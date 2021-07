Selon l’avis des experts, pour séduire une femme facilement, il va falloir plaire à soi-même, et rien ne serait plus attirant durant un jeu de séduction que lorsqu'il vous est possible de voir cette image idéale en vous-même. L’image que l’on se fait de soi est déterminante, il s’agit d’une importante source de confiance dont la fille que vous désirez aurait besoin de voir en vous. Il est vrai que les temps ont changé durant ces dernières décennies, notamment avec le développement des moyens de communication, mais les règles basiques de la drague sont restées les mêmes. Comment draguer une fille lors du 21ème siècle? Comment utiliser toutes les technologies que l’on possède actuellement pour tenter l’aventure? Nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir dans la suite de ces lignes, même si vous soyez timide ou que la situation soit compliquée.

Le fameux couple Nina Schwichtenberg et Patrick Kahlo, le 4 mai 2017 à Berlin. Photo: Christian Vierig

Source: Getty Images

La plupart d’entre nous ont démontré de la timidité à un certain moment de la vie, lors d’une situation où une fille fait le sujet des intérêts. Si quelques-uns savent bien comment agir à la suite d’un tel schéma, ou devant une fille compliquée, plusieurs sont ceux qui n’ont pas fait le premier pas et qui l’ont regretté par la suite. Il s’agit de l’une des situations de la vie quotidienne, il faut savoir que plusieurs jeunes hommes ratent des occasions merveilleuses parce qu'ils ne savent pas comment aborder dans la rue une fille que l’on ne connaît pas. Il est vrai qu’il y a une différence entre les générations, les plus âgés d’entre nous se rappellent comment une bonne blague dans les transports en commun était suffisante. Aujourd’hui, il faut passer par la technologie qui arrive avec autant de qualités que de défauts sur les relations intimes entre les hommes et les femmes.

Comment draguer une fille quand on est timide?

Que l’on soit timide de nature ou sans forcément l’être, la patience est le secret de la réussite quand on aborde une fille. Il est vrai qu’avec tous les sentiments que l’on a durant un jeu de séduction, la timidité rend les choses encore pires. Mais en réalité, quand on apprend à être patient, surtout quand on essaie de séduire une fille, la timidité va pouvoir être laissée de côté grâce à une confiance en soi que l’on peut gagner avec patience. Sauf dans le cas quand on se fait draguer par une fille, c’est seulement en étant patient que vous pouvez maîtriser tous les sentiments en question, et particulièrement avec de la patience qu’il est possible de séduire la fille qui vous intéresse.

Guy Bedos et Muriel Robin sur scène pour le sketch "La Drague", à Paris. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

Il est clair que déclarer son amour par une lettre ou par une autre voie, telle que les sms et les messages privés à travers les réseaux sociaux, est une surprise qui peut souvent ne pas être acceptée par la fille que vous aimeriez séduire. Détendez-vous, vous avez tout à gagner avec de la patience, comme vous aurez tout le temps pour des surprises après avoir gagné le cœur de la personne sujet de vos intérêts.

Une autre chose est à éviter à part les précipitations, la médiation peut être dangereuse, elle va pouvoir vous faire perdre la confiance entre vous et vos amis. Essayez plutôt de gagner la confiance de la fille qui vous plaît, petit à petit et d'une manière directe. Faites en sorte que vous ayez confiance en vous-même, essayez de gagner cette confiance par vous-même, c’est le seul schéma qui permet de réussir le jeu de séduction et de décrocher la faveur de la personne qui vous intéresse. Nous comprenons que vous êtes dans une situation où vous avez déjà deviné qu’il faut que vous ayez des informations sur la fille, notamment si elle est célibataire. Quelques informations sont importantes à obtenir, et nécessaires avant le premier pas.

Comment draguer une fille compliquée?

Si la fille est célibataire, et si elle semble intéressée, la situation ne semblerait plus compliquée. Mais attention, il faut en revanche garder un contact vif avec la personne qui vous plaît, démontrer par quelques moyens que vous êtes intéressés, et ne soyez pas très éloigné. Draguer une fille dans une situation compliquée est comme de la drague électorale, si la fille qui vous plaît semble ne pas être pour vous, cela reste de votre responsabilité de démontrer l’intelligence nécessaire et la patience qu’il faut pour réussir à décrocher sa faveur.

Fête des jeunes au Carpe Diem, une boîte de nuit de la capitale de Tunisie, Tunis. Photo: Emeric Fohlen

Source: Getty Images

Il va falloir faire des efforts, comme il va falloir rester attentif à chaque détail. Il faut savoir que le secret de la drague est qu’il ne s’agisse pas d’un échange d’un seul coup, mais d’un jeu continue et qui peut sembler perpétuel dans plusieurs situations. Une infinité de compliments peuvent être nécessaires, mais sans forcément devoir en faire une romance dès le départ. Même si ses beaux messages qui sont importants semblent entrer dans une langue procédure, sachez que c’est uniquement en procédant de cette manière que de belles histoires peuvent voir le jour entre vous et la personne de votre cœur.

