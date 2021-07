Rappeur depuis l’âge de 18 ans, MHD est le précurseur de l’Afrotrap qu’il a créé à partir de plusieurs influences. Sa musique est unique, elle représente un genre nouveau dans la scène hip-hop. MHD est également connu pour avoir des problèmes avec l’autorité, il est présentement sous le contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête sur un meurtre. Qui est réellement le fameux rappeur? Comment a-t-il gagné de la notoriété et quelle est l’histoire de l’affaire MHD? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait de ce personnage.

MHD se produit sur scène à l'O2 Forum Kentish Town, le 14 novembre 2018 à Londres. Photo: Ollie Millington

Source: Getty Images

Né en 1994 à La-Roche-sur-Yon, au département de la Vendée. Il est originaire de la région des Pays de la Loire, où il a passé une partie de son enfance. Il déménage, par la suite, avec ses parents dans le 19ème arrondissement de Paris. Il n’était pas facile au début pour MHD de faire carrière en tant que rappeur, celui-ci a également travaillé dans la restauration, il avait un travail de serveur, puis il obtiendra un BEP après deux ans de formation. Passionné par la musique, le rappeur a su maintenir sa liaison avec cet art pendant qu’il gagnait sa vie. Il fait approfondir ses influences, et se détermine pour la création de son projet qui est l’Afrotrap.

Présentation de MHD

Nom complet: Mohamed Sylla

Mohamed Sylla Surnoms: MHD

MHD Genre: homme

homme Date de naissance: 10 septembre 1994

10 septembre 1994 Signe astrologique: Vierge

Vierge Âge: 26 ans

26 ans Lieu de naissance: La-Roche-sur-Yon, Pays de la Loire.

La-Roche-sur-Yon, Pays de la Loire. Nationalité: française

française Taille: 1,71 m

1,71 m Profession: rappeur

rappeur Années d’activité: depuis 2012

depuis 2012 Morceaux: La Puissance, Bella, Champions League

MHD effectue un concert live pendant le festival de musique danois Roskilde Festival 2018. Photo: Kim Matthai Lelan

Source: Getty Images

MHD: les origines et les premiers pas d’un rappeur étonnant

Le ligérien est né le 10 septembre 1994, de parents originaires de la Guinée et du Sénégal. L’âge de MHD quand il est allé vivre à Paris avec sa famille était de moins de 10 ans, cela s’est produit au milieu de 2003 quand ils se sont installés dans une cité du 19ème. Le père et la mère Sylla travaillaient dur pour gagner de quoi subvenir aux besoins vitaux des membres de la petite famille. La mère est employée dans une cantine, et le père, quand à lui, travaille dans des snacks dans la ville. Nous verrons, si MHD va être comme Badr Hari, un Bad Boy à cause de l’affaire dans laquelle il sera impliqué quelques années plus tard.

Pour le rappeur, l’origine de MHD est entre Paris et la Vendée. Il s’est rapidement attaché à la capitale où il a également travaillé en tant que serveur, il ne pouvait pas compter sur la musique pour gagner du pain. Salif Keïta et Awilo Longomba étaient les principales influences dans l'œuvre de MHD, ce dernier écoutait de la musique subsaharienne à un jeune âge et saura en faire une spécialité par la suite. Cette touche est ce qui manquait dans la scène hip-hop depuis des années, explique-t-il en parlant de sa musique.

MHD, GQ Musicien français de l'année, assiste aux GQ Men Of The Year Awards 2018 au Centre Pompidou le 26 novembre 2018 à Paris. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

En 2012, le jeune homme, qui va ensuite être maintenu en détention malgré avoir été contaminé à la Covid-19, intègre un groupe de rap dans le 19ème arrondissement nommé 1.9 Réseaux. L’âge de MHD était de 18 ans, et comme ce qui est le cas de plusieurs jeunes rappeurs dans les cités et ailleurs, il va former un collectif qui représente leur arrondissement. Cela va durer 3 années, le jeune rappeur va décider de faire une grande pause, le temps qu'il passe en travaillant dans la restauration ne lui permet plus de rencontrer les autres membres du 1.9 Réseaux.

MHD: une carrière préparée est le secret du style unique

Avant de sortir tous les différents morceaux de l’Afrotrap, MHD était périodiquement livreur de pizza. Cela s’est passé vers la fin de l’été 2015, à Montpellier, où MHD passait les vacances avec des amis d’enfance, quand il publia le premier freestyle qui a fait du buzz sur internet. Postée sur Facebook, cette improvisation sur l'instrumentale d’une chanson du groupe nigérian P-Square a pu récolter des milliers de vues, ainsi que des commentaires demandant une suite.

MHD pendant le festival de musique danois Roskilde Festival 2018. Photo: Kim Matthai Lelan

Source: Getty Images

Cela représentait tout ce qu’il fallait pour que MHD puisse gagner assez de notoriété et tourner son premier clip. Afro Trap Pt 1 va sortir un mois et quelques jours après le premier freestyle qui a connu un succès sur les réseaux sociaux. Depuis ce temps, MHD, de son nom complet, Mohamed Sylla, gagne de plus en plus de succès, notamment grâce à la diffusion de ces morceaux sur les réseaux sociaux et dans les plateformes de streaming. Cependant, le rappeur n’arrive pas à dépasser Aya Nakamura dans le top singles même avec les millions de streams.

L’Afrotrap de MHD ne va pas s’arrêter, l’histoire va continuer avec le morceau Champions League qui rend hommage au PSG (Paris Saint-Germain). Un titre qui connaît beaucoup de succès, notamment grâce à son partage parmi le public de la première équipe de la capitale. MHD réussit à atteindre des milliers d'auditeurs avec sa chanson, y compris les joueurs de l’équipe concernée. Le rappeur de la même génération que Burna Boy est-il en train de préparer son 3ème album? MHD, le premier à sortir, et 19, comprenant le morceau intitulé Bella, ont été respectivement accessibles en 2016 et 2019.

MHD se produit sur la scène Mojave, le 13 avril 2018 en Californie. Photo: Scott Dudelson

Source: Getty Images

MHD: la prison fait partie de ses mauvaises expériences

L’affaire MHD qui remonte à 2018 tient ses origines de la rivalité entre les bandes du 19ème et du 10ème arrondissement de la capitale. Cette rivalité, ainsi que d’autres causes, ont été derrière le déclenchement d’une rixe à la rue Saint-Maur, dans le 10ème arrondissement. Cela s’est produit entre le 5 et le 6 juillet, une rixe mortelle dont la principale victime était Loïc, un jeune homme de 23 ans qui décède à la suite de multiples coups de couteau.

Dix jours après, le rappeur est placé en garde à vue à cause de l’agression à laquelle MHD avait présumablement participé. Cette bagarre impliquant MHD a causé l’annulation de tous ses concerts et toutes ses tournées, le rappeur continue à clamer son innocence et de préparer pour son album. S’il s'avère que Mohamed Sylla est innocent dans cette affaire, le meurtre a réellement privé MHD de son public, et le rappeur serait victime des péripéties de la rixe et de la rivalité entre les arrondissements.

MHD se produit au Zénith de Paris, le 2 décembre 2018. Photo: David Wolf

Source: Getty Images

Sylla reste en détention provisoire jusqu’au 16 juillet 2020, après plusieurs épisodes au tribunal. Il est libéré ensuite sous contrôle judiciaire, l’affaire n’étant toujours pas conclue. Pour motif de meurtre volontaire, MHD reste en mise en examen dans l’attente du procès. L'année courante, le rappeur retourne à la musique avec la 11ème partie de sa saga de titres Afrotrap, il annonce également la sortie de l’album Mansa, son troisième record prévu pour le 16 juillet 2021.

