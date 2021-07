Les 7 plus beaux buts de Benzema: entrez dans la légende

by Talla Alain

Karim Benzema est sans conteste l'un des de toute l'histoire de l'équipe nationale française de football. Pour lui, le compteur affiche 27 buts inscrits en 86 matchs, soit un ratio de 0, 34 but par match sous le maillot des Bleus. Il n'a d'ailleurs pas manqué de faire parler de lui lors du dernier Championnat d'Europe de football de l'UEFA en inscrivant deux buts dont un classé parmi les plus beaux buts du tournoi. Evidemment, il a également inscrit de nombreux buts en club. Nous vous proposons dans cet article un kaléidoscope des réalisations de l'international français.

Karim Benzema célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe, le Real Madrid, contre et le Paris Saint-Germain à Bernabeu, le 26 novembre 2019 à Madrid, Espagne. Photo: @ David Ramos

Source: Getty Images

Comme la plupart de ses 23 buts marqués au Réal de Madrid rien que pour la saison 2020-2021, les réalisations de Karim Benzema sont des chefs-d'œuvres que l'on pourrait regarder des milliers de fois sans s'en lasser. Nous avons fait pour vous une sélection de ses 5 buts les plus artistiques. Mais avant d'y arriver, entrons dans l'univers de ce natif de Lyon.

Présentation sommaire de Karim Benzema

Nom de naissance: Karim Mostafa Benzema

Date de naissance: 19 décembre 1987

Age: 33 ans

Lieu de naissance: Lyon en France

Signe astrologique: Sagittaire

Nationalité: franco-algérien

Taille: 185 cm

Parents: Hafid et Wahida Djebbara

Formation: SC Bron Terraillon puis Olympique Lyonnais

Club actuel: Real Madrid depuis le 1er juillet 2009

Poste: attaquant

Pied fort: pied droit

Nombre de sélections avec les Bleus: 87

Nombre de buts toutes compétitions confondues à l'équipe nationale: 31

Nombre de matchs en clubs: 814

Nombre de buts inscrits en clubs: 391

Epouse: Cora Gauthier

Enfants: Mélia et Ibrahim

Facebook: https://www.facebook.com/KarimBenzema

Instagram: https://www.instagram.com/karimbenzema/

Karim Benzema lors d'un match de football entre la France et le Honduras au stade Beira-Rio de Porto Alegre lors de la Coupe du monde de football 2014, le 15 juin 2014. Photo: @Luis Acosta

Source: Getty Images

7: Finale de la Ligue des champions 2018

Le Real Madrid s'est imposé en finale de la Ligue des champions face à Liverpool le samedi, 26 mai 2018 à Kiev. Karim Benzema a ouvert le score.

Le Real Madrid a remporté sa troisième Ligue des champions sans discontinuer, la treizième de son histoire, samedi 26 mai 2018. Le cinquante-sixième but de Karim Benzema dans la Ligue des champions n'a sans doute pas été le plus esthétique, mais a été aussi important que les autres.

L'ancien lyonnais a ouvert le score à la cinquante-unième minute en exploitant une énorme méprise du gardien allemand de Liverpool, Loris Karius. Ce dernier a fait les frais de sa mauvaise relance, contrée par Benzema dans sa lucarne.

6: 23e journée du Championnat d'Espagne, Liga 2015

Le 31 janvier 2015, Karim Benzema a édulcoré la victoire de son équipe face au Real Sociedad à Santiago Bernabéu en inscrivant deux magnifiques buts. Cette victoire a encore été plus savoureuse avec le second but de l'ancien lyonnais.

Déjà buteur à la cinquante-deuxième minute du match contre la Real Sociedad à Santiago Bernabéu, Karim Benzema a récidivé de fort belle manière à la soixante-dix-septième minute. Bien servi par Isco, l'attaquant tricolore, légèrement excentré à gauche, a envoyé une sublime frappe enroulée dans la lucarne opposée. L'ancien Lyonnais a ainsi inscrit ses 10e et 11e buts de la saison en Liga.

Ce but de Karim Benzema au Real Madrid contre le Real Sociedad s'est inscrit dans le registre des plus frappes du pied droit.

5: Match amical France-Autriche

Le 28 mars 2007, Karim Benzema a marqué son entrée dans l'équipe nationale française de football en inscrivant l'unique but du match amical qui opposait les Bleus et l'équipe nationale d'Autriche. Il n'avait que 19 ans. C'était le premier but de Karim Benzema avec l'équipe de France.

