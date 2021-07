Zouk Machine: que sont devenues les célèbres chanteuses

Ce groupe originaire des Caraïbes a connu un grand succès au début des années 1990, Zouk Machine arrive à vendre plus d’un million d’albums. Grâce à cette réalisation, ils gagnent rapidement de la notoriété et arrivent à se placer en première position des artistes avec les albums les plus vendus en 1991. Comment le groupe a-t-il été créé et pour quelles raisons est due la séparation des membres? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans notre portrait d’un trio de zouk qui a fait danser plusieurs durant la fin du siècle dernier.

Zouk Machine au salon de l'industrie de la musique, en France, le 20 janvier 1992. Photo: Alain Benainous

Source: Getty Images

Zouk Machine est un groupe de zouk entièrement féminin et originaire de la Guadeloupe. Ensemble, le trio connaît une grande réussite surtout en France, leur single intitulé Maldòn (la musique dans la peau) est numéro un de l'été au SNEP Singles Chart français en 1990. Leur album a réalisé plus de succès que tout autre groupe antillais durant l’histoire de la musique, dépassant même les ventes du célèbre groupe Kassav, également originaire de la Guadeloupe.

Présentation de Zouk Machine

Nom du groupe: Zouk Machine

Zouk Machine Membres fondateurs: Christiane Obydol, Joëlle Ursull, Dominique Zorobabel

Christiane Obydol, Joëlle Ursull, Dominique Zorobabel Genre musical: Zouk

Zouk Année de fondation: 1986

1986 Lieu de fondation: Guadeloupe

Guadeloupe Années d’activité: de 1986 à 2008

de 1986 à 2008 Titres connus: Maldòn, Pisime Zouke, Sove Lanmou

Maldòn, Pisime Zouke, Sove Lanmou Albums: Maldòn, Back Ground Experience 7, Les Essentiels

Maldòn, Back Ground Experience 7, Les Essentiels Meilleure réalisation: n°1 en 1990 avec plus d'un million d'exemplaires

Zouk Machine: les premières années démarrent avec un grand succès

Le premier album de Zouk Machine, intitulé Zouk Machine - Back Ground Expérience 7, voit le jour en 1986. Cela a été la même année où Guy Houllier et Yves Honoré ont fondé le groupe qui joue de la musique zouk, et en plus des deux membres fondateurs, Zouk Machine était également formé de trois autres membres. Les trois autres, à savoir, Joëlle Ursull, Christiane Obydol et Dominique Zorobabel faisaient, faisaient toutes partie du groupe Expérience 7 connu pour ses célèbres mélodies du saxophone.

Zouk Machine en France en septembre 2010. Photo: Frédéric Souloy

Source: Getty Images

Guy Houllier et Yves Honoré ont également fait partie du groupe guadeloupéen de Kadans qui a été fondé en 1976, et qui continue jusqu’à aujourd’hui avec d’autres membres. Le passage de Kadans au zouk, qui s’est déroulé entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, a été le facteur principal ayant poussé les artistes à fonder le groupe qui a fêté ses 30 ans en 2017. Les tendances ont eu un effet sur les membres du groupe Expérience 7, comme sur toute la vague de musiciens qui jouaient du Kadans.

Avec le titre Sové Lanmou, chanson phare de Zouk Machine, le groupe connaît une grande réussite en Guadeloupe. Ce fût une étape importante pour le groupe de zouk, il fallait qu’ils plaisent à un public local pour avoir la notoriété nécessaire pour un succès à l'international. En 1986, Zouk Machine compte plusieurs admirateurs qui assistent massivement à ses concerts.

Zouk Machine: le départ de la chanteuse et l’arrivée de Jane Fostin

Joëlle Ursull, la chanteuse de Zouk Machine, décide de quitter le groupe en 1988. Elle poursuit une carrière solo en tant que chanteuse, et connaît un grand succès, elle aussi, notamment en France. Elle avait participé au célèbre événement du concours Eurovision de 1990, et représentait la France, comme pour Michèle Torr qui représentait le Luxembourg en 1966. Elle termine ex aequo avec le chanteur irlandais Liam Reilly, en seconde position.

