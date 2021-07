Burna Boy: biographie d'un artiste au succès planétaire

L'auteur, compositeur et chanteur nigérian Burna Boy, de son vrai nom Damini Ebunoluwa Ogulu, est né le 2 juillet 1991 dans la ville de Port Harcourt, au Nigeria, de Bosede et Samuel Ogulu. Il est le fils unique et l'aîné de trois enfants. Il a commencé à produire de la musique à l'âge de dix ans. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Burna a déménagé à Londres pour fréquenter l'université. Après deux ans, il a abandonné et est retourné au Nigeria pour poursuivre sa passion. Que s'est-il passé ensuite dans la vie et la carrière du chanteur nigérian?

Présentation de Burna Boy

Nom complet: Damini Ebunoluwa Ogulu

Genre: homme

Date de naissance: 2 juillet 1991

Âge: 30 ans

Signe astrologique: Cancer

Lieu de naissance: Port Harcourt, Nigeria

Nationalité: nigériane

Taille: 1m 85

Mère: Bose Ogulu

Compagnone: Stefflon Don

Enfants: inconnus

Genres artistiques: afrobeat, dance hall, reggae, hip-hop, rhythm and blues

Activité: chanteur, auteur-compositeur, musicien

Période d'activité: depuis 2010

Success story d'un jeune musicien nigérian et de son succès musical

En effet, Burnaa Boy est devenu célèbre en 2012. C'était grâce à la sortie du single Like to Party, qui figurait sur son premier album studio L.I.F.E (2013). 7 ans plus tard, le 26 juillet 2019, son quatrième album studio African Giant sort. Il y avaient six singles: Gbona, On the Low, Killin Dem, Dangote, Anybody et Pull Up. De fait, Burna Boy a commencé à enregistrer cet album en 2018. Il a dit au magazine Billboard que c'est son album le plus personnel. Il a d'abord annoncé son intention de sortir l'album en avril 2019 et a passé une audition privée à Los Angeles.

Des photos et des vidéos de la session d'écoute ont été partagées sur les réseaux sociaux. Afin de promouvoir l'album, Burna Boy a dirigé la tournée African Giant Returns. Quand la chanson Ye est sorti en janvier 2018 dans le cadre de l'album acclamé par la critique, Outside, le chanteur et producteur nigérian, Burna Boy a tweeté que la chanson devrait devenir l'hymne national du Nigéria.

Tout au long de 2018, c'est devenu une chanson reconnaissante qui était lentement devenue un hymne. Burna Boy a crié à Shina Peller pour la chanson, l'appelant Bro et Family. À la fin de l'année, Ye a été nommé chanson de 2018 par Okayplayer et a été nommé l'une des meilleures chansons de l'année par Passion Weiss. De surcroît, il est également deux fois nominé au Grammy et il a remporté le prix du meilleur album de musique mondial pour son album 2020 Twice as Tall.

Mentions et récompenses Burna Boy

Ce n'est un secret pour personne que Burna Boy est l'un des chanteurs nigérians les plus titrés de tous les temps, et le jeune chanteur a déjà reçu un grand nombre d'accords commerciaux, de promotions et de contracts. En outre, le musicien nigérian a signé un accord de plusieurs millions de dollars avec l'un des plus grands géants des télécommunications du Nigéria - Globacom. Et puis, il a décidé de faire un deal avec Mortell Cognac. De plus, Burna Boy a collaboré avec Star Larger Beer il y a deux ans. C'est vrai, que certains de ses prix et nominations incluent:

Nominé pour le Next Rated in 2013 Headies awards

Le meilleur numéro pop aux South South Music Awards 2013

Le Meilleur Nouvel Acte aux MTV Africa Music Awards

Chanson de l'année aux Soundcity Awards 2018

Le choix de l'auditeur aux Soundcity Awards 2018

Artiste africain de l'année aux Soundcity Awards 2018

Meilleur MVP masculin aux Soundcity Awards 2018

Discographie

Albums

L.I.F.E (2013)

On a Spaceship (2015)

Outside (2018)

African Giant (2019)

Twice as Tall (2020)

Singles

Ye (2018)

On The Low (2018)

Gbona (2018)

Anybody (2019)

Be Honest (Jorja Smith feat. Burna Boy) (2019)

Another Story (M.Anifest)(2019)

Omo (2019)

Money Play (2019)

Ja Ara E (starring Beyoncé) (2019)

Wonderful (2020)

Odogwu (2020)

Secret (Jeremih & Serani) (2020)

Monsters You Made (2020)

Real Life (Stormzy) (2020)

Jerusalema Remix (Master KG & Nomcebo) (2020)

20 10 20 (2020)

Rotate, (Avec. Becky G) (2021)

23 (2021)

Burna Boy se produit au SSE Arena Wembley le 3 novembre 2019 à Londres, en Angleterre. (Photo de Joseph Okpako/WireImage)

Source: Getty Images

Les relations amoureuses de Burna Boy avec Stefflon Don

En février 2019, le couple a officiellement confirmé ses relations amoureuses avec une série d'histoires sur Instagram, dont une de Steff qui disait: "Détendez-vous les gars, il n'a pas encore frappé mais c'est bae." Burna Boy a parlé de son avenir avec sa femme (quand même ils ne se sont pas mariés) et du potentiel d'avoir des enfants, en déclarant: "Ce n'est pas la partie commerciale de nous, c'est notre vie privée. J'essaie de faire les choses correctement. (...) Je veux élever un enfant comme j'ai été élevé."

Mais en octobre 2020, des rumeurs de problèmes au paradis ont été déclenchées après que le couple se soit désabonné sur Instagram, ce qui dans les romances modernes ne peut signifier qu'une chose... Cependant, Burna Boy a encore plus confus les fans lorsqu'il a tweeté une capture d'écran de la musique de Steff, sous-titrée:This avec des emojis de feu.

Burna Boy et Stefflon Don assistent aux BET Awards 2019 au Microsoft Theatre le 23 juin 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo de Johnny Nunez/Getty Images)

Source: Getty Images

Source: Legit