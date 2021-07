Novak Djokovic: biographie d’un immense champion de tennis

Novak Djokovic est l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Son nom est presque toujours associé à la victoire sur les plus grands courts de tennis à travers la planète. Il connait Arthur Ashe Stadium, O2 Arena, Indian Wells Tennis Garden, Bercy Arena, Court Philippe-Chatrier, Qizhong Forest Sports City Arena, Centre Court, autant qu'il connait les tournois qu'abritent ces stades de tennis. Le Serbe est l'un des joueurs de tennis les plus titrés de toute l'histoire de la balle jaune. Qui est le champion 2021 des tournois de Wimbledon, de Roland-Garros et de L'Open d'Australie? Vous en apprendrez plus à travers cet article.

Novak Djokovic après sa victoire à la finale du simple messieurs contre l'Italien Matteo Berrettini au championnat de tennis sur gazon de Wimbledon, le 11 juillet 2021 à Londres. Photo: @Simon Bruty

Source: Getty Images

Né le 22 mai 1987 à Belgrade, Novak Djokovic constitue, avec Roger Federer et Rafael Nadal, le cercle très fermé des indétrônables du tennis mondial. A 34 ans, il porte dans sa besace de chasseur de titres 85 titres en simple sur le circuit ATP, dont 20 tournois du Grand Chelem, 5 Masters et 36 Masters 1000. Avec Nadal, il partage le record de titres dans la dernière catégorie.

Présentation sommaire de Novak Djokovic

Nom de naissance: Novak Djokovic ou Novak Đoković

Date de naissance: 22 mai 1987

Age: 34 ans

Signe astrologique: Gémeaux

Lieu de naissance: Belgrade, Yougoslavie

Taille: 1,88 m

Parents: Srđan et Dijana Djoković

Nationalité: serbe

Activité: tennis

Prise de raquette: Droitier, revers à deux mains

Gains en tournois: 151 876 436 dollars américains

Titres: 85

Finales perdues: 36

Femme: Jelena Ristic

Enfants: Stefan et Tara

Facebook: https://www.facebook.com/djokovicofficial

Instagram: https://www.instagram.com/djokernole/

Novak Djokovic lors de la finale du simple messieurs contre Matteo Berrettini au championnat de tennis sur gazon de Wimbledon, le 11 juillet 2021 à Londres. Photo: @Simon Bruty

Source: Getty Images

Enfance et début de Novak Djokovic

Ce n'est pas exagéré de dire que Novak Djokovic a grandi avec la raquette à la main. Fils des skieurs serbes Srđan et Dijana Djoković, reconvertis dans la restauration, le jeune Novak a commencé à jouer au tennis à seulement 5 ans.

Avec ses deux frères, Marko et Đorđe, nés respectivement en 1991 et en 1994, il a caressé l'ambition de tutoyer les cimes de l'univers mondial du tennis professionnel. Le moins que l'on puisse dire est qu'il a su transformer son rêve en réalité. Son frère Marko moins que lui. Avec ce dernier, il joue souvent en double.

Novak Djokovic maitrise la raquette autant qu'il est polyglotte. En plus de sa langue maternelle, le tennisman parle couramment l’anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l’italien.

Les parents du petit Novak Djokovic se sont installés à Kopaonik, une chaîne de montagnes située en Serbie et au Kosovo, alors qu'il n'y avait pas de terrain de tennis près de leur restaurant. Mais à la fin de la décennie 80, alors que leur fils a commencé à affirmer son intérêt pour la discipline, trois courts de tennis ont été construits juste en face de leur restaurant.

Jelena Genčić, ancienne joueuse et entraîneuse serbe de tennis et de handball a ouvert un camp de tennis pendant l'été de l'année 1993. Elle a ainsi remarqué le jeune Novak qui passait ses journées à regarder les échanges. Elle lui a demandé de rejoindre son camp s'il avait envie d'apprendre.

Sans tarder, Novak s'est pointé au camp un jour après cette invitation, chargé de sa raquette, d'un gros sac avec ses affaires pliées à l'intérieur, d'une bouteille d'eau et d'une banane.

Répondant à celle qui devenait ainsi son encadreur, et qui lui avait demandé si sa mère lui avait préparé son sac, le gamin a tout simplement lancé qu'il voulait jouer au tennis.

Après trois jours passés avec Novak, Jelena a demandé à rencontrer ses parents et leur a dit qu'ils avaient un enfant en or. Réticents au premier abord, Srđan et Dijana Djoković ont ensuite été convaincus grâce au sérieux de Jelena.

Srđan, son père, a alors décidé de tout sacrifier pour donner à Djokovic toutes les chances de réussir. Pendant les années 1990, en dépit de la pauvreté que la guerre avait imposée à la quasi totalité des familles serbes, Novak Djokovic a intégré l'académie de Nikola Pilić, un ancien joueur de tennis professionnel croate, à Munich, en Allemagne. Il avait 12 ans.

Malgré les difficultés liées à sa croissance dans la Serbie en proie à la guerre des années 1990, Novak Djokovic a pu s'imposer comme le meilleur joueur européen des moins de 14 ans. Plus tard, il a pris la place du numéro un des joueurs de 16 ans et moins en Europe.

C'est en 2003 qu'il est devenu professionnel. Novak Djokovic est très vite entré dans le top 100 de l'Association of Tennis Professionals (ATP) alors qu'il n'avait que 18 ans. En juillet 2006, il a remporté son premier événement ATP.

