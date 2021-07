by Chady Chadili

Un cauchemar pour les défenseurs grâce à son pied gauche, le redoutable Mahrez oblige ses adversaires sur le terrain à considérer sa puissance et son allure. Prenant part dans plus de 60 matchs avec l’équipe national de son pays d’origine depuis 2014, il dépasse la barre des 20 buts pour la sélection algérienne dont il est aujourd’hui le capitaine. Excellent dans le côté droit, à l’aise sur le flanc gauche et spécialiste des balles arrêtées, Riyad Mahrez est une carte importante dans le jeu moderne comme dans les formations classiques. Qui est cet élément important pour plusieurs entraîneurs qui lui ont déjà fait confiance? Comment a-t-il gagné de la notoriété en moins de 20 ans d’exercice? Toutes les réponses ainsi que des informations sur la vie privée du milieu offensif sont dans la suite de notre portrait.

Riyad Mahrez célèbre son troisième but lors du match de quatrième tour de la Coupe Caraboa entre Leicester City et Leeds United au King Power Stadium, le 24 octobre 2017. Photo: Michael Regan

Source: Getty Images

Depuis 2010, le numéro 26 de l’équipe de Manchester City est un joueur de football professionnel. La première fois que Mahrez a complété les 90 minutes était durant la saison 2012/2013, il avait 21 ans quand il a gagné la confiance de son entraîneur pour devenir titulaire avec le Havre AC. L’une des plus importantes réalisations de Riyad Mahrez était au King Power Stadium. Avec l’équipe de Leicester City, il contribue au triomphe dans la Championship et la nomination en Premier League de son équipe, une promotion qui va être suivi par le Sacre l’année d’après. Durant cette saison, Mahrez est le footballeur algérien de l'année, le PFA joueur des joueurs de l'année et membre de l'équipe PFA de l'année de la Premier League. Le franco-algérien a également été footballeur africain de l’année en 2016.

Présentation de Mahrez

Nom complet: Riyad Karim Mahrez

Genre: homme

Date de naissance: 21 février 1991

Signe astrologique: Poisson

Âge: 30 ans

Lieu de naissance: Sarcelles, Val d’Oise, Île-de-France

Nationalité: française, algérienne

Nationalité sportive: algérienne

Taille: 1,79 m

Compagne: Rita Janet Johal (2015-2020), Taylor Ward

Parents: Halima Mahrez et Ahmed Mahrez

Enfants: Inaya Mahrez

Profession: footballeur professionnel

Postes: milieu offensif, ailier droit

Années d’activité: depuis 2010

Titres internationaux: Coupe d’Afrique des Nations, Ligue des Champions de l’UEFA

Autres titres: Premier League (3), Coupe d’Angleterre (1)

Meilleures distinctions: personnalité sportive de l'année en Angleterre, 3e au ballon d'or africain

Riyad Mahrez marque le premier but de son équipe lors du match de Premier League entre Leicester City et l'AFC Bournemouth au King Power Stadium, le 3 mars 2018. Photo: Catherine Ivill

Source: Getty Images

Mahrez: d’un amateur de football à un joueur professionnel

Né le 26 février 1991, et à 30 ans, Mahrez a réussi à inscrire son nom parmi les légendes du sport en Afrique du Nord, comme Rabah Madjer ou encore Badr Hari. Son succès à l'international était précédé par de longs exercices, depuis son enfance, Riyad Mahrez démontre qu’il a le courage d’un footballeur et le flair d’un attaquant. En effet, le jeune garçon avait 12 quand il évoluait à l'AAS Sarcelles, l’équipe de principale de sa ville natale de la région de l’Île-de-France.

Le milieu offensif, fils de parents originaires de l’Algérie, a été repéré en 2009 par le club de Quimper de la région Bretagne. Il joue pour une saison avec Quimper FC dans le Championnat de France de football 2, Riyad Mahrez qui avait un salaire de 700 euros par mois fait une bonne saison et se fait remarquer par des clubs comme le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. L’année suivante, c’est avec le Havre AC qu’il va signer un contrat.

Riyad Mahrez célèbre le deuxième but de son équipe lors du match retour de la demi-finale de l'UEFA Champions League entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Photo: Laurence Griffiths

Source: Getty Images

Comme pour plusieurs joueurs de football qui atteignent le stade professionnel, Mahrez joue ses premiers matchs portant le maillot du club de la région de Normandie avec l’équipe réserve. Les statistiques de Riyad Mahrez étaient surprenantes, il inscrit 10 buts lors de la première moitié de la saison avec l’équipe réserve du Havre AC. C’est comme ça que le joueur signe son premier contrat professionnel de 3 ans, notamment après s’être facilement démarqué en tant qu’un joueur talentueux et coriace, prêt à faire partie d’une transaction d’échange avec Harry Kane.

Mahrez: le grand départ à temps pour de grandes réalisations

Convoqué plusieurs fois parmi les joueurs de son équipe, il passe quelques moments au banc de touche avant de devenir titulaire sur l'aile droite du milieu de l’équipe havraise. Les statistiques étaient encore en sa faveur lors de la saison de 2012/2013, il inscrit quatre buts et donne six passes décisives en 34 matchs joués. Dès janvier 2014, Mahrez s’envole pour l’Angleterre afin de rejoindre Leicester City et de continuer son chemin vers la gloire. La même année, il gagne sa première sélection à l’équipe nationale et joue à la coupe du monde 2014.