Christiane Obydol et Dominique Zorobabel, membres du groupe Zouk Machine en aout 1990, en France. Photo: Eric Catarina

Source: Getty Images

En 1989, les membres de Zouk Machine avaient trouvé un remplaçant qui va chanter à la place de Joëlle Ursull. Ils ont recruté Jane Fostin, la chanteuse avec laquelle les membres du groupe de zouk vont enregistrer la chanson la plus vendue de tous les temps et l'une des plus grandes réalisations. Il s’agit de la chanson phare de Zouk Machine, Maldòn (la musique dans la peau), qui est apparue en single le 18 mai 1990.

La chanson zouk sortie par BMG/Ariola va rester à la tête du classement du Top 50 des meilleures ventes de singles en France, ce qui va permettre d’enregistrer d’autres chansons par la suite. Le groupe sort Ou ké Rivé, Saké Cho et DJ peu de temps après la sortie de Maldòn. L’album comprenant la chanson se vend à plus de 600 000 exemplaires, il est certifié disque platine. Jane Fostin quitte le groupe en 1995, elle va, elle aussi, démarrer une carrière solo qui connaîtra un bon succès.

Zouk Machine: les paroles gravées dans la mémoire d’une génération

Grâce à leurs paroles, le groupe de zouk réussit à enchanter les esprits de plusieurs admirateurs. La chanson Maldòn va se faire apprendre par des milliers, répéter par des centaines et adorer par un grand nombre de personnes. Les paroles qui chantent “Viens reconstruire le monde, celui de nos rêves” avant de continuer avec “Les enfants voient rond au lit des rivières, où il y a des saisons, des étés, des hivers”, sont restées dans la mémoire de toute une génération.

Au milieu de la chanson, nous entendons répétitivement “Nous n'sommes que des enfants, des musiciens. Le cœur remplit d'espoir et de refrains”. La chanson Prisme Zouke, chantée en créole haïtien, est pleine de métaphores décrivant la relation entre les hommes, ainsi que la vie quotidienne qui est tellement “pleine de trafic" qu’il faut “penser à danser le zouk”. Il est vrai que dans le zouk, la musique est importante, mais les paroles jouent aussi un rôle, comme dans le rap de Ninho et de MHD.

Christiane Obydol du groupe Zouk Machine assiste au cocktail Edito Magazine à la Galerie Joseph, le 22 février 2018 à Paris. Photo: Foc Kan

Source: Getty Images

D’autres paroles chantent “Nettoyer, balayer, astiquer”, et décrivent comment “La maison est toujours propre”, et comment il faut faire “à manger” et donner “de l'amour”. Puis, la chanson décrit la manière dont tout cela doit être fait, sur une musique zouk, avec “et pour toi je le fais en chantant”.

Zouk Machine: des membres qui quittent le groupe et la poursuite avec Christiane Obydol

En 1994, le groupe sort son dernier album avec Guy Houllier et Yves Honoré qui ont fondé le groupe en 1986. Le groupe connaîtra de moins en moins de réussite, et la collaboration avec Maxime Le Forestier sur le titre Passer ma route n’a pas eu le succès attendu. Cet échec a causé la rupture du contrat avec BMG, et c’est aussi l’année durant laquelle Jane Fostin a décidé de quitter le groupe pour se lancer en solo.

Zouk Machine va continuer avec le duo Christiane Obydol et Dominique Zorobabel, elles sortent l’album Sept nuits blanches en 1999. Cela n’empêche pas les deux musiciennes de faire une carrière solo en parallèle, mais leur projet principal était Zouk Machine avant tout autre. Il est vrai que les premières réalisations, avec les premiers membres, ont fait les meilleurs moments du groupe, mais depuis 2007, Christiane Obydol poursuit le projet elle seule en collaboration avec divers musiciens. Elle réinvente la formation du groupe, et sort l’album Koud'Soley en 2008.

Zouk Machine sur scène au Zénit, le 14 décembre 1990 à Paris. Photo: Philippe RENAULT

Source: Getty Images

Christiane Obydol invite Layko et Lior, deux choristes, à rejoindre le groupe pour les spectacles que Zouk Machine continue à performer. En 2011, Maldòn a été utilisé dans la publicité d’une grande marque d’automobiles française. En 2013, la chanson connaît un autre succès quand elle est reprise par le groupe Tropical Family. Zouk Machine ne se détache pas aujourd’hui du nom de Christiane Obydol, mais également des autres musiciens qui ont participé en jouant pour les admirateurs du groupe de Zouk à travers le monde.

Source: Legit