Un an plus tard, il a poursuivi son ascension au point d'atteindre les demi-finales à l' Open de France 2007 et à Wimbledon, puis la finale de l' US Open de la même année. Son vis-à-vis d'alors, Roger Federe, a eu raison de lui, le battant en deux sets.

C'est en 2008 que Djokovic a remporté son premier tournoi du Grand Chelem, l'Open d'Australie, devenant le premier Serbe à remporter l'un des quatre championnats de tennis les plus prestigieux en simple.

Novak Djokovic rivalise avec Greg Rusedski, au troisième jour du deuxième tour du Tournoi de tennis de la Coupe Davis, à Braehead Arena, Glasgow, Écosse. Photo: @Carl De Souza

Source: Getty Images

Une ascension fulgurante

Au début de l'année 2005, Novak Djokovic est classé 188e à 17 ans. Un an plus tard, il occupait la 78e place à 18 ans. La même année, en 2006, il s'est fait connaitre du grand public grâce à sa brillante performance lors du tournoi de Roland-Garros.

Au cours de ce tournoi, il a réalisé l'exploit d'éliminer trois têtes de série, parvenant en quarts de finale contre Rafael Nadal. Malheureusement, une blessure au dos l'a contraint d'abandonner après avoir perdu les deux premiers sets.

Plus tard, il a remporté deux tournois, à Amersfoort et à Metz, et a atteint la finale du tournoi d'Umag. Il a aussi joué une demi-finale au Tournoi de Zagreb et un quart de finale au Tournoi de Rotterdam. A la dernière compétition, il a été battu au jeu décisif du dernier set par celui qui est devenu le vainqueur du tournoi, Radek Štěpánek.

Grace à ses belles performances, Novak Djokovic a terminé l'année 2006 à la seizième place mondiale à 19 ans.

L'année 2007, Novak y est entré avec une victoire au Tournoi d'Adélaïde. Il s'y est imposé en finale face à l'Australien Chris Guccione en trois sets. Il a continué par une huitième de finale à l'Open d'Australie perdue face à Roger Federer.

Après une défaite au premier tour à Marseille, Djokovic a atteint la demi-finale à Rotterdam, ensuite les quarts de finale de l'Open de Dubaï, où il s'est incliné une fois encore contre le détenteur du titre mondial et futur vainqueur de l'épreuve Roger Federer.

Sans s'arrêter, Novak Djokovic est arrivé en finale du Masters d'Indian Wells. Là encore, il a perdu contre l'Espagnol Rafael Nadal. C'était sa première fois de jouer une finale de Masters Series. La semaine d'après, il a réédité l'exploit à Miami où il a gagné le tournoi face à Guillermo Cañas, sans perdre un seul set de la quinzaine et en éliminant Rafael Nadal en quart de finale.

C'était sa première victoire sur l'Espagnol. Il est devenu le plus jeune vainqueur du tournoi et a fait partie des dix-huit joueurs de moins de 20 ans à entrer dans le Top 10. Cette rencontre Nadal Djokovic a été une une grande première.

Après cette victoire, il est devenu septième mondial et a déclaré que son objectif était de devenir numéro un mondial. Dès lors, les victoires se sont enchainées.

L'un des adversaires les plus réguliers de Djokovic est Stefanos Tsitsipas.

Simona Halep et Novak Djokovic, le champion des célibataires dames et messieurs photographié au dîner des champions à Le Guildhall le 14 juillet 2019 à Londres. Photo: @ Thomas Lovelock

Source: Getty Images

Palmarès de Novak Djokovic

Ses titres

Grand Chelem : 20

: 20 Masters Cup5 : 5

: 5 Masters 1000 : 36

: 36 ATP 500 Series : 14

: 14 ATP 250 Series : 10

: 10 Total: 85

Les finales perdues

Grand Chelem: 10

10 Masters Cup2 : 2

: 2 Masters 1000: 17

17 ATP 500 Series : 3

: 3 ATP 250 Series : 4

: 4 Total: 36

Victoires en Grand Chelem et au Masters

Open d'Australie: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021

Roland-Garros: 2016, 2021

Wimbledon: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021

US Open: 2011, 2015, 2018

Masters: 2008, 2012, 2013, 2014, 2015

Vie privée de Novak Djokovic

Novak Djokovic partage sa vie avec Jelena Ristic, son épouse. C’est au lycée, à Belgrade, que Jelena et Novak se sont connus, il y a dix ans. Les tours du monde du champion et les étude de Jelena en Italie n'ont pas empêché les tourtereaux de vivre leur amour.

C'est en 2014 qu'ils se sont dit "oui" sur l'île de Sveti Stefan, au Monténégro. La même année, ils sont devenus parents de leur premier enfant, Stefan. En 2017, le couple a agrandit la famille avec la naissance de la petite Tara.

Novak Djokovic et sa femme partagent la même passion pour l'éducation, la philanthropie, le travail, le bien-être animal et le sports. La jeune de 34 ans est d'ailleurs la Directrice de la Fondation Novak Djokovic qui fait la promotion de l’éducation en Serbie, et vient en aide aux enfants défavorisés, et à laquelle elle consacre une importante partie de son temps.

En parallèle, elle dirige depuis 2015 le magazine Original, un magazine gratuit et destiné aux étudiants. La femme de Djokovic a fait des études de marketing.

Le tennis et Djokovic sont liés depuis toujours. Le Serbe est loin de raccrocher sa raquette. Les matchs de Djokovic attirent toujours de nombreux spectateurs.

Source: Legit