Le plus important quand la fille semble appartenir à un autre monde que celui dans lequel vous vivez, est d’apprendre à connaître cette fille, ses habitudes, son humour et ses passe-temps favoris. C’est uniquement quand vous ne connaissez pas la fille assez qu’il est impossible de la draguer, essayez alors de détourner toutes les informations et tous les détails en votre faveur pour couvrir la fille de compliments. S’il vous est possible d’accumuler des messages composés à la fois de compliments, d’humour noir et de démonstration de confiance en soi, vous pouvez être le champion du cœur de la personne de vos intérêts.

Comment draguer une fille dans la rue?

Encore ici, il va falloir essayer de combiner une déclaration pour la fille qui vous plaît avec une touche d’humour. Les questions absurdes comme “quelle heure est-il?” et “avez-vous du feu?” sont à laisser de côté, tout comme les poèmes d’amour et les citations profondes. Il va falloir se présenter quand on aborde une femme dans la rue, tout en espérant que celle-ci va pouvoir donner des informations sur elle-même. Là aussi, une touche d’humour peut être nécessaire, c’est pourquoi il est impératif d’attirer l’attention de la personne que vous essayez de séduire, il est nécessaire d’avoir l’immobilité de la fille. Vous comprendrez mieux, dans la suite de ces lignes, pourquoi draguer en marchant est complètement inutile.

Il est bien possible de demander un renseignement ou un service pour gagner l’immobilité de la fille qui vous plaît, mais essayez de vous présenter rapidement par la suite. Il s’agit de l’une des étapes les plus importantes qui peuvent mener au déclenchement de plusieurs histoires, essayez d’être attentif et précis. Les formules de politesse, comme dans les messages d’anniversaire ou les lettres de motivation, sont très importantes. Pourquoi ne pas commencer par un bonjour? Il peut ne pas être facile d’arrêter une femme pressée dans la rue, mais sachez que vous avez quand même quelques secondes pour vous présenter. Si la fille est intéressée, elle peut également se présenter, comme elle peut intelligemment détourner le sujet pour savoir si vous y tenez réellement.

Le 25 novembre est la journée internationale contre la violence domestique. Une démonstration artistique a été effectuée à Bonn. Photo: Mika Baumeister

Source: UGC

Après avoir intelligemment réussi à couper le chemin de la jeune femme, il y a plusieurs possibles pistes à suivre. Le secret est d’être réactif, si la femme est pressée, enchaînez avec un “juste pour quelques secondes” soit avant ou après que vous vous êtes présentés. Si la jeune femme vous demande qui vous êtes, vous pouvez vous excuser pour détourner le sujet en jouant sur un compliment, sans pour autant oublier de vous présenter réellement. Toutes les possibilités sont présentes, et le plus important est de faire savoir à la fille qui vous plaît que celle-ci fait le sujet de vos intérêts. Il est possible de réussir à séduire la fille, et cela depuis la première occasion, même si les réponses de la personne concernée peuvent sembler absurdes.

Comment draguer une fille par sms?

Même pour les experts dans la drague, des détails importants peuvent être ratés en draguant une fille. Cela représente la raison derrière laquelle il faut être extrêmement attentif et vigilant. Ne ratez aucune remarque de sa part et essayez de bien comprendre toutes ses réponses. Ce n’est pas les fautes de grammaire ou d’orthographe qui sont importantes ici, bien qu’un texto clair et compréhensible soit toujours le bienvenu. Il faut faire la différence entre la drague et le harcèlement. Le plus important est un facteur qui est présent dans la manière dont vous vous adressez à la fille que vous draguez, ce sont les fautes de comportement qui sont à éviter, surtout lors des premiers échanges.

Encore ici, des combinaisons d’humour et de sérieux vont être nécessaires. Aussi, il va falloir combiner entre les textos, les appels, et les conversations réelles si possible. Un sms a toujours un but, même s’il est envoyé sans occasion. Parmi ces objectifs est d’exprimer vos sentiments à la personne qui vous plaît ou de la couvrir de compliments, comme il est nécessaire d'obtenir un rendez-vous par la suite grâce aux sms envoyés. Il faut également être attentif pour que la drague ne tourne pas mal. Le processus de séduction doit être dirigé vers une constante évolution, même si les échanges semblent perpétuels. D’ailleurs la perpétuité fait le secret de la réussite entre les couples, quand celle-ci est réellement matérialisée avec un mariage ou quand celle-ci reste parmi les aspirations du couple.

Mireille Darc sur le tournage de "Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas mais… elle cause", réalisé par Michel Audiard/ Film Gaumont. Photo: Sunset Boulevard

Source: Getty Images

Si vous avez déjà le numéro de la fille, il est fort probable que vous soyez déjà des amis. Dans ce cas précis, il va être difficile de transformer la situation en votre faveur. Sachez que la balle est de votre côté, il est à vous d'utiliser le sarcasme, l’ironie, ainsi que les comparaisons et les métaphores, tout cela dans des sms envoyés dans des intervalles différents. Il ne faut pas que la fille se sente dérangée par vos sms, comme il va falloir qu’elle ne se sente pas abandonnée par l’absence d’une réponse. Quand vous obtenez une réponse favorable, le pire est de s’abstenir, il faut réagir sur le champ, seulement si vous envisagez d’autres plans, avec une autre personne.

Source: Legit