Devant 68 403 spectateurs, Benzema a saisi l'occasion d'un coup franc placé sur son pied droit par Samir Nasri pour surprendre la défense autrichienne et trouver le fond de la lucarne, grâce à un tir surpuissant.

Le but de Benzema a permis à la France de confirmer sa suprématie.

4: Huitième de finale de l'Euro 2021

Le 28 juin 2021, les Bleus ont croisé le fer avec la Nati lors des huitièmes de finale du tournoi. Alors que l'équipe nationale de Suisse avait ouvert le score quelques minutes plus tôt, la combinaison Griezmann, Mbappé et Karim Benzema a permis à la France d'égaliser avec un but spectaculaire du dernier maillon du trio.

Le ballon est arrivé un peu dans le dos de l’attaquant du Real Madrid qui a quand même réussi à l'entrainer avant de battre le gardien suisse. Deux minutes plus tard, Karim Benzema a réédité l'exploit. Seulement, la France a été sortie au bout des tirs au but avec quatre réalisation contre cinq pour son adversaire.

3: 29e journée du Championnat d'Espagne 2020

Le 28 juin 2020, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Valance dans le cadre de la vingt-neuvième journée du Championnat d'Espagne. Le match très enlevé s'est soldé par un score sans appel (3-0). Le plus excitant pour les supporters madrilènes a été le doublé de Benzema, mais surtout son second but.

L’homme de la soirée a sans conteste été l’attaquant français. Celui-ci a mis le Real sur la voie du succès avec un but à l’heure de jeu, puis un second but magistralement orchestré: contrôle pied droit lobé pour éliminer son adversaire, enchaîné d’une reprise du gauche puissamment appliquée dans la lucarne. La défense valencienne n'y a vu que du feu!

Par cette occasion, Karim Benzema a conforté sa place dans le classement des meilleurs buteurs du Real Madrid. L'ancien Lyonnais a inscrit là ses 242e et 243e buts sous les couleurs madrilène, ce qui lui permet de devancer le mythique Ferenc Puskas pour devenir le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club, derrière Ronaldo, Raul, Di Stefano et Santillana.

2: Première journée de Ligue 1 Saison 2007/ 2008, Lyon - Auxerre 2-0

Le 5 aout 2007, l'Olympique lyonnais est entré dans la saison 2007/2008 de la Ligue 1 de la plus belle des façon. Les supporters de l'OL s'en souviennent encore. Si AJ Auxerre a eu sa revanche en match retour, la victoire du 5 aout n'a rien perdu de son éclat. Parmi les artisans de cet exploit, il y a eu Karim Benzema au premier chef.

A la soixante-dixième minute, le Madrilène, servi par Sydney Govou, n'a eu besoin que de quelques second pour surprendre le gardienne d'Auxerre avec un missile envoyée du pied gauche. Les 35.537 spectateurs du Stade de Gerland non plus n'ont rien vu venir.

1: League des champions 2018, match de poule contre Viktoria Plzen

Le 7 novembre 2018, le Real Madrid s'est imposé haut la main en République Tchèque face au Viktoria Plzen, une équipe locale, dans le cadre des matchs de poule de la Ligue des champions. La facture était très salée pour le club tchèque à la fin de la rencontre: 0-5.

Cette rencontre a donné l'occasion à Karim Benzema de faire ce qu'il sait le mieux faire, marquer des buts. Au sommet de ce classement, nous vous proposons cette action solitaire au bout de laquelle le but de ouf a jailli.

A la vingtième minute, Karim Benzema a inscrit un but tout seul, son 200e avec le Real, éliminant pas moins de trois défenseurs dans la surface avant de tromper le gardien.

En s'imposant facilement 5 buts à 0 contre le Victoria Plzen, les Madrilènes ont conservé la place de leader du groupe, avec neuf points, malgré la victoire de l'AS Roma à Moscou (2-1). L'affrontement entre les Romains et le Real Madrid dans trois semaines a eu des allures de finale du groupe.

Le nombre de buts de Benzema en équipe de France ou en club est vertigineux à tel point qu'il est difficile de faire un classement de ses plus beaux buts. Ces buts de Karim Benzema sont de ceux qui restent dans les mémoires. Il y en a indubitablement d'autres.

Source: Legit