Riyad Mahrez récole près de 500 000 réactions au poste dans lequel il exprime sa fierté de porter le maillot de la sélection. Photo: @riyadmahrez26.7

Source: Instagram

Pour un montant de 500 000 euros, le milieu offensif signe son contrat avec les Foxes, il va devoir passer quelques temps au banc de touche encore une fois avant de gagner sa place parmi le 11 officiel. Le premier but de Mahrez en Angleterre était face à Nottingham Forest, lors du East Midlands derby. La star du football gagne de la notoriété d’une manière puissante à l’instar des stars sur rap comme Ninho ou MHD. La suite de la saison, le joueur va être décisif en inscrivant deux autres buts, puis en contribuant à la promotion de son club à la Premier League.

Le 5 décembre 2015 est une date importante dans la carrière du joueur. Riyad Mahrez inscrit un but face à Swansea City, ajoute un deuxième, puis ne rate pas le troisième pour assurer la victoire de son équipe avec un score de 3-0. Cela a été le premier triplet du joueur, il réussit à atteindre une phase importante de l’évolution de sa carrière. Il finira la saison élu meilleur joueur de l’équipe par les supporters, et il attendra le 10 juillet 2018 pour signer avec Manchester City.

Riyad Mahrez célèbre le premier but de son équipe sur penalty lors du match retour des quarts de finale de l'UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Manchester City. Photo: Tom Flathers

Source: Getty Images

Mahrez: le salaire qui explose et des titres à droite et à gauche

Riyad Mahrez qui d’origine franco-algérienne devient 100 fois plus cher au marché des transferts. Après avoir signé avec Leicester City pour 500 000 euros, le chiffre atteint les 68 millions lors du mercato de l’été 2018. Mahrez signe avec Manchester City avec ce montant. Le salaire de Riyad Mahrez augmentera pour atteindre les 750 euros par mois, avant de voir son montant évoluer pour avoir un revenu de plus de 600 000 euros mensuellement.

Le joueur remporte plusieurs titres avec les Sky Blues, dont le Community Shield en 2018, quelques semaines après son arrivée dans le club. La même année, son club remporte la coupe de la ligue anglaise, puis devient sacré champion d’Angleterre après avoir fini la Premier League en tête du classement. La FA Cup arrive ensuite, et Mahrez ajoute une liste de titres à son palmarès personnel au bout d’une année. Riyad Mahrez, dont l’avenir reste incertain, est septième au classement du Ballon d'or 2016.

Celui qui a choisi de représenter l’Algérie en coupe du monde 2014 va mener son équipe en inscrivant 3 buts dans la coupe d’Afrique des nations de 2015. Il participe à la même coupe avec la sélection algérienne en 2017, puis 2019 où le fameux coup-franc de Mahrez, visible dans la vidéo ci-dessus, dans la 94ème minute garantit la coupe pour son équipe. Concernant les chiffres, les stats de Riyad Mahrez avec l’équipe nationale indiquent un total de 64 matchs, toutes compétitions incluses. Avec les équipes pour lesquelles Riyad Mahrez a joué durant sa carrière actuelle de footballeur professionnel, celui-ci a joué dans plus de 500 matchs officiels.

Mahrez: la vie privée et la vie médiatique d’un star du football

Grâce à la notoriété qu’il a gagné, notamment dans les pays nord-africains incluant son pays d’origine, l’Algérie, Mahrez devient l’une des personnes les plus influentes de la région. Il devient de plus en plus célèbre au fil des années, un exemple pour plusieurs jeunes amateurs du football. En 2020, il est classé premier influenceur du réseau social Instagram, dans l’index de classification de Heepsy.

Son compte bat plusieurs records quand il s’agit du nombre d’abonnés, il y a plus de 7 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. La nouvelle compagne du joueur, Taylor Ward, est également célèbre comme Georgina Rodriguez ou Fanny Neguesha. Elle a plus de 1,2 millions d’abonnés. Le couple s’est unis récemment après la séparation de Mahrez et son ex-femme, Rita Johal, qui sort aujourd’hui avec une personne qui travaile également dans l’industrie du mannequinat. Une histoire de la part de Rita va donner des idées sur la vraie personnalité de Mahrez.

Riyad Mahrez est heureux de tout ce que son amoureuse apporte à sa vie, selon ses propos le 22 juin 2021. Photo: @riyadmahrez26.7

Source: Instagram

En effet, Rita Mahrez avait commenté sur les comportement de son ex-mari à l’occasion de la fête des pères. Elle a souhaité une joyeuse fête à tous ceux qui “jouent leur rôle”. Est-ce que cela veut dire que Mahrez ne jouait pas parfaitement son rôle de papa? La réponse reste obscur et le message de l’ex-femme de Riyad Mahrez manque de clarté. Le joueur, capitaine de la sélection de son équipe nationale, semble pourtant tout connaître concernant les rôles de responsabilité.

Source: Legit