Qui est Vladimir Boudnikoff, le producteur en couple avec Aya Nakamura?

C'est Vladimir Boudnikoff, qui a réalisé le clip de Smile, le duo entre Youssoupha et Madame Monsieur en 2015. Après, il a travaillé avec Angela et Aya Nakamura. Leurs albums étaient sortis en 2017. L'extrait de premier album d'Aya, Pookie, c'est un des examples du bon travail. C'est vrai que Vladimir se décrit comme le producteur, réalisateur et éditeur. Il travaille également avec Oboy, Le Side, Ever Mihigo, Mammout, Julian Klay, Sam Poète et le label indépendant Studio Vova.

Informations personnelles:

Nom: Vladimir Boudnikoff

Date de Naissance: 29 juillet 1988

Lieu de Naissance: île-de-France, France

Age de Vladimir Boudnikoff: 32 ans

Signe astrologique: Lion

Compagnon: Aya Nakamura

Métier: producteur, réalisateur et éditeur

Nouvelles de la vie personnelles de Vladimir Boudnikoff

La vie d'une célébrité française regorge de passions, d'événements intéressants et de rumeurs. Le producteur a été accusé à plusieurs reprises d'avoir trompé sa compagne Aya Nakamura. Et le même nombre de fois le couple s'est excusé et a réfuté les mensonges à la fois dans l'Instagram et dans la vie. Les questions les plus fréquemment posées sont: le couple, est-il encore ensemble? Aya et Vladimir ont rompu? Étant donné que le couple cache soigneusement des informations sur leur vie personnelle, c'est très difficile de donner des informations véridiques. Donc, il ne reste plus qu'à tirer des conclusions sur la base de leurs publications sur Internet.

C'est vrai que le décembre passé la chanteuse Aya Nakamura posait en couple avec son chéri Vladimir Boudnikoff pendant leurs vacances. Les amoureux ont été montré en train de conduire dans le désert de Dubaï, où elle se produisait dans un concert complet. La jeune femme portait alors un survêtement rose et des baskets blanches. De plus, Vladimir Boudnikoff n'a pas pu s'empêcher d'aimer les photos prises dans sa chambre et dans le hall de son magnifique hôtel de sa petite amie. Une de leur soirée s'est poursuivie au Nusr-Et Steakhouse, le restaurant du célèbre boucher star des réseaux sociaux, Nusret Gökçe, plus connu sous le nom de Salt Bae, où ils ont mangé une énorme pièce de boucher recouverte de feuilles d'olivier.

Comment Vladimir Boudnikoff est-il devenu populaire et qu'est-ce que la vidéo Pookie a à voir avec cela?

Le clip, qui a apporté à Vladimir un succès et une renommée incroyables est POOKIE d'Aya Nakamura. En effet, le clip a déjà collecté presque 300 millions de vues sur YouTube et c'est lui qui a ouvert les portes au monde du show business à Vladimir. De fait, c'était la première expérience fructueuse d'une si grande envergure, qui a permis au producteur d'apparaître dans la production de huit titres du dernier album de la pop star, Aya Nakamura et du RNB. De plus, ce qui est vraiment passionnant est que Vladimir et sa femme Aya peuvent combiner avec succès des relations créatives, musicales, commerciales et amoureuses! C'est probablement ce qui incite les jeunes à conquérir le monde de la chanson.

Le succès de 2021 et comment Vladimir est lié à la création de la vidéo Bobo

Le 27 mai 2021 Vladimir et Aya ont sorti une chanson qui est devenue un succès cette année et qui a conquis les cœurs de nombreux fans de musique - Bobo. Tel résultat était obtenu grâce à leur travail commun! Et voilà, c'est le meilleur single féminin de 2021. Comme d'habitude, la vidéo a été tournée par le réalisateur et compagnon de la chanteuse - Vladimir Budnikoff. De plus, la vidéo a déjà recueilli plus de 7 millions de vues sur YouTube. Plage, soleil et cocotiers du Cap Vert, Ayia vous fait rêver en ce début d'été, qui est un incontournable des vacances.

