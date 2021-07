Biographie d'Aya Nakamura – taille, fortune, sa fille Aïcha

Aya Nakamura (son vrai nom - Aya Coco Danioko) est une beauté française qui a récemment "fait exploser" tous les charts mondiaux avec sa chanson Djadja. Le nombre de vues de sa vidéo bat tous les records du monde. La jeune fille pourrait s'avérer être une créatrice talentueuse, créant des modèles exquis pour des maisons de haute couture. Pourtant, elle s'est intéressée à la musique et a obtenu un succès significatif. L'armée de plusieurs millions de fans de la chanteuse grandit rapidement, donnant des émotions positives à son idole bien-aimée.

Aya Danioko est née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali. Elle est une chanteuse française de R&B d'origine malienne. Descendante d'une famille de Griots qui sont les conteurs ouest-africains, chanteurs, poètes célèbres de traditions religieuses, elle était l'aînée des cinq frères et sœurs de sa famille. Après, ayant immigré en France avec sa famille, elle a vécu à Aulnay-sous-Bois. Elle suivait aussi des cours de mode à La Courneuve. Elle s'est ensuite lancée dans la musique, en prenant le nom de Nakamura, d'après le personnage de Hiro Nakamura de la série de science-fiction NBC Heroes.

Aya Nakamura se produit sur scène lors de 34e Victoires de la musique le 8 février 2019. Photo: Thomas SAMSON/AFP

Présentation d'Aya Nakamura

Nom complet: Aya Coco Danioko

Genre: femme

Date de naissance: 10 May 1995

Âge: 26 ans

Signe astrologique: Taureau

Lieu de naissance: Bamako, Mali

Nationalité: malienne

Taille: 1m 74

Poids: 70 Kg

Enfants: Aïcha

Genres artistiques: afropop, RnB contemporain

Instruments: voix, ngoni

Activité: auteure, compositrice, chanteuse

Période d'activité: depuis 2014

Aya Nakamura: retour sur son enfance et les premiers pas de sa carrière

Pendant les années scolaires, la fille étudiait avec succès et avait assez de bonnes notes. De plus, Aya participait activement à diverses activités et c'était à cette époque, qu'elle a montré un intérêt pour le chant. Plus proche de l'adolescence, cette passion légèrement affaiblie, Aya s'est intéressée à la mode. C'est pourquoi les parents ont payer les cours appropriés pour leur fille. Elle faisait des études de mode à la Courneuve. La jeune mademoiselle voulait devenir créatrice de mode, mais on lui a conseillé de s'essayer à une carrière musicale. Future Nakamura a longtemps hésité, mais a tout de même fait un choix en faveur de la musique. Son milieu familial a pris le relais. Avec le temps Aya a pris le pseudonyme de Nakamura. Ce pseudonyme japonais est souvent trompeur pour les auditeurs.

Aya Nakamura assiste la 20e cérémonie de NRJ Music Awards au Palais des Festivals, à Cannes, le 10 novembre 2018. Photo: Valery HACHE/AFP

Aya Nakamura: la carrière créative

Comment la chanteuse française d'origine malienne est-elle devenue populaire? Tout d'abord, Nakamura a décidé de commencer à publier sa musique en ligne afin de devenir célèbre. Karma et J'ai mal ont été vraiment très suivis. C'est pourquoi son ami de longue date, Dembo Camara, est devenu son producteur et manager. La chanson d'Aya Brisé, composée par Christopher Ghenda, a recueilli 13 millions de vues sur YouTube et un duo avec le rappeur Fababy Love d'un voyou lui a permis de figurer dans les charts en France. Après, la chanteuse a sorti son premier album avec un certain nombre de collaborations. Elle a également donné un grand concert au stade Modibo-Keïta de Bamako.

En 2016, la jeune fille a signé un contrat avec le label de musique Warner music France. Un an plus tard, la chanteuse a participé au festival La Nuit du Mali à Bercy, consacré à la Fête de l'Indépendance. Plus tard, en 2018, elle a sorti son deuxième album Nakamura, qui a reçu plusieurs prix de musique. Aya sort également de nombreuses vidéos et continue de faire des tournées à grande échelle. C'est vrai que les billets pour ses performances s'envolent en quelques heures.

2019 est une année décisive pour la créativité d'Aya Nakamura

Oui, cette année est devenue l'une des plus importantes dans la vie créative de la chanteuse. C'est cette année-là qu'elle est reconnue comme l'artiste française la plus populaire après Edith Piaf. Elle est également devenue l'une des figures culturelles les plus importantes d'Europe selon la version du journal new-yorkais. En fait, les critiques et les analystes musicaux louent maintenant le travail d'Aya.

De plus, la jeune fille a reçu le prix de la meilleure chanteuse internationale en 2019. Et en ce qui concerne sa chaîne YouTube, elle est reconnue comme la plus visitée de l'histoire de France, puisque les clips de ses chansons ont franchi la barre de 1 milliard. La vidéo de la chanson Pookie est reconnue comme la vidéo française la plus regardée. Les chansons d'Aya Nakamura sont des membres permanents des charts musicaux non seulement en France, mais aussi au Portugal, en Espagne, en Islande, en Hollande et en Belgique.

La vie personnelle d'Aya Nakaruma

Les passions amoureuses et que se passe-t-il sur le front amoureux de la chanteuse? Avant Aya Nakamura s'affichait toujours en couple avec Vladimir Boudnikoff, qui est le producteur français. Quand même elle a laissé entendre qu'elle n'était plus avec Vladimir Boudnikoff. Mais en effet, sur Instagram la jeune femme a laissé le doute. D'ailleurs ses fans sont persuadés qu'Aya et Vladimir ne sont plus ensemble. Pour le moment, il est difficile de dire quoi que ce soit sur la vie privée de la chanteuse, il n'y a aucune confirmation officielle que la star est désormais en couple. Des conclusions ne peuvent être tirées qu'en regardant les réseaux sociaux.

Comment la chanteuse élève-t-elle sa fille de 4 ans?

En effet, selon les informations publiées sur Internet, Aya Nakamura est vraiment exigeante pour sa fille Aïcha. La célébrité française s'est confiée sur l'éducation de sa petite fille. Malgré sa carrière, la star fait tout pour inculquer de vraies valeurs à sa petite fille de 4 ans. Aya Nakamura n'a que 26 ans mais elle doit déjà apprendre à gérer sa vie de mère et de chanteuse. Et cela, ce n'est pas vraiment facile! Mademoiselle a réussi à trouver un équilibre pour profiter d'Aisha malgré ses nombreux voyages.

"Quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, bon, maintenant je vais devoir m'occuper d'elle. Que je pense à elle avant de le faire."

La jeune femme prend l'éducation de la petite fille très au sérieux. Et elle refuse que sa fille devienne une enfant star capricieuse.

"Parfois, elle dit 'Je t'ai vu à la télé'. Je lui explique que j'étais au travail. Elle doit comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de "maman la star". Je ne veux pas qu'elle se repose sur ses lauriers."

Cela montre bien qu'Aya Nakamura n'a pas perdu son sens des responsabilités malgré son succès. La chanteuse est donc très exigeante même avec sa fille! Et la question la plus populaire: qui est le père de sa fille? En effet, il n’y a pas l'information vérifiée car la jeune femme est vraiment très discrète.

Aya Nakamura est vue sur scène lors de la soirée Magnum lors de la 72e édition du Festival de Cannes le 16 mai 2019 à Cannes, en France. Photo: Arnold Jerocki/GC Images

Discographie

Albums

Journal intime (sortie: 25 août 2017)

Nakamura (sortie : 2 novembre 2018)

Aya (sortie: 13 novembre 2020)

Singles

Super héros

Comportement

Oumou Sangaré

Djadja

Copines

Pookie

Soldat

Jolie nana

Doudou

Bobo

Situations embarrassantes dans la vie d'une célébrité française

Un léger malentendu s'est produit en direct sur France 2. Aya Nakamura, invitée à participer au téléthon 2019, a mal compris la question qui lui était posée et est donc devenue la cible de nombreux harcèlements sur les réseaux sociaux à cause de cela. Lorsque le présentateur Nagui lui a demandé d'user de son "influence" pour inciter les fans à faire un don au 3637, la jeune femme a pensé qu'il lui demandait de les remercier pour leur soutien.

