contrat, Michael Jordan devait recevoir les payments des intérêts sur les ventes, ce qui faisait de ce contrat l'un des plus rentables à l'époque. Tout l'espace d'information a explosé, ce qui a fait la publicité gratuite pour Nike. C'était le meilleur moteur de commerce. Avec tant de battage médiatique, la sortie de la sneaker a été un succès fou et des files d'attente ont commencé à s'aligner derrière elles.

Michael Jordan pendant le match contre les Duke Blue Devils au Dean Smith Center le 4 mars 2017 à Chapel Hill, en Caroline du Nord. (Photo de Streeter Lecka/Getty Images)

Source: Getty Images

Source